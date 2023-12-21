Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Hậu trường 21/12/2023 21:42

Gần như cả showbiz Việt quy tụ tại lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Nhiều đồng nghiệp khác cũng tới chúc mừng hạnh phúc của nữ diễn viên 9X.

Chiều tối 21/12, những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Diễm My 9x đã được hé lộ. Cô dâu - chú rể xuất hiện cực đẹp đôi trong khung cảnh lãng mạn, chuẩn bị đón tiếp khách mời. Diễm My diện chiếc váy cưới trơn, kiểu dáng xòe nhẹ tinh tế và thanh lịch. Nhan sắc của nữ chính hôm nay không khiến mọi người thất vọng, vẫn là một Diễm My rất ngọt ngào, dịu dàng.

Khung cảnh tiệc cưới của Diễm My 9x được trang trí với tông màu trắng chủ đạo cùng với rất nhiều hoa tươi. Cô dâu cùng ông xã đã tự lên ý tưởng, cùng với sự trợ giúp của ekip để tạo nên không gian sang trọng, xinh đẹp. Điều đặc biệt là dọc đường đi của sảnh tiệc cưới đều được trang trí với đầy ắp những bức ảnh cưới của cô dâu và chú rể, khiến không gian tựa như một buổi triển lãm vô cùng lãng mạn.

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 1Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 2
Cô dâu Diễm My xuất hiện xinh đẹp tại đám cưới

Trong khi đó, sân khấu chính được thiết kế đơn giản với mái vòm. Đường dẫn lên sân khấu được thiết kế với phần tráng gương, mô phỏng dòng sông Yarra tại Melbourne, cũng là nơi chứng kiến nhiều kỉ niệm của Diễm My và ông xã. Ngoài ra còn có ghế cho dàn hòa âm để chuẩn bị cho 1 tiết mục đặc biệt nhất của lễ cưới.

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 3Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 4
Diễm My 9X và thiếu gia Vinh Nguyễn đã có hơn 7 năm yêu nhau

Ngoài dàn phù dâu Thùy Anh, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Ái Phương, Trang Hý xuất hiện khá sớm. Nhiều đồng nghiệp khác cũng tới chúc mừng hạnh phúc của nữ diễn viên 9X. Họ có tiết mục đặc biệt dành tặng khách mời trong buổi lễ. Hai người có mặt tại địa điểm tổ chức sự kiện từ buổi sáng để tổng duyệt chương trình.

Sự kiện còn có sự tham gia của Trấn Thành, Trường Giang, Minh Tú… hay cặp vợ chồng son Puka, Gin Tuấn Kiệt. Họ tới chúc mừng cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại và cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 5Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 6Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 7Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng - Ảnh 8
Cô dâu chú rể rạng rỡ bên dàn khách mời

Diễm My 9X và thiếu gia Vinh Nguyễn đã có hơn 7 năm yêu nhau. Cả 2 đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Tuy nhiên, sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ!

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ!

Khả Ngân, Hoàng Oanh, Thuỳ Anh, Trang Hý,...hội ngộ trước giờ G đám cưới Diễm My 9X để tập luyện tiết mục chúc mừng.

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Từ khóa:   Diễm My 9X đám cưới Diễm My 9X sao Việt

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