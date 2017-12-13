Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật

Nữ diễn viên, MC 'Bạn muốn hẹn hò' Cát Tường đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 ấm cúng cùng người thân, bạn bè tại một nhà hàng ở TP.HCM.
Tối qua (12/12), diễn viên Cát Tường đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, tràn ngập tiếng cười nhưng không kém phần hoành tráng tại một nhà hàng ở TP.HCM.
Ở tuổi 40, Cát Tường buồn vì phải sống cuộc đời làm mẹ đơn thân, thiếu vắng một người đàn ông để sớm tối quây quần.
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