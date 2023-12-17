Diễm My 9x nhận quà cưới cực khủng từ bố mẹ chồng, lời dặn dò của bố ruột khiến nhiều người cảm động

Diễm My 9x cho biết, từ sau khi mẹ ruột của cô qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô trong cuộc sống. Mẹ chồng thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn của con dâu.

Vào ngày 16/12, lễ gia tiên của Diễm My 9x và ông xã Vinh Nguyễn đã diễn ra tại nhà riêng ở Quận 7 (TP.HCM). Nữ diễn viên diện áo dài trắng nền nã, búi tóc và trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp voan cài thướt tha xuất hiện trong ngày trọng đại của mình. Bố mẹ chồng của cô vô cùng hạnh phúc khi chào đón nàng dâu về với gia đình. Mẹ chồng Diễm My 9x nắm tay con dâu và thể hiện những cử chỉ đầy yêu thương: "Mẹ đưa con về nhà nhé!". Cô dâu Diễm My xinh đẹp trong ngày trọng đại Diễm My 9x cho biết, từ sau khi mẹ ruột của cô qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô trong cuộc sống. Mẹ chồng thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn của con dâu.

Dàn bưng quả 'toàn người quen' của Diễm My và ông xã Trong ngày đón con dâu về, bố mẹ chồng Diễm My 9X bày tỏ niềm vui, hạnh phúc và tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng son. Đồng thời, bố mẹ của chú rể Vinh Nguyễn còn bày tỏ mong ước sớm có cháu nội bồng bế.

Bố mẹ chồng của Diễm My tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng trẻ Về phía bố ruột của Diễm My, ông đã có lời dặn dò xúc động khi tiễn con gái về nhà chồng: “Đây là gia đình mới của con. Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, con hãy sống thành thực, chung thuỷ với chồng. Có hiếu với bố mẹ như thế nào thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế". Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào 21/12 tới đây Diễm My 9X và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi từng có thời gian rạn nứt vì yêu xa. Tuy nhiên sau đó, Diễm My 9X cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại. Cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu. Sau đám hỏi, cặp đôi sẽ tổ chức một đám cưới vào tối 21/12 tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám showbiz Việt.

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