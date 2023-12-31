Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo

Hậu trường 31/12/2023 05:53

Trong khi Puka - Gin Tuấn Kiệt, Diễm My - Vinh Nguyễn cưới theo kiểu truyền thống, người mẫu Thanh Hằng chọn không cắt bánh kem và rót rượu trong hôn lễ.

Hotgirl Linh Rin

Mở đầu danh sách này phải kể đến đám cưới hào môn của người đẹp Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn được tổ chức ở Philippines vào cuối tháng 3. Hôn lễ xa hoa với sự góp mặt của số ít người thân và bạn bè hai bên. Đến cuối tháng 11 vừa qua, tổ ấm của cặp đôi trẻ hạnh phúc đón con gái đầu lòng chào đời, đặt tên thân mật là Cà Rốt.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 1
Người đẹp Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới ở Philippines vào cuối tháng 3
Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 2
Cuối tháng 11 vừa qua, tổ ấm của cặp đôi trẻ hạnh phúc đón con gái đầu lòng chào đời, đặt tên thân mật là Cà Rốt

Á hậu Phương Anh

Á hậu Phương Anh được doanh nhân Đức Hồ cầu hôn vào tháng 4. Lễ cưới của họ diễn ra sau đó 5 tháng. Chọn tông xanh - trắng chủ đạo trong cách thiết kế tiệc, tôn lên sự hài hoà và trang nhã, Phương Anh còn diện 3 váy cưới với phom dáng thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng như tính cách của cô. Sau hôn lễ, cả hai dọn đến sống trong căn hộ sang trọng ở TP.HCM. 

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 3
Á hậu Phương Anh được doanh nhân Đức Hồ cầu hôn vào tháng 4. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra sau đó 5 tháng

Người mẫu Trang Trần

Sau nhiều năm chung sống và có con gái đầu lòng, Trang Trần và Louis Trần đã chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 27/5 trước sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, người thân. Trang Trần cho biết vợ chồng cô đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè chung vui.

Bé Kiến tỏ ra hào hứng, thích thú trong đám cưới của ba mẹ. Trang Trần lựa chọn chiếc váy cưới màu trắng có thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên sự quý phái. 

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 4
Sau nhiều năm chung sống và có con gái đầu lòng, Trang Trần và Louis Trần đã chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 27/5

Diễn viên Ngọc Hoa

Tối ngày 9/6, lễ cưới của diễn viên Ngọc Hoa và ông xã Hà Phụng được diễn ra tại một nhà hàng được sang trọng TP.HCM. Gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết đã có mặt để chúc mừng cho đôi tân lang tân nương. Sau bốn tháng kết hôn, diễn viên Ngọc Hoa và chồng đã đón con trai đầu lòng nặng 2,8 kg vào ngày 10/10.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 5
Tối ngày 9/6, lễ cưới của diễn viên Ngọc Hoa và ông xã Hà Phụng được diễn ra tại một nhà hàng được sang trọng TP.HCM 

Ngọc Hoa sinh năm 1993, được biết tới sau khi giành giải Quán quân chương trình Học viện danh hài 2016. Cô là con nuôi nghệ sĩ Ngọc Giàu và từng cùng Anh Tú, Quang Trung làm nên nhiều vở kịch. Ngọc Hoa gây ấn tượng với vai diễn trong web drama "Gia đình cục súc" cũng và gần nhất là phim điện ảnh Biệt đội bất ổn. 

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 6
Sau bốn tháng kết hôn, diễn viên Ngọc Hoa và chồng đã đón con trai đầu lòng nặng 2,8 kg vào ngày 10/10

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh

Sau bảy năm gắn bó, cả hai làm lễ cưới hôm 28/7 ở Hà Nội. Chú rể lái xe mui trần, mang theo sính lễ để hỏi cưới Vũ Ngọc Anh. Cả hai cho biết trân trọng tình cảm gia đình, nên khi nghe những lời dặn dò của bố mẹ hai bên đã bật khóc. Lễ cưới của họ quy tụ dàn sao Vbiz.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 7
Sau bảy năm gắn bó, cả hai làm lễ cưới hôm 28/7 ở Hà Nội

Siêu mẫu Thanh Hằng

Tháng 10 vừa qua, "chị đại làng mẫu Thanh Hằng bất ngờ tổ chức hôn lễ với nhạc trưởng Trần Nhật Minh sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Đặc biệt, khác những lễ cưới truyền thống, Thanh Hằng và chồng không thực hiện các nghi thức cắt bánh và rót rượu.

