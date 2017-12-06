Mừng sinh nhật 40 tuổi, MC Cát Tường 'Bạn muốn hẹn hò' khiến công chúng 'toát mồ hôi' với thân hình nuột nà, nóng bỏng

Nữ diễn viên Cát Tường - MC của chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' được nhiều chị em phụ nữ yêu thích mới đây đã khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe nét đẹp mặn mà, quyến rũ ở tuổi 40.

Mừng sinh nhật tuổi 40, nữ MC xinh đẹp Cát Tường khiến không ít khán giả phải “nghẹt thở” với vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng cũng không kém phần sexy, quyến rũ.

Trong bộ ảnh mới, nữ diễn viên lựa chọn phong cách sang trọng, gợi cảm với những chiếc váy bó sát sáng màu làm tôn lên vóc dáng cân đối, cuốn hút khó cưỡng. Bên cạnh đó, sự kết hợp phụ kiện một cách tinh tế và hài hòa đã giúp nữ MC thêm phần xinh đẹp, trẻ trung và cá tính.

Tham gia nghệ thuật từ năm 19 tuổi, Cát Tường đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc khó thể thay thế trong làng giải trí Việt. Không chỉ xinh đẹp, nữ diễn viên còn được khán giả yêu mến do đi lên trong sự nghiệp từ chính tài năng, thực lực của mình.

Người đẹp sinh năm 1976 dành được nhiều tình cảm của công chúng khi hóa thân thành công vào nhiều vai diễn khác nhau như: Huyền thoại máu, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí…

Tham gia vào nghiệp diễn nhiều hơn, song những năm gần đây, Cát Tường lại đến gần hơn với khán giả khi trở thành một MC vui vẻ, hài hước và vô cùng tâm lý khi đồng hành cùng MC Quyền Linh trong chương trình Bạn muốn hẹn hò và làm bà mối mát tay xe duyên cho nhiều cặp đôi trẻ.

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