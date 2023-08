Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Đào Bá Lộc đăng tải một hình ảnh vô cùng tươi tắn, rạng rỡ kèm thông báo về việc đã chia tay người yêu đúng ngày lê tình nhân: "Luna muốn nói rằng hiện tại mình là một người độc thân! Cũng được một thời gian qua rồi. Không là người yêu nhưng vẫn là người thân, và sẽ luôn là gia đình!

Nam ca sĩ cho biết mình và bạn trai đã chính thức khép lại chuyện tình 4 năm trong êm đẹp và sẽ luôn cổ vũ cho nhau: "Luna rất mãn nguyện vì đã có một tình cảm bốn năm rất chung thuỷ, rất tri kỷ, luôn cổ vũ nhau trưởng thành. Đủ trưởng thành để cả hai đều dũng cảm theo đuổi chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn khi mà hiện tại đã không còn vừa vặn cho tâm hồn muốn phiêu lưu đi xa hơn. Wish You All The Best Happy Valentine nhé mọi người".