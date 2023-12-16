Diễm My 9X rạng rỡ trong ngày ăn hỏi, dàn bê tráp toàn là mỹ nhân Vbiz đình đám

Dàn sao Việt đình đám đã góp mặt trong ngày vui của Diễm My 9X.
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Sáng 16/12, lễ ăn hỏi của Diễm My 9X và chồng doanh nhân Vinh Nguyễn đã được tổ chức tại nhà riêng. Được biết, đây là buổi tiệc thân mật, phần lớn chỉ có bạn bè thân thiết với cô dâu và chú rể tham dự. Đến 21/12 tới, cặp đôi sẽ có tiệc cưới hoành tráng chiêu đãi khách mời tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM. Trước thềm làm vợ người ta, cô dâu 9X đã tổ chức một buổi tiệc độc thân bung xõa cùng hội bạn thân.
Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên đã diện một chiếc áo dài trắng, đeo kiềng bạc, chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc cao để lộ nhan sắc 'tuyệt trần'. Tuy có phần đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa dàn bê tráp toàn mỹ nhân Vbiz.
Tại đây, những người bạn thân thiết của Diễm My 9X đều xuất hiện để chung vui, một vài cái tên quen thuộc như Lan Ngọc, Diệu Nhi, Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Thuỳ Anh...Đặc biệt, ngoài áo dài cô dâu còn chuẩn bị cho mỗi người bê tráp chiếc cài là bông hoa lan, nhằm tăng vẻ điệu đà và thùy mị.
Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Nữ diễn viên từng tham gia một số phim như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990...
Chồng của Diễm My 9X tên là Vinh Nguyễn - doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Người đẹp từng tiết lộ, sau đám cưới cô sẽ dành nhiều thời gian xây dựng tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp.