Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ!

Hậu trường 21/12/2023 16:33

Khả Ngân, Hoàng Oanh, Thuỳ Anh, Trang Hý,...hội ngộ trước giờ G đám cưới Diễm My 9X để tập luyện tiết mục chúc mừng.

Tối nay (21/12), lễ cưới của diễn viên Diễm My 9X và chồng doanh nhân sẽ tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Ngày vui của nữ diễn viên hứa hẹn quy tụ nhiều sao Việt đình đám như Lan Ngọc, Diệu Nhi, Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Nhã Phương...

Trước giờ G, dàn mỹ nhân Việt đã có mặt để tập luyện cho tiết mục văn nghệ trong đám cưới Diễm My 9X. Không lên đồ sang chảnh hay make up cầu kì, nhan sắc của dàn khách mời này vẫn nổi bần bật. 

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 1
Tối nay (21/12), lễ cưới của diễn viên Diễm My 9X và chồng doanh nhân sẽ tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM

Đặc biết, cô dâu - chú rể cũng có mặt góp vui trong tiết mục văn nghệ cùng hội bạn thân. Diễm My 9X diện trang phục giản dị, còn ông xã doanh nhân chăm chú ngồi ngắm vợ cùng bạn bè tập luyện, liên tục nở nụ cười hạnh phúc. Khán giả cũng hồi hộp chờ đợi được xem màn trình diễn của hội bạn thân cùng cô dâu xinh đẹp.  

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 2
Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 3
Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 4
Diễm My 9X diện trang phục giản dị, còn ông xã doanh nhân chăm chú ngồi ngắm vợ cùng bạn bè tập luyện, liên tục nở nụ cười hạnh phúc

Trước thềm ngày cưới, Diễm My có buổi chia sẻ về truyền thông cho biết quyết định dừng hoạt động nghệ thuật trong khoảng thời gian ngắn để ưu tiên cho gia đình. Nữ diễn viên cho biết, khoảng thời gian này cô muốn dành nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 5
Trước thềm ngày cưới, Diễm My có buổi chia sẻ về truyền thông cho biết quyết định dừng hoạt động nghệ thuật trong khoảng thời gian ngắn để ưu tiên cho gia đình

Trước đó, ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi trẻ đã tổ chức một buổi lễ ăn hỏi riêng tư, kín đáo. Diễm My 9x và chồng đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên. Theo đó, cô dâu Diễm My 9X được nhà doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng". Không chỉ thế, doanh nhân Vinh Nguyễn còn chuẩn bị các tráp bánh, heo quay, đôi long phụng, trà... theo đúng phong tụ cưới hỏi của người Việt Nam.

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 6
Trước đó, ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi trẻ đã tổ chức một buổi lễ ăn hỏi riêng tư, kín đáo. Diễm My 9x và chồng đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.

Trước giờ G hôn lễ, cô dâu Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân lộ diện, hăng say cùng hội bạn chuẩn bị một tiết mục bất ngờ! - Ảnh 7
Căn biệt thự cũng là món quà mẹ chồng Diễm My tặng con dâu 

Bố Diễm My 9X xúc động dặn dò con gái: "Đây là gia đình mới của con. Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, con hãy sống thành thực, chung thuỷ với chồng. Có hiếu với bố mẹ như thế nào thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế".

 

 

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