Đôi uyên ương được khen trai tài, gái sắc, là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz. Thanh Hằng chia sẻ, cô đã mặc qua nhiều thiết kế váy cưới cầu kỳ và hoành tráng, nên trong tiệc của chính mình, người mẫu chỉ muốn khoác lên người thiết kế đơn giản nhất.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 8
Tháng 10 vừa qua, "chị đại làng mẫu Thanh Hằng bất ngờ tổ chức hôn lễ với nhạc trưởng Trần Nhật Minh sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My - cầu thủ Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới tại Thái Bình (11/11) và Hà Nội (26/11) sau ba năm gắn bó. Người đẹp nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn vào đúng ngày 20/10.

Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Còn cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng SEA Games 2018. Anh hiện chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 9
Doãn Hải My - cầu thủ Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới tại Thái Bình (11/11) và Hà Nội (26/11) sau ba năm gắn bó

Puka - Gin Tuấn Kiệt

Đám cưới khủng nhất trong dàn sao Vbiz phải kể đến Puka - Gin Tuấn Kiệt khi tổ chức tiệc ở 3 địa điểm TP.HCM, Khánh Hoà và Đồng Tháp. Ở mỗi nơi, cặp đôi đều đầu tư ý tưởng về không gian như đón hoàng hôn trên biển hay rước dâu theo phong cách vùng sông nước Tây Nam Bộ. 

Cả 2 có 4 năm yêu nhau nhưng không công khai, đợi tình cảm chín muồi, sẵn sàng tiến tới hôn nhân mới thông báo. Gin Tuấn Kiệt nhỏ hơn vợ năm tuổi nhưng được Puka khen tâm lý, thường mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 10
Đám cưới khủng nhất trong dàn sao Vbiz phải kể đến Puka - Gin Tuấn Kiệt khi tổ chức tiệc ở 3 địa điểm TP.HCM, Khánh Hoà và Đồng Tháp

Diễn viên Phương Lan

Tiệc cưới của Phương Lan - Phan Đạt có tông màu hồng, beige làm chủ đạo. Cô dâu cầm bó hoa rum kết hợp hoa hồng trắng, lan hồ điệp mang ý nghĩa chung thuỷ, mong cầu hạnh phúc và lời hứa sẽ mãi sát cánh bên nhau. Chứng kiến khoảnh khắc vợ bước vào lễ đường, Phan Đạt không cầm được nước mắt, ngập ngừng không nói nên lời. Diễn viên Nhà bà Nữ chia sẻ, cả hai quyết định cưới sau 5 năm hẹn hò. Phan Đạt kém Phương Lan hai tuổi, trước đây làm văn phòng, sau đó nghỉ việc để làm quản lý riêng cho vợ.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 11
 Diễn viên Nhà bà Nữ chia sẻ, cả hai quyết định cưới sau 5 năm hẹn hò. Phan Đạt kém Phương Lan hai tuổi, trước đây làm văn phòng, sau đó nghỉ việc để làm quản lý riêng cho vợ

Diễn viên Diễm My 9X

Diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm yêu nhau, trước khi tổ chức lễ cưới ở TP.HCM vào tối 21/12. Trong không gian sang trọng và ấm cúng, đôi uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau trong tiếng vỗ tay của người thân, khách mời. Nhiều sao Việt đến sớm để chúc mừng cô dâu mới. Tại buổi lễ, Diễm My thay 3 bộ váy cưới tinh tế. Theo thông tin, chồng kém Diễm My một tuổi, song được kể chững chạc, luôn yêu thương vợ.

Điểm lại loạt sao Việt lên xe hoa trong năm 2023: Puka - Gin Tuấn Kiệt đầu tư khủng, Thanh Hằng tổ chức tiệc cưới độc đáo - Ảnh 12
Diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm yêu nhau, trước khi tổ chức lễ cưới ở TP.HCM vào tối 21/12

 

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Gần như cả showbiz Việt quy tụ tại lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Nhiều đồng nghiệp khác cũng tới chúc mừng hạnh phúc của nữ diễn viên 9X.

Xem thêm
Từ khóa:   sao việt lễ cưới của sao việt đám cưới sao việt 2023

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 20 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?