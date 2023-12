Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Chiều tối 21/12, những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Diễm My 9x đã được hé lộ. Cô dâu - chú rể xuất hiện cực đẹp đôi trong khung cảnh lãng mạn, chuẩn bị đón tiếp khách mời. Diễm My diện chiếc váy cưới trơn, kiểu dáng xòe nhẹ tinh tế và thanh lịch. Nhan sắc của nữ chính hôm nay không khiến mọi người thất vọng, vẫn là một Diễm My rất ngọt ngào, dịu dàng.

Khung cảnh tiệc cưới của Diễm My 9x được trang trí với tông màu trắng chủ đạo cùng với rất nhiều hoa tươi. Cô dâu cùng ông xã đã tự lên ý tưởng, cùng với sự trợ giúp của ekip để tạo nên không gian sang trọng, xinh đẹp. Điều đặc biệt là dọc đường đi của sảnh tiệc cưới đều được trang trí với đầy ắp những bức ảnh cưới của cô dâu và chú rể, khiến không gian tựa như một buổi triển lãm vô cùng lãng mạn.