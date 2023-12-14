Theo như hình ảnh chia sẻ, nhân vật chính của buổi tiệc diện chiếc váy trắng ôm sát khoe body thon gọn. Trong khi đó, chú rể tương lai Vinh Nguyễn cũng xuất hiện giản dị, luôn hướng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cô dâu.

Sau nhiều năm hẹn hò, diễn viên Diễm My 9x quyết định tiến tới hôn nhân với bạn trai doanh nhân. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ thành hôn vào hôm 16/12 và tiệc cưới ngày 21/12. Trước thềm làm vợ người ta, cô dâu 9x đã tổ chức một buổi tiệc độc thân bung xõa cùng hội bạn thân.

Trước thềm làm vợ người ta, cô dâu 9x đã tổ chức một buổi tiệc độc thân bung xõa cùng hội bạn thân Theo như hình ảnh chia sẻ, nhân vật chính của buổi tiệc diện chiếc váy trắng ôm sát khoe body thon gọn. Diễm My 9x còn kết hợp phần voan cài tóc có đính hoa tinh tế giúp cô trở thành điểm nhấn nổi bật giữa dàn khách mời. Trong khi đó, chú rể tương lai Vinh Nguyễn cũng xuất hiện giản dị, luôn hướng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cô dâu.

Nhân vật chính của buổi tiệc diện chiếc váy trắng ôm sát khoe body thon gọn. Diễm My 9x còn kết hợp phần voan cài tóc có đính hoa tinh tế giúp cô trở thành điểm nhấn nổi bật giữa dàn khách mời Ngày đặc biệt này còn có mặt của dàn mỹ nhân Việt thân thiết với cô dâu như Nhã Phương, MC Hoàng Oanh, Khả Ngân, Diệu Nhi, Trang Hý... Có thể thấy, chỉ sau vài tháng sinh nở, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, khoe nhan sắc "mẹ 2 con" rạng rỡ chẳng kém cạnh hội bạn mỹ nhân. Ngày đặc biệt này còn có mặt của dàn mỹ nhân Việt thân thiết với cô dâu như Nhã Phương, MC Hoàng Oanh, Khả Ngân, Diệu Nhi, Trang Hý... Diệu Nhi cũng tranh thủ "bóc phốt" cô dâu mới trên mạng xã hội. Theo đó, bà xã Anh Tú cho hay: "Cô dâu nói là người hướng nội mà cầm cái loa phát biểu vậy đó". Khoảnh khắc Diễm My 9X thay vì phát biểu bằng micro như thông thường lại lầy lội cầm luôn chiếc loa khiến cư dân mạng bật cười.

Diệu Nhi cũng tranh thủ "bóc phốt" cô dâu mới trên mạng xã hội Thời gian này, Diễm My 9x và bạn trai đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới cận kề. Theo như thông tin thiệp cưới được chia sẻ trước đó, hôn lễ của đôi "tiên đồng ngọc nữ" sẽ bắt đầu vào lúc 18h tại trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng ở TP.HCM. Mỗi khách mời đều được ghi chú sẵn số bàn tiệc. Ngoài ra, cô dâu - chú rể đưa quy định khách mời tham dự, nam mặc trang phục theo tông trắng hoặc đen, còn nữ mặc theo gam màu đen hoặc pastel. Cách đây ít ngày, Diễm My 9x tung bộ ảnh cưới độc đáo tại Úc Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Người đẹp cho biết, sau đám cưới cô sẽ dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp.

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