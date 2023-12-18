Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao?

Hậu trường 18/12/2023 09:58

Trước những tranh cãi về tạo hình của mình trong lễ ăn hỏi của Diễm My 9x, Trang Hý đã có động thái gây chú ý.

Mới đây, hình ảnh trong lễ gia tiên của diễn viên Diễm My 9x và ông xã doanh nhân thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh visual xinh đẹp của cặp đôi thì một nhân vật trong dàn bưng mâm quả nhà gái đã gây ra tranh cãi. Cụ thể, bên cạnh dàn phù dâu toàn mỹ nhân diện áo dài trắng nền nã thì Trang Hý lại có tạo hình được cho là lạc quẻ khi làm kiểu tóc hình trái tim, đính một bông hoa giữa trán làm điểm nhấn.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 1
Trang Hý có tạo hình được cho là lạc quẻ khi làm kiểu tóc hình trái tim, đính một bông hoa giữa trán làm điểm nhấn

Một số người cho rằng tạo hình của cô độc đáo nhưng trong buổi lễ trọng đại như vậy thì không phù hợp. Trên story Instagram, Trang Hý mới đây đã có bài đăng liên quan đến ồn ào này. Cụ thể, cô đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với Diễm My 9x. Trang Hý chia sẻ về cảm xúc khi nhận được lời mời làm phù dâu trong ngày trọng đại của đàn chị. Bên cạnh đó, nữ diễn viên bộc bạch rằng hy vọng layout của mình không ảnh hưởng đến lễ ăn hỏi.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 2
Trên story Instagram, Trang Hý mới đây đã có bài đăng liên quan đến ồn ào này. Cụ thể, cô đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với Diễm My 9x

“Em rất vui mừng vì chị đã nâng niu mời em và trao trọng trách trong hầu như các chương trình chính. Nếu mà layout của em có hơi huốc thì cũng hy vọng không ảnh hưởng tới sự kiện trọng đại trong đời chị. Em đã từng ngại đi ăn cưới và các nghi lễ này kia nhưng tham gia cùng mọi người mấy hôm nay em thấy tưng bừng và hào hứng lắm. Chúc chị của em mãi luôn tràn đầy và bước qua một giai đoạn mới với nhiều thành công, hạnh phúc mới cả về sự nghiệp lẫn gia đạo chị nha” - trích nội dung tin nhắn Trang Hý gửi Diễm My 9x.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 3
Nữ diễn viên bộc bạch rằng hy vọng layout của mình không ảnh hưởng đến lễ ăn hỏi.

Đáp lại tình cảm của đàn em, cô dâu Diễm My 9x gửi lời cảm ơn sự xuất hiện của Trang Hý trong lễ ăn hỏi của mình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng dành lời khen cho layout độc lạ của đàn em: “Đọc tin nhắn của em chị rất xúc động vì chị thấy được tình cảm của mọi người dành cho chị và của chị dành cho mọi người. Hôm qua em đáng yêu vô cùng Hý ơi. Anh chị rất tự hào vì có một phụ dâu quá dễ thương và đáng yêu như bé Hý. Đừng để ý đến người khác nói gì. Anh chị luôn thấy em đẹp và thông minh, có một trái tim ấm áp nữa. 21 lại cháy lên nha, có gì phải nhắn chị đó”.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 4
Đáp lại tình cảm của đàn em, cô dâu Diễm My 9x gửi lời cảm ơn sự xuất hiện của Trang Hý trong lễ ăn hỏi của mình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng dành lời khen cho layout độc lạ của đàn em

Đính kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn với Diễm My 9x, Trang Hý bày tỏ thêm: “Khi mình sợ có nên là mình nữa hay không thì bạn bè bảo cứ là chính mình. Nó có thể hơi chướng với một số người nhìn vào nhưng nhờ như vậy mình sẽ được nhiều người yêu vì mình là chính mình như thế nào”.

Được biết, ngày cưới của Diễm My 9x sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tới đây. Trong ngày lễ ăn hỏi, cặp đôi đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên. Theo đó, cô dâu Diễm My 9X được nhà doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng". Không chỉ thế, doanh nhân Vinh Nguyễn còn chuẩn bị các tráp bánh, heo quay, đôi long phụng, trà... theo đúng phong tụ cưới hỏi của người Việt Nam.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 5
 Trong ngày lễ ăn hỏi, cặp đôi đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.

Trang Hý lên tiếng về tạo hình 'lạc quẻ, phá đội hình phù dâu' trong lễ hỏi của Diễm My 9x, phản ứng cô dâu ra sao? - Ảnh 6
Căn biệt thự cũng là món quà mẹ chồng Diễm My tặng con dâu 

Bố Diễm My 9X xúc động dặn dò con gái: "Đây là gia đình mới của con. Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, con hãy sống thành thực, chung thuỷ với chồng. Có hiếu với bố mẹ như thế nào thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế".

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4 năm sau khi nổi tiếng, cô bán hàng online rồi theo đuổi nghệ thuật. Cát-xê từ việc diễn xuất giúp hiện tượng mạng một thời có thể tự lo cho bản thân mà không cần bố mẹ chu cấp.

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