Sau nhiều năm chung sống và có con gái đầu lòng, Trang Trần và Louis Trần đã chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 27/5

Diễn viên Ngọc Hoa

Tối ngày 9/6, lễ cưới của diễn viên Ngọc Hoa và ông xã Hà Phụng được diễn ra tại một nhà hàng được sang trọng TP.HCM. Gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết đã có mặt để chúc mừng cho đôi tân lang tân nương. Sau bốn tháng kết hôn, diễn viên Ngọc Hoa và chồng đã đón con trai đầu lòng nặng 2,8 kg vào ngày 10/10.

Ngọc Hoa sinh năm 1993, được biết tới sau khi giành giải Quán quân chương trình Học viện danh hài 2016. Cô là con nuôi nghệ sĩ Ngọc Giàu và từng cùng Anh Tú, Quang Trung làm nên nhiều vở kịch. Ngọc Hoa gây ấn tượng với vai diễn trong web drama "Gia đình cục súc" cũng và gần nhất là phim điện ảnh Biệt đội bất ổn.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh

Sau bảy năm gắn bó, cả hai làm lễ cưới hôm 28/7 ở Hà Nội. Chú rể lái xe mui trần, mang theo sính lễ để hỏi cưới Vũ Ngọc Anh. Cả hai cho biết trân trọng tình cảm gia đình, nên khi nghe những lời dặn dò của bố mẹ hai bên đã bật khóc. Lễ cưới của họ quy tụ dàn sao Vbiz.

Siêu mẫu Thanh Hằng

Tháng 10 vừa qua, "chị đại làng mẫu Thanh Hằng bất ngờ tổ chức hôn lễ với nhạc trưởng Trần Nhật Minh sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Đặc biệt, khác những lễ cưới truyền thống, Thanh Hằng và chồng không thực hiện các nghi thức cắt bánh và rót rượu.

Đôi uyên ương được khen trai tài, gái sắc, là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz. Thanh Hằng chia sẻ, cô đã mặc qua nhiều thiết kế váy cưới cầu kỳ và hoành tráng, nên trong tiệc của chính mình, người mẫu chỉ muốn khoác lên người thiết kế đơn giản nhất.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My - cầu thủ Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới tại Thái Bình (11/11) và Hà Nội (26/11) sau ba năm gắn bó. Người đẹp nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn vào đúng ngày 20/10.

Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Còn cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng SEA Games 2018. Anh hiện chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội.

Puka - Gin Tuấn Kiệt

Đám cưới khủng nhất trong dàn sao Vbiz phải kể đến Puka - Gin Tuấn Kiệt khi tổ chức tiệc ở 3 địa điểm TP.HCM, Khánh Hoà và Đồng Tháp. Ở mỗi nơi, cặp đôi đều đầu tư ý tưởng về không gian như đón hoàng hôn trên biển hay rước dâu theo phong cách vùng sông nước Tây Nam Bộ.

Cả 2 có 4 năm yêu nhau nhưng không công khai, đợi tình cảm chín muồi, sẵn sàng tiến tới hôn nhân mới thông báo. Gin Tuấn Kiệt nhỏ hơn vợ năm tuổi nhưng được Puka khen tâm lý, thường mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Diễn viên Phương Lan

Tiệc cưới của Phương Lan - Phan Đạt có tông màu hồng, beige làm chủ đạo. Cô dâu cầm bó hoa rum kết hợp hoa hồng trắng, lan hồ điệp mang ý nghĩa chung thuỷ, mong cầu hạnh phúc và lời hứa sẽ mãi sát cánh bên nhau. Chứng kiến khoảnh khắc vợ bước vào lễ đường, Phan Đạt không cầm được nước mắt, ngập ngừng không nói nên lời. Diễn viên Nhà bà Nữ chia sẻ, cả hai quyết định cưới sau 5 năm hẹn hò. Phan Đạt kém Phương Lan hai tuổi, trước đây làm văn phòng, sau đó nghỉ việc để làm quản lý riêng cho vợ.

Diễn viên Diễm My 9X

Diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm yêu nhau, trước khi tổ chức lễ cưới ở TP.HCM vào tối 21/12. Trong không gian sang trọng và ấm cúng, đôi uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau trong tiếng vỗ tay của người thân, khách mời. Nhiều sao Việt đến sớm để chúc mừng cô dâu mới. Tại buổi lễ, Diễm My thay 3 bộ váy cưới tinh tế. Theo thông tin, chồng kém Diễm My một tuổi, song được kể chững chạc, luôn yêu thương vợ.