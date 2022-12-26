Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng

Hậu trường 26/12/2022 19:46

Bàn tiệc thịnh soạn được Phạm Hương chuẩn bị với các món ăn có màu đỏ và vàng, ngập tràn không khí Giáng Sinh.

Sau nhiều năm rời xa cuộc sống showbiz ở Việt Nam, Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ sinh sống và không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Cô dường như toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống riêng. 

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Phạm Hương đăng tải loạt ảnh đại tiệc tại biệt thự nhằm chào đón giáng sinh. Nàng hậu bày trí ẩm thực trông rất đẹp mắy và đầy tính thẩm mĩ không khác gì nhà hàng 5 sao.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 1

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 2

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 3

Cứ đến các Giáng sinh mỗi năm, Phạm Hương lại chuẩn bị tiệc thịnh soạn bên gia đình và bạn bè. Năm nay, cô mở tiệc buffet với các món bày trí theo tông đỏ, vàng chủ đạo, nổi bật giữa căn bếp màu trắng. Trên bàn ăn hội tụ đủ ẩm thực Á Âu xen lẫn như: tôm hùm càng lớn, cam cara Mỹ, salad sò đỏ...

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 4

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 5

Thay vì trang trí cây thông, dây đèn, cô cắm những lọ hoa hồng đỏ rực trên bàn. Các món kiểu Tây nhiều màu sắc được đặt xen kẽ. Đây cũng là một trong những thú vui của người đẹp sau khi lấy chồng và sinh con ở Mỹ.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 6

Dân tình cũng đặc biệt chú ý đến nhan sắc của Phạm Hương. Nàng Hậu diện 'nguyên cây' đỏ đủ kín đáo nhưng vẫn rất quyến rũ làm toát lên nét quý phải chuẩn phu nhân chủ tịch giàu có. Đi cùng trang phục là phong cách trang điểm rạng rỡ cuốn hút giúp cô khoe trọn dung mạo đẹp từng centimet. Nụ cười đặc trưng tạo thương hiệu ngày nào trong lòng công chúng vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 7

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 8

Trước đó, nhiều lần khác Phạm Hương từng khoe những bàn tiệc được trang hoàng đẹp không kém trên trang cá nhân của mình. Người đẹp làm dân tình "lóa mắt" với tài trang trí và bày biện đồ ăn đủ sắc màu nhưng vô cùng sang trọng. Có thể thấy, gu ăn uống của Phạm Hương ngày càng "lên đời", không chỉ đồ ăn ngon và chất lượng mà còn bắt mắt nữa.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 9

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 10

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 11

Phạm Hương từng là Hoa hậu có lượng người hâm mộ đông nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, lúc sự nghiệp đang thăng hoa, cô đã lui về ở ẩn và sang nước ngoài xây dựng gia đình nhỏ. Dựa vào những hình ảnh Phạm Hương thường đăng tải trên trang Instagram, cũng dễ dàng nhận ra cuộc sống ở Mỹ của mẹ bỉm rất thoải mái và giàu có.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 12

Nàng Hậu vẫn thường xuyên giữ dáng bằng cách tập yoga và gym. Trải qua hai lần sinh nở nhưng Phạm Hương vẫn mãi là "Hoa hậu quốc dân" trong lòng công chúng.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 13

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng - Ảnh 14

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Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Phạm Hương tiệc Giáng sinh sao Việt

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