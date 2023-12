'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi 61: Vẻ đẹp mặn mà trẻ trung, chồng Việt kiều yêu thương hết mực

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang. Năm 1979, bà bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, làm người mẫu ảnh lịch và ngay lập tức nhận được sự hâm mộ của khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ. Bà thuộc thế hệ mỹ nhân đầu tiên của làng điện ảnh Việt cùng Diễm Hương, Việt Trinh... Dù đã trải qua bao nhiêu thập kỷ nhưng đến nay, Diễm My vẫn luôn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, ngày 7/12, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My khoe vẻ trẻ trung, khác lạ với mái tóc ngắn nhân dịp đón tuổi 61. Trước đây, khán giả thường quen thuộc hình ảnh nữ diễn viên với mái tóc dài, bới cao cổ điển, sang trọng. Nữ diễn viên nói: "Tôi thích nhận những lời chúc vẻ ngoài luôn tươi trẻ, rạng rỡ. Tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân giữ sức khỏe, tinh thần để cuộc sống luôn vui vẻ, tích cực".

Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng thời trẻ, Diễm My 6x lại chọn chồng là một Việt kiều bình thường. Theo lời bà, lúc ấy nhiều bạn bè đã phản đối cuộc tình này vì cho rằng anh chàng Việt kiều đó không xứng đôi với bà.

Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My còn lấn sân sang phim ảnh và thành công với nhiều vai diễn trong phim như Tiếng Sóng, Trang Giấy Mới, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng,... Trong những năm 1989 - đầu 1990, Diễm My liên tục được mời show có cát-sê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm, số tiền "khủng" mà chỉ ngôi sao đình đám hàng đầu thời ấy mới nhận được.

Dù vậy, Diễm My vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Chị chia sẻ: “Để lựa chọn một người đàn ông trong hôn nhân, có nhiều yếu tố: cách người đàn ông ấy đối xử với gia đình, người yếu thế hơn, bạn bè cách người ấy đối diện với khó khăn. Trong tình cảnh ấy, họ thể hiện được sự quan tâm chu đáo, lòng bao dung, vị tha, bền chí… bên cạnh tình yêu, tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt. Lựa chọn của tôi ngày ấy hẳn đều vì những lý do này”.

Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng thời trẻ, Diễm My 6x lại chọn chồng là một Việt kiều bình thường dù bị nhiều người ngăn cản

Diễm My và ông xã tổ chức hôn lễ sau 3 năm hẹn hò. Khi về chung một nhà, Diễm My vẫn được chồng tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hơn thế, ông xã của Diễm My còn ngày càng thành đạt. Từ anh chàng Việt kiều tay trắng năm nào, anh trở thành ông chủ giàu có và hết lòng yêu chiều vợ.

Sau gần 30 năm gắn bó bên nhau, vợ chồng Diễm My vẫn giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm sự, nghe nhạc hay nói những lời ngọt ngào. Ông xã nữ diễn viên cũng thường xuyên hộ tống chị đi dự sự kiện. Trong dịp sinh nhật ở tuổi 59, anh còn tặng vợ bộ trang sức kim cương lên đến 10 carat.

Sau gần 30 năm gắn bó bên nhau, vợ chồng Diễm My vẫn giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm sự, nghe nhạc hay nói những lời ngọt ngào

Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái tên là Thùy My và Quế My. Nữ diễn viên rất tự hào vì cả hai ái nữ đều học giỏi, năng động và vô cùng hiếu thảo. Dịp sinh nhật năm nay, các con cũng về nước để mừng tuổi mới của mẹ khiến bà rất vui và hạnh phúc.

"Các con ngày một lớn, có cuộc sống riêng và cũng rất bận rộn. Vì thế, đây là dịp hết sức quý giá với cả gia đình. Chúng tôi sẽ dành thời gian bên nhau để tận hưởng những giờ phút đoàn viên" - cô nói.

Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái tên là Thùy My và Quế My. Nữ diễn viên rất tự hào vì cả hai ái nữ đều học giỏi, năng động và vô cùng hiếu thảo

Chia sẻ về hôn nhân và cuộc sống ở tuổi 61, Diễm My hạnh phúc cho biết: "Niềm vui của tôi hiện tại là được nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc, vun vén cho hạnh phúc của mái ấm. Tôi cũng cố gắng dành thời gian cho bạn bè, người thân, đặc biệt truyền đi những năng lượng sống tích cực, suy nghĩ tối giản, xuất phát từ những trải nghiệm của cá nhân".

Chia sẻ về hôn nhân và cuộc sống ở tuổi 61, Diễm My hạnh phúc cho biết: "Niềm vui của tôi hiện tại là được nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc, vun vén cho hạnh phúc của mái ấm"

Những năm gần đây, Diễm My ít hoạt động nghệ thuật hơn. Thỉnh thoảng khi nhớ nghề bà vẫn nhận lời tham gia các dự án điện ảnh như "Cô Ba Sài Gòn", "Mẹ chồng". Bà cho biết không còn áp lực chạy đua như thời trẻ, muốn tập trung tận hưởng cuộc sống bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Những năm gần đây, Diễm My ít hoạt động nghệ thuật hơn. Thỉnh thoảng khi nhớ nghề bà vẫn nhận lời tham gia các dự án điện ảnh như "Cô Ba Sài Gòn", "Mẹ chồng"

Hiện tại, Diễm My và ông xã đang sống trong một căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng tới 3000 m2 ở Quận 2, TP.HCM. Thỉnh thoảng, bà lại cùng gia đình hoặc bạn bè tận hưởng thời gian thư giãn, vui vẻ trên du thuyền sang trọng của công ty chồng.

Ở tuổi trung niên, bà vẫn giữ được làn da khỏe mạnh và tươi tắn

Ở tuổi trung niên, bà vẫn giữ được làn da khỏe mạnh và tươi tắn. Chia sẻ bí quyết "ăn gian" tuổi thật hiệu quả nhất Diễm My cho biết hàng tuần đi spa một lần, chăm sóc da chuyên sâu. Song song, cô thoa kem chống nắng và các loại kem dưỡng hàng ngày.

Hiện tại, Diễm My và ông xã đang sống trong một căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng tới 3000 m2 ở Quận 2, TP.HCM

Diễm My 6x quan niệm giữ tinh thần lạc quan, ăn uống khoa học và lành mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp da khỏe đẹp. Cô thường xuyên uống vitamin, uống nhiều nước ép trái cây, ăn nhiều rau xanh và ngủ sớm, đủ giấc.

Diễm My 6x quan niệm giữ tinh thần lạc quan, ăn uống khoa học và lành mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp da khỏe đẹp

Diễm My thoải mái đón nhận những nếp nhăn trên cơ thể. "Tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp thẩm mỹ xâm lấn hay phẫu thuật nào. Tôi tôn trọng quá trình lão hóa tự nhiên, bởi phụ nữ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng" - cô nói.