Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm

Hậu trường 14/02/2022 14:03

Nhận được nhiều sự ủng hộ bởi cuộc tình đẹp lãng mạn với bạn trai, sau 4 năm, Đào Bá Lộc bất ngờ thông báo đã "độc thân" vào đúng ngày Valentine.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Đào Bá Lộc đăng tải một hình ảnh vô cùng tươi tắn, rạng rỡ kèm thông báo về việc đã chia tay người yêu đúng ngày lê tình nhân: "Luna muốn nói rằng hiện tại mình là một người độc thân! Cũng được một thời gian qua rồi. Không là người yêu nhưng vẫn là người thân, và sẽ luôn là gia đình!

Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm - Ảnh 1

Nam ca sĩ cho biết mình và bạn trai đã chính thức khép lại chuyện tình 4 năm trong êm đẹp và sẽ luôn cổ vũ cho nhau: "Luna rất mãn nguyện vì đã có một tình cảm bốn năm rất chung thuỷ, rất tri kỷ, luôn cổ vũ nhau trưởng thành. Đủ trưởng thành để cả hai đều dũng cảm theo đuổi chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn khi mà hiện tại đã không còn vừa vặn cho tâm hồn muốn phiêu lưu đi xa hơn. Wish You All The Best Happy Valentine nhé mọi người".

Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm - Ảnh 2

Thông tin nhanh chóng khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi nếu theo dõi Đào Bá Lộc, có thể thấy nam ca sĩ  từng không ít lần tự hào chia sẻ về cuộc tình đẹp như mơ với bạn trai. Dù đã chia tay được một thời gian thế nhưng, nam ca sĩ quyết định chọn đúng ngày lễ tình nhân để thông báo thông tin này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm - Ảnh 3

Dù chưa từng công khai danh tính bạn trai, thế nhưng, trên các Vlog của mình, Đào Bá Lộc từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc với người yêu. Cả 2 cũng đã về ra mắt gia đình, thậm chí còn từng dự tính đến chuyện tương lai. Đây cũng là mối tình khá lâu bền đối với Đào Bá Lộc khi kéo dài được hơn 4 năm qua. Trước đó, Đào Bá Lộc là ngôi sao có đường tình truân chuyên nhất showbiz Việt khi từng trải qua 14 mối tình trong quá khứ và đây là mối tình thứ 15. 

Đúng ngày Valentine, Đào Bá Lộc thông báo chia tay bạn trai thứ 15, khép lại chuyện tình đẹp 4 năm - Ảnh 4

Được khán giả biết đến sau cuộc thi "Giọng hát Việt" Đào Bá Lộc sau đó bất ngờ chuyển hướng hình ảnh sang nữ tính, gợi cảm. Ít lâu sau, nam ca sĩ xác nhận việc bản thân là người trong giới LGBT và từ đó thoải mái sống với giới tính của mình. Trên MXH, Đào Bá Lộc thu hút được lượng người hâm mộ lớn khi thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp và loạt hình ảnh nữ tính, xinh đẹp của mình. 

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