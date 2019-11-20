Diễn viên hài Tấn Bo bị tố quỵt tiền, vay nợ hơn 200 triệu 5 năm không trả

Vài giờ qua, dư luận xôn xao với thông tin diễn viên Tấn Bo bị tố vay hàng trăm triệu đồng từ nhiều năm trước nhưng không trả.

Thông tin diễn viên Tấn Bo vay nợ hàng trăm triệu đồng nhiều năm không trả đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Cụ thể mới đây, một tài khoản Facebook tên N.T đã đăng tải bài viết tố Tấn Phúc (danh hài Tấn Bo) mượn hơn 200 triệu đồng cách đây nhiều năm nhưng không trả. Người này còn cho biết, Tấn Bo không hề liên lạc với cô để thỏa thuận hay trả nợ dù đã 5 năm trôi qua.



Nghệ sĩ Tấn Bo bị tố vay nợ nhiều năm nhưng không trả - Ảnh: FB

Người này đăng tải công khai trên mạng xã hội: "Chuyện là vài năm trước Tấn Phúc (tức là danh hài Tấn Bo) có mượn tôi số tiền là hơn 2 trăm triệu đồng. Lúc mượn thì nói tôi là Bồ Tát tái thế vì đã giúp anh trả nợ giang hồ lãi cao. Tôi có giấy mượn tiền hẳn hoi.

Bây giờ tôi là mẹ đơn thân tôi còn bốn đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Nhưng anh này trả ơn tôi bằng những ngày tháng chờ đợi, anh ta chưa bao giờ gọi tôi 1 lần, từ khi cầm được tiền của tôi, miệng luôn nói lời thánh thiện.

Tôi mong cả nhà chia sẻ dùm hình ảnh này đến danh hài được biết. Tôi sẽ không gỡ xuống cho đến khi danh hài này có gặp mặt và thương lượng trả nợ cho tôi".

Người này đã nhiều lần đến nhà tìm Tấn Bo nhưng không gặp mặt - Ảnh: FB

Kèm theo dòng tố cáo, người phụ nữ này còn đăng tải thêm hai tờ giấy nợ có chữ ký của em trai Tấn Beo làm bằng chứng.

Bằng chứng được tài khoản N.T công khai - Ảnh: FB

Hiện tại, công chúng vẫn đang đợi phản hồi từ phía Tấn Bo về sự việc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-hai-tan-bo-bi-to-quyt-tien-vay-no-hon-200-trieu-5-nam-khong-tra-344654.html