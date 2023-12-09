Diễm My 9X hé lộ thiệp cưới với bạn trai doanh nhân, thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang trọng

Trước khi gửi thiệp mời tận tay đến từng khách mời, nữ diễn viên từng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi khi đã khéo léo "mời cưới online" từ sớm.

Sau nhiều năm hẹn hò, diễn viên Diễm My 9x quyết định tiến tới hôn nhân với bạn trai doanh nhân. Vừa qua, cặp đôi đã tung những ảnh cưới đầu tiên và hé lộ ngày trọng đại sẽ được tổ chức vào 21/12 tới đây. Sau nhiều năm hẹn hò, diễn viên Diễm My 9x quyết định tiến tới hôn nhân với bạn trai doanh nhân Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Diễm My 9x gây chú ý khi khoe thiệp cưới chính thức được gửi tới khách mời. Trong hình ảnh có thể thấy, tấm thiệp cưới có màu sắc chủ đạo là trắng, xám, nâu. Tuy được thiết kế đơn giản song thiệp cưới của đôi trẻ vẫn toát lên sự sang trọng. Tên khách mời cũng được viết rất cẩn thận và chỉn chu.

Trong hình ảnh có thể thấy, tấm thiệp cưới có màu sắc chủ đạo là trắng, xám, nâu Trong đó, thiệp màu xám ghi rõ thông tin về tiệc cưới được diễn ra vào ngày 21/12. Còn tấm thiệp màu nâu đất mời khách tham dự lễ thành hôn của cả hai. Nhưng buổi lễ sẽ diễn ra tại tư gia nên thời gian được giữ kín. Khách mời nhận thiệp cũng đã tinh tế che lại những thông tin về buổi lễ này. Diễn viên Khả Ngân, fashionisto Kelbin Lei,... là những người đầu tiên khoe thiệp cưới Diễm My 9X lên mạng xã hội.

Trong đó, thiệp màu xám ghi rõ thông tin về tiệc cưới được diễn ra vào ngày 21/12. Còn tấm thiệp màu nâu đất mời khách tham dự lễ thành hôn của cả hai Trước khi chính thức phát thiệp mời tận tay các khách mời, Diễm My còn gây chú ý khi gửi tin nhắn đến từng người để "mời cưới online" từ sớm. Hành động tinh tế của nữ diễn viên nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì cách mời cưới của cô khiến ai cũng khó từ chối.



Trước khi chính thức phát thiệp mời tận tay các khách mời, Diễm My còn gây chú ý khi gửi tin nhắn đến từng người để "mời cưới online" từ sớm Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Người đẹp cho biết, sau đám cưới cô sẽ dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp. Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2015 tại Liên hoan phim tại Úc. Đến tháng 3/2018, nữ diễn viên chính thức công khai chuyện tình cảm. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Australia còn Diễm My ở Việt Nam. Trong suốt thời gian yêu, cả hai từng xảy ra rạn nứt nhưng sau đó tái hợp và viên mãn đến hiện tại. Những năm gần đây, Vinh Nguyễn đã chuyển về Việt Nam làm việc để có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2015 tại Liên hoan phim tại Úc Diễm My 9x, Vinh Nguyễn có nhiều sở thích giống nhau như đi du lịch, leo núi. Người đẹp thoải mái vì bạn trai ủng hộ theo đuổi công việc nghệ thuật. Điều cô khâm phục ở nửa kia còn là sự tự chủ, sẵn sàng thay đổi một số thói quen chưa tốt. Cuối tháng 12/2022, Diễm My 9x từng khoe được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu Sau khi mẹ ruột qua đời vào năm 2019, Diễm My 9x ngày càng cảm nhận rõ tình cảm bố mẹ Vinh Nguyễn dành cho. Cô thường xuyên đi lại giữa nhà riêng và gia đình chồng tương lai. Trước đây, cô sợ khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng hiện thoải mái. Họ cũng không áp lực chuyện sống chung hay riêng sau kết hôn vì bố mẹ cho tự quyền quyết định.

Chuyện tình 8 năm ít ai biết của Diễm My 9x: Nhiều lần chia tay vì yêu xa, dọn về sống chung với bố mẹ chồng trước đám cưới Diễn viên Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn quen biết sau cuộc gặp gỡ tại Liên hoan phim Australia và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Thời gian đầu, dù yêu xa nhưng nhờ sự tin tưởng nên cả hai vẫn gắn bó bên nhau.

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