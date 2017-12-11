Là bà mối cho hàng triệu cặp đôi, không ngờ MC Cát Tường lại có cuộc đời nhiều cay đắng thế này

Giải trí 11/12/2017 15:55

Ở tuổi 40, Cát Tường buồn vì phải sống cuộc đời làm mẹ đơn thân, thiếu vắng một người đàn ông để sớm tối quây quần.

Nhiều năm sau ngày chia tay chồng cũ, Cát Tường vẫn chưa tìm được người đàn ông nào phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới. Là MC vui tính, mai mối thành công cho nhiều cặp đôi, thế nhưng Cát Tường gặp nhiều trắc trở trên đường tình duyên. Mới đây, nữ MC thừa nhận rằng mình rất cô đơn và thèm được mặc áo cưới thêm lần nữa.

"Mỗi lần đi đám cưới ai, lúc nhạc hiệu đám cưới trỗi lên tôi lại muốn khóc. Khóc cho phận mình rồi tự hỏi, liệu đời tôi có được mặc áo cưới lần nữa không? Tôi mong điều ấy lắm chứ.

Vì mình cứ mong nên mình lại thấy chạnh lòng và cô đơn lắm. Tuổi này rồi nên tôi cũng hiểu ở đời, duyên phận là có thật. Cái gì đến sẽ đến. Cái không phải của mình dù có cố giành cũng không ở được với mình. Sống trong tình yêu của cha mẹ, của các con như bây giờ tôi cũng đủ hạnh phúc rồi", Cát Tường tự an ủi mình.

Là bà mối cho hàng triệu cặp đôi, không ngờ MC Cát Tường lại có cuộc đời nhiều cay đắng thế này - Ảnh 1
MC Cát Tường buồn vì mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp để đi thêm bước nữa - Ảnh: Internet

Qua bài chia sẻ, MC của Bạn muốn hẹn hò cũng khiến fan lo lắng khi tâm sự rằng mình mất ngủ thường xuyên vì mãi suy ngẫm về cuộc đời.

"Bây giờ, tôi mất ngủ triền miên. Tôi cũng sợ chết. Cha mẹ thì không khỏe như xưa. Con thì không cha, ai sẽ song hành cùng chúng trên bước đường dài phía trước. Thế nên, tôi nghĩ lại rồi, có làm gì thì việc đầu tiên phải làm là dành thời gian cho gia đình. Chăm sóc cha mẹ và bản thân. Giàu có cũng không mua được hạnh phúc. Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh mà thôi", Cát Tường viết.

Là bà mối cho hàng triệu cặp đôi, không ngờ MC Cát Tường lại có cuộc đời nhiều cay đắng thế này - Ảnh 2
Cát Tường muốn dành nhiều thời gian hơn để báo hiếu ba mẹ và chăm sóc con gái - Ảnh: Internet

Tuy không có hạnh phúc trọn vẹn, bạn dẫn ăn ý của Quyền Linh vẫn cảm thấy may mắn vì sự nghiệp luôn thăng hoa. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ MC xinh đẹp tự hào vì luôn được xem là sao hạng B. Thời mới vào nghề, Cát Tường cũng không phải chật vật đi thử vai như nhiều "lính mới" khác.

"Không tạo xì-căng-đan hay chủ động PR (quảng bá) nên tôi chưa nổi tiếng chăng? Tôi tên Cát Tường mà mãi chẳng thấy cát tường gì cả. Đúng là thời nay, muốn nổi tiếng cần phải có 3 yếu tố: giỏi; không đủ giỏi thì phải có chiêu để lăng-xê bản thân và cái cuối cùng là tiền. Đợi mãi không có người mời vai chính thì bỏ tiền ra đầu tư vở diễn, thuê mọi người phục vụ cho mình.

Nhưng suy đi tính lại, cái quan trọng nhất vẫn là tài năng. PR hay tiền cũng chỉ là phương tiện để tạo nên cơ hội. Để có thể sống được trong lòng khán giả, bạn phải thực tài" - Nữ MC bộc bạch.

Mừng sinh nhật 40 tuổi, MC Cát Tường 'Bạn muốn hẹn hò' khiến công chúng 'toát mồ hôi' với thân hình nuột nà, nóng bỏng

Mừng sinh nhật 40 tuổi, MC Cát Tường 'Bạn muốn hẹn hò' khiến công chúng 'toát mồ hôi' với thân hình nuột nà, nóng bỏng

Nữ diễn viên Cát Tường - MC của chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' được nhiều chị em phụ nữ yêu thích mới đây đã khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe nét đẹp mặn mà, quyến rũ ở tuổi 40.

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