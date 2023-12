Diễm My 9X rạng rỡ trong ngày ăn hỏi, dàn bê tráp toàn là mỹ nhân Vbiz đình đám

Tại đây, những người bạn thân thiết của Diễm My 9X đều xuất hiện để chung vui, một vài cái tên quen thuộc như Lan Ngọc, Diệu Nhi, Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Thuỳ Anh...Đặc biệt, ngoài áo dài cô dâu còn chuẩn bị cho mỗi người bê tráp chiếc cài là bông hoa lan, nhằm tăng vẻ điệu đà và thùy mị.

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Nữ diễn viên từng tham gia một số phim như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990...