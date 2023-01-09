Dương Cẩm Lynh lên tiếng sau khi bị chủ nợ chặn đường, tố quỵt tiền không chịu trả

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Người này cho biết Dương Cẩm Lynh đã gia hạn trả nợ từ 1 tháng thành 3 tháng, mỗi lần trả 90 triệu thành 60 triệu đồng. Tuy nhiên đến kỳ trả nợ, người này không liên lạc được với Dương Cẩm Lynh vì điện thoại không nghe, liên tục tắt máy. Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ - Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin từ Zing, vào ngày 9/1, diễn viên Dương Cẩm Lynh xác nhận cô đang bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

“Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng nên công an phường 12, quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói. Dương Cẩm Lynh cho biết cô đang nợ 6 tỷ đồng nhưng không trốn nợ - Ảnh: Zing

Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Có nhiều bên cho vay thông cảm không lấy lãi vì tôi đang một mình nuôi hai con nhỏ và gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi rất áp lực và cố gắng sắp xếp mọi thứ”. Dương Cẩm Lynh là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Gia tài phim ảnh của cô là hàng chục vai chính phim truyền hình và điện ảnh. Các phim Dương Cẩm Lynh đã tham gia gồm Mặt nạ máu, Sóng đời, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau... Hiện tại, sau khi chia tay bạn trai Việt kiều, Dương Cẩm Lynh một mình nuôi con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-cam-lynh-len-tieng-sau-khi-bi-chu-no-chan-uong-to-quyt-tien-khong-chiu-tra-544355.html