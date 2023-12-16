Diễm My 9X rạng rỡ trong ngày ăn hỏi, dàn bê tráp toàn là mỹ nhân Vbiz đình đám

Sáng 16/12, lễ ăn hỏi của Diễm My 9X và chồng doanh nhân Vinh Nguyễn đã được tổ chức tại nhà riêng. Được biết, đây là buổi tiệc thân mật, phần lớn chỉ có bạn bè thân thiết với cô dâu và chú rể tham dự. Đến 21/12 tới, cặp đôi sẽ có tiệc cưới hoành tráng chiêu đãi khách mời tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM. Trước thềm làm vợ người ta, cô dâu 9X đã tổ chức một buổi tiệc độc thân bung xõa cùng hội bạn thân.

Đây là buổi tiệc thân mật, phần lớn chỉ có bạn bè thân thiết với cô dâu và chú rể tham dự.

Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên đã diện một chiếc áo dài trắng, đeo kiềng bạc, chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc cao để lộ nhan sắc 'tuyệt trần'. Tuy có phần đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa dàn bê tráp toàn mỹ nhân Vbiz.