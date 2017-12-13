Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật

Hậu trường 13/12/2017 15:45

Nữ diễn viên, MC 'Bạn muốn hẹn hò' Cát Tường đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 ấm cúng cùng người thân, bạn bè tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Tối qua (12/12), diễn viên Cát Tường đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, tràn ngập tiếng cười nhưng không kém phần hoành tráng tại một nhà hàng ở TP.HCM. 

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 1
"Bà mối" trong chương trình Bạn muốn hẹn hò diện trang chiếc váy ôm sát màu đen có thiết kế đan dây trước ngực vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 2
Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 3
Phần đan dây trước ngực khéo léo khoe vòng 1 đầy đặn của nữ diễn viên 7x - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 4
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã đến chúc mừng Cát Tường - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 5
Nghệ sĩ hài Quốc Thuận cùng vợ và con gái đến dự tiệc sinh nhật của nữ MC - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 6
MC điển trai Quang Bảo chụp ảnh tình tứ bên "đàn chị" xinh đẹp - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 7
Diễn viên Baggio, MC Quang Bảo, Miko Lan Trinh và ca sĩ Sĩ Thanh (từ trái sang phải) đến mừng Cát Tường bước sang tuổi mới - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 8
Sĩ Thanh, Cát Tường là cặp chị em thân thiết trong chương trình Biệt đội X6 - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 9
Nhạc sĩ Lê Quang (thứ 2 từ trái qua), diễn viên Kim Khánh (bìa phải) cùng một số người bạn cũng góp mặt trong buổi tiệc - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 10
Trong lúc cao hứng, Quang Bảo, Baggio và một chàng trai trẻ đã bất ngờ "cưỡng hôn" nữ MC làm nhiều khách mời thích thú - Ảnh: Internet

Diện trang phục khoe vòng một gợi cảm, Cát Tường bị 3 trai trẻ 'cưỡng hôn' trong tiệc sinh nhật - Ảnh 11
Vài tháng trước, Cát Tường chia tay bạn trai kém 10 tuổi sau một thời gian dài hẹn hò. Chị cho biết công việc và niềm vui bên những người bạn, đồng nghiệp đã giúp mình vượt qua nỗi buồn để lấy lại cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Là bà mối cho hàng triệu cặp đôi, không ngờ MC Cát Tường lại có cuộc đời nhiều cay đắng thế này

Là bà mối cho hàng triệu cặp đôi, không ngờ MC Cát Tường lại có cuộc đời nhiều cay đắng thế này

Ở tuổi 40, Cát Tường buồn vì phải sống cuộc đời làm mẹ đơn thân, thiếu vắng một người đàn ông để sớm tối quây quần.

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Từ khóa:   diễn viên Cát Tường MC Bạn muốn hẹn hò sinh nhật cát tường

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