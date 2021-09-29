Đức Phúc 'oan tức tưởi' khi bị dân mạng 'lôi tọt' vào tin đồn yêu đương của 1 rapper rùm beng MXH

Hậu trường 29/09/2021 11:32

Đang yên đang lành, bỗng dưng Đức Phúc bị dân mạng gọi tên vào tin đồn thất thiệt này.

Mới đây, MXH lan truyền thông tin yêu đương của một nam rapper. Ngay lập tức, dù không hề liên quan nhưng Đức Phúc bỗng bị gọi tên. Cụ thể, ngay bên dưới các bài đăng về tin đồn yêu đương gây choáng, Đức Phúc bị dân mạng liên tục gọi tên vì trùng tên với nhân vật được viết tắt N.Đ.P. 

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Mới đây Đức Phúc bỗng bị réo tên vào vụ lùm xùm của 1 nam rapper dù không hề liên quan

Tối 28/9, trên các diễn đàn mạng xôn xao thông tin một nam rapper có mối quan hệ tình cảm với một bé gái sinh năm 2011 - tức năm nay chỉ mới 10 tuổi. Thực hư chưa rõ thật giả ra sao nhưng tin đồn này vẫn đang lan truyền chóng mặt và gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trước đó, khi tham gia chương trình Running Man Vietnam, bạn chơi cho rằng Đức Phúc "dao kéo" hết cả mặt thì khi chơi sẽ rất khó khăn: "Mặt Phúc độn mũi, độn cằm từa lưa, chơi xé bảng tên bạo lực như vậy, bị hư độn hết thì sao?". Trước tình huống này, Đức Phúc chọn cách xử lý khá nhẹ nhàng và tinh tế. 

Nam ca sĩ cho hay: "Trước chắc sẽ hơi buồn mà bây giờ đọc xong thì lại ngồi cười. Cười vì người ta nói đúng những suy nghĩ của mình quá. Thật ra, việc tôi thay đổi ngoại hình thì ai cũng đều biết rồi, không có gì phải giấu hết. Nên đọc được những bình luận như vậy thì thấy bình thường".

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Hiện tại Đức Phúc là nam ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu nhất hiện nay

Đức Phúc tên thật là Nguyễn Đức Phúc là một nam ca sĩ người Việt Nam được biết đến rộng rãi với tư cách quán quân của The Voice Vietnam 2015. Hiện anh có rất nhiều bản hit được khán giả yêu mến và vô cùng đắt show quảng cáo.

Ảnh: Tổng hợp

Góp mặt trong Running Man, 'thánh ngơ' Đức Phúc bị netizen 'nhắc khéo': 'Độn mũi, độn cằm từa lưa, chơi bạo lực như vậy bị hư độn hết thì sao?'

Góp mặt trong Running Man, 'thánh ngơ' Đức Phúc bị netizen 'nhắc khéo': 'Độn mũi, độn cằm từa lưa, chơi bạo lực như vậy bị hư độn hết thì sao?'

Tối ngày 26/9, tập thứ 2 của chương trình Running Man bản Việt Nam đã lên sóng. Đức Phúc là một trong những khách mời của tập này. Tuy nhiên sau khi tham gia, anh chàng nhận về một số ý kiến vô cùng kém duyên.

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Từ khóa:   ca sĩ Đức Phúc rapper ấu dâm ấu dâm

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