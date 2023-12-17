Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động

Hậu trường 17/12/2023 09:52

Diễm My 9x cho biết, từ sau khi mẹ ruột của cô qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô trong cuộc sống. Mẹ chồng thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn của con dâu. 

Vào ngày 16/12, lễ gia tiên của Diễm My 9x và ông xã Vinh Nguyễn đã diễn ra tại nhà riêng ở Quận 7 (TP.HCM). Nữ diễn viên diện áo dài trắng nền nã, búi tóc và trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp voan cài thướt tha xuất hiện trong ngày trọng đại của mình. Bố mẹ chồng của cô vô cùng hạnh phúc khi chào đón nàng dâu về với gia đình. Mẹ chồng Diễm My 9x nắm tay con dâu và thể hiện những cử chỉ đầy yêu thương: "Mẹ đưa con về nhà nhé!".

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 1
Cô dâu Diễm My xinh đẹp trong ngày trọng đại

Diễm My 9x cho biết, từ sau khi mẹ ruột của cô qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô trong cuộc sống. Mẹ chồng thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn của con dâu. 

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 2

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 3
 Dàn bưng quả 'toàn người quen' của Diễm My và ông xã

Trong ngày đón con dâu về, bố mẹ chồng Diễm My 9X bày tỏ niềm vui, hạnh phúc và tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng son. Đồng thời, bố mẹ của chú rể Vinh Nguyễn còn bày tỏ mong ước sớm có cháu nội bồng bế. 

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 4
Bố mẹ chồng của Diễm My tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng trẻ

Về phía bố ruột của Diễm My, ông đã có lời dặn dò xúc động khi tiễn con gái về nhà chồng: “Đây là gia đình mới của con. Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, con hãy sống thành thực, chung thuỷ với chồng. Có hiếu với bố mẹ như thế nào thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế".

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 5

Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động - Ảnh 6
Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào 21/12 tới đây 

Diễm My 9X và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi từng có thời gian rạn nứt vì yêu xa. Tuy nhiên sau đó, Diễm My 9X cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại.

Cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu. Sau đám hỏi, cặp đôi sẽ tổ chức một đám cưới vào tối 21/12 tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám showbiz Việt.

Diễm My 9X rạng rỡ trong ngày ăn hỏi, dàn bê tráp toàn là mỹ nhân Vbiz đình đám

Diễm My 9X rạng rỡ trong ngày ăn hỏi, dàn bê tráp toàn là mỹ nhân Vbiz đình đám

Dàn sao Việt đình đám đã góp mặt trong ngày vui của Diễm My 9X.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm My 9x Diễm My 9X kết hôn hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 43 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 45 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?