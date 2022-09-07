Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò

Hậu trường 07/09/2022 09:51

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Trần Bảo Sơn chia sẻ hình ảnh con gái thứ 2, nhưng từ chối tiết lộ thông tin mẹ em bé.

Trần Bảo Sơn từng có 9 năm hôn nhân với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Họ chấm dứt quan hệ vợ chồng vào năm 2014, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Mặc dù ly hôn nhưng cặp đôi vẫn cư xử theo cách văn minh, cùng chăm sóc con gái chung duy nhất - bé Bảo Tiên (hay còn gọi Devon Trần).

Cho tới tháng 5/2021, sau đúng 7 năm ly hôn, Trần Bảo Sơn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai việc có con gái thứ 2. Cô bé tên Bảo Khanh (hay còn gọi Kendall Trần).

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 1
Trần Bảo Sơn khiến nhiều người bất ngờ khi công khai có thêm em bé ở tuổi 48. Ảnh: FBNV

Mặc dù công khai con nhỏ đã lâu, song cho tới thời điểm hiện tại, Trần Bảo Sơn vẫn chưa hề hé lộ danh tính mẹ đứa trẻ. 

Mới đây nhất, nam diễn viên đã đăng loạt ảnh chụp cùng con gái nhân dịp cô bé tròn 2 tuổi. Đây là lần hiếm hoi Trần Bảo Sơn chia sẻ hình ảnh về cô con gái nhỏ và tuyệt nhiên giữ kín hình ảnh và danh tính mẹ em bé. Bé Kendall Trần sở hữu ngoại hình đáng yêu, đôi mắt to tròn, thông minh. 

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 2
Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 3

 

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 4
Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 5
Con gái 2 tuổi của Trần Bảo Sơn được nhận xét có vẻ ngoài đáng yêu, thông minh. Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè của Trần Bảo Sơn dành lời khen đến vẻ ngoài xinh như búp bê của cô bé Kendall và nhắc đến người vợ giấu kín của anh: "Bé dễ thương quá, như một cây kẹo bông ngọt ngào anh Sơn", "Xinh gái giống mẹ", "Devon còn giống bố... bé này chắc giống y chang mẹ ý", "Anh có 2 bé gái trên cả tuyệt vời luôn á", "Nhìn cưng quá"...

Khi được hỏi lý do tại sao không công khai danh tính hay hình ảnh của mẹ bé Kendall Trần, diễn viên Trần Bảo Sơn cho hay đây là chuyện đời sống riêng tư nên anh không muốn chia sẻ. 

Được biết người phụ nữ sinh con cho Trần Bảo Sơn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô là một doanh nhân, thế hệ 8X. Cả hai có cơ hội gặp gỡ, làm quen qua một bữa tiệc tối của những người bạn chung.

Vì không phải nghệ sĩ nên nửa kia của Trần Bảo Sơn không tiết lộ hình ảnh hay danh tính, thay vì đó tập trung vào công việc chính của mình, ngại được nhắc đến ồn ào trên truyền thông.

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 6
Người phụ nữ sinh con cho Trần Bảo Sơn. Ảnh: FBNV

 

Hiếm khi chia sẻ ảnh về Kendall Trần nhưng nam diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh với Bảo Tiên, con gái chung với diễn viên Trương Ngọc Ánh. Bảo Tiên (Devon Tran) năm nay 14 tuổi, sở hữu cả nét đẹp của bố và mẹ.

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 7
Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 8
Trần Bảo Sơn thường xuyên cập nhật hình ảnh cùng con gái đầu lòng - trái ngọt tình yêu của anh và vợ cũ Trương Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

 

Diện mạo con gái 2 tuổi xinh như búp bê của Trần Bảo Sơn, danh tính mẹ em bé gây tò mò - Ảnh 9
Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn từng là cặp đôi đẹp, quyền lực trong showbiz Việt. Sau khi cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi", người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Internet

Hiện tại, Trần Bảo Sơn đang hoạt động kinh doanh ở Mỹ và Việt Nam. Song song với đó, anh còn đảm nhận công việc làm diễn viên và nhà sản xuất phim nên khá bận rộn. Dù vậy, nam diễn viên vẫn ưu tiên thời gian bên các con, thể hiện trách nhiệm của một người cha trong việc nuôi nấng và dạy bảo các con nên người.

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