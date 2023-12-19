Dàn sao Việt nô nức trang hoàng nhà cửa ngập tràn không khí Giáng sinh

Hầu như năm nào cũng vậy, Đàm Vĩnh Hưng đều trang trí cho ngôi nhà của mình thật lung linh, long lanh mỗi dịp Giáng sinh đến. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. "Tất cả mọi thứ đều là đồ chơi mới và được mua ở Mỹ, ở Hà Nội và vận chuyển vào để Hưng trang trí! Bị mê giáng sinh quá giờ biết làm sao!".
Người mẫu Thúy Hạnh cũng mang sắc màu lung linh về biệt thự của mình. Cô viết: "Năm nay bận quá không có nhiều thời gian chăm chút trang trí Giáng sinh như mọi năm. Thôi thì cũng gọi là có trang trí đón Giáng sinh cho vui cửa vui nhà… Năm nay, có thêm sự hỗ trợ đắc lực của nàng Suti nên trang trí cũng nhanh hơn nhiều!".
Năm nay, hoa hậu Hương Giang cũng tranh thủ diện đầm đỏ, chụp hình cùng cây thông tươi cao khoảng 1,5 m được bạn tặng. Cô trang trí quả châu, dây ruy băng, hộp quà và một số phụ kiện quen thuộc trên cây thông Noel.
Dù mang thai đôi ở những tháng giữa thai kì, mẹ bầu Phương Oanh vẫn tháo vát tự tay trang trí cây thông Noel trong tổ ấm với ông xã Shark Bình vừa được hoàn thành. Cặp đôi đã nhanh chóng chụp một bộ ảnh bầu tràn ngập không khí Noel khiến người hâm mộ cũng vô cùng nôn nao.