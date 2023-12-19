Dàn sao Việt nô nức trang hoàng nhà cửa ngập tràn không khí Giáng sinh

Hầu như năm nào cũng vậy, Đàm Vĩnh Hưng đều trang trí cho ngôi nhà của mình thật lung linh, long lanh mỗi dịp Giáng sinh đến. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. "Tất cả mọi thứ đều là đồ chơi mới và được mua ở Mỹ, ở Hà Nội và vận chuyển vào để Hưng trang trí! Bị mê giáng sinh quá giờ biết làm sao!".

Người mẫu Thúy Hạnh cũng mang sắc màu lung linh về biệt thự của mình. Cô viết: "Năm nay bận quá không có nhiều thời gian chăm chút trang trí Giáng sinh như mọi năm. Thôi thì cũng gọi là có trang trí đón Giáng sinh cho vui cửa vui nhà… Năm nay, có thêm sự hỗ trợ đắc lực của nàng Suti nên trang trí cũng nhanh hơn nhiều!".

Người mẫu Thúy Hạnh cũng trang hoàng không gian nhà vô cùng ấm cúng để đón Giáng sinh

Năm nay, hoa hậu Hương Giang cũng tranh thủ diện đầm đỏ, chụp hình cùng cây thông tươi cao khoảng 1,5 m được bạn tặng. Cô trang trí quả châu, dây ruy băng, hộp quà và một số phụ kiện quen thuộc trên cây thông Noel.

Hoa hậu Hương Giang được bạn tặng cây thông tươi cao 1,5m

Mẹ bỉm Đàm Thu Trang cũng trang trí cây thông Noel cho 2 nhóc tì sống ảo

Đăng Khôi cho biết thích nhất lúc lái xe đưa gia đình đi siêu thị mua đồ trang trí nhà cửa đón Noel.

Dù mang thai đôi ở những tháng giữa thai kì, mẹ bầu Phương Oanh vẫn tháo vát tự tay trang trí cây thông Noel trong tổ ấm với ông xã Shark Bình vừa được hoàn thành. Cặp đôi đã nhanh chóng chụp một bộ ảnh bầu tràn ngập không khí Noel khiến người hâm mộ cũng vô cùng nôn nao.

Cây thông Noel to được đặt ngay phòng khách trong căn hộ mới hoàn thành của đôi vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình

Vân Hugo cũng đã trang hoàng biệt thự đón Giáng sinh từ sớm

Bảo Thy mua nhiều phụ kiện từ nước ngoài về và cùng chồng tự tay trang trí. Cô lựa chọn cây thông cao 3m, mô hình ông già Noel cao 1m.



Ca sĩ Thanh Thảo lén chụp được đôi tay anh Tom Han đang lắp cây thông Giáng sinh ở phòng khách. Nữ ca sĩ cảm thấy Giáng sinh năm nay với gia đình cô rất đặc biệt vì ngôi nhà của họ như được khoác áo mới

Lệ Quyên chia sẻ cây thông trong biệt thự ở TP HCM đẹp nhất với cô bởi đó là sự tỉ mỉ, cặm cụi trang trí của Lâm Bảo Châu

Đức Phúc cũng không nằm ngoài không khí chuẩn bị đón giáng sinh khi trang trí phòng khách bằng cây thông giấy xếp đỏ rực rỡ



Minh Tú khoe một góc trang trí nhà cửa đón Giáng sinh. Cô dự định sẽ cùng bạn trai người Đức vào bếp nấu nướng, sau đó cùng thưởng thức đồ ăn giữa không gian có nến thơm. Đặc biệt, cô còn được các cháu của bạn trai gửi tặng những chiếc bánh quy từ Đức về Việt Nam