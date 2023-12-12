Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen

Hậu trường 12/12/2023 09:06

Lễ thành hôn của Diễm My 9X và chồng doanh nhân sẽ được tổ chức trong ít ngày tới.

Sau nhiều năm hẹn hò, diễn viên Diễm My 9x quyết định tiến tới hôn nhân với bạn trai doanh nhân. Ngày trọng đại được ấn định vào 21/12 tới đây. Trước thềm hôn lễ, mới đây nhất, nhiếp ảnh gia Thiên Minh - từng đóng chung phim Mùa hè sôi động với Diễm My 9x hé lộ thêm một số hình ảnh cưới độc đáo của cặp đôi ở Úc. 

Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 1
 Trước thềm hôn lễ, mới đây nhất, nhiếp ảnh gia Thiên Minh - từng đóng chung phim Mùa hè sôi động với Diễm My 9x hé lộ thêm một số hình ảnh cưới độc đáo của cặp đôi ở Úc

Không như những cô dâu khác, nữ diễn viên chọn chiếc váy cưới được thiết kế theo hướng cổ điển. Cặp đôi thực hiện bộ ảnh bên trong một triển lãm nghệ thuật ở Úc. Vợ sắp cưới của doanh nhân Vinh Nguyễn cũng không cầm hoa mà chỉ cài nhẹ vài bông trắng trên tóc. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng Diễm My đã khoe được visual "xịn", xứng danh một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Những khoảnh khắc cặp đôi tựa đầu vào nhau, nắm tay cùng thưởng lãm tranh đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho người xem. 

Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 2
Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 3
Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 4
Không như những cô dâu khác, nữ diễn viên chọn chiếc váy cưới được thiết kế theo hướng cổ điển, cài nhẹ vài bông trắng trên đầu. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng Diễm My đã khoe được visual "xịn"

Cách đây ít ngày, Diễm My 9x gây chú ý khi khoe thiệp cưới chính thức gửi tới khách mời. Trong hình ảnh có thể thấy, tấm thiệp cưới có màu sắc chủ đạo là trắng, xám, nâu. Tuy được thiết kế đơn giản song thiệp cưới của đôi trẻ vẫn toát lên sự sang trọng. Tên khách mời cũng được viết rất cẩn thận và chỉn chu.

Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 5
Cách đây ít ngày, Diễm My 9x gây chú ý khi khoe thiệp cưới chính thức gửi tới khách mời

Trong đó, thiệp màu xám ghi rõ thông tin về tiệc cưới được diễn ra vào ngày 21/12. Còn tấm thiệp màu nâu đất mời khách tham dự lễ thành hôn của cả hai. Nhưng buổi lễ sẽ diễn ra tại tư gia nên thời gian được giữ kín. Khách mời nhận thiệp cũng đã tinh tế che lại những thông tin về buổi lễ này. Hiện tại, "cô dâu tháng 12" đã gửi thiệp đến các quan khách như: Khả Ngân, Midu, Lương Thuỳ Linh, Nhã Phương... 

Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 6
Trước khi chính thức phát thiệp mời tận tay các khách mời, Diễm My còn gây chú ý khi gửi tin nhắn đến từng người để "mời cưới online" từ sớm

Trước khi chính thức phát thiệp mời tận tay các khách mời, Diễm My còn gây chú ý khi gửi tin nhắn đến từng người để "mời cưới online" từ sớm. Hành động tinh tế của nữ diễn viên nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì cách mời cưới của cô khiến ai cũng khó từ chối. 

Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 7
Trước thềm hôn lễ, Diễm My 9x tung thêm bộ ảnh cưới độc đáo ở Úc nhận được mưa lời khen - Ảnh 8
Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia

Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Người đẹp cho biết, sau đám cưới cô sẽ dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp.

Diễm My 9X hé lộ thiệp cưới với bạn trai doanh nhân, thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang trọng

Diễm My 9X hé lộ thiệp cưới với bạn trai doanh nhân, thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang trọng

Trước khi gửi thiệp mời tận tay đến từng khách mời, nữ diễn viên từng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi khi đã khéo léo "mời cưới online" từ sớm.

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