Không kém cạnh con gái, mẹ Hoa hậu Phạm Hương vừa đăng quang cuộc thi nhan sắc ở tuổi U60

Được biết, bà đã dành chiến thắng tại cuộc thi này và đạt ngôi vị Nữ Hoàng 2022. Theo đó xuất hiện trong loạt ảnh, mẹ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đội vương miện, đeo sash, tay nâng cúp trông vô cùng quyền lực. Có thể thấy, trong khoảnh khắc đăng quang, mẹ Phạm Hương có nhan sắc "một chín một mười" với con gái Hoa hậu. Hơn thế, nhiều người còn khẳng định rằng, khí chất và thần thái của Phạm Hương hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ.

Mới đây, cư dân mạng đang nhanh chóng truyền tay nhau thông tin mẹ ruột Hoa hậu Phạm Hương - bà Trần Thị Huyền đã đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi nhan sắc ở độ tuổi U60.

Được biết, bà Huyền - mẹ ruột Hoa hậu Phạm Hương hiện đang sinh sống và làm việc tại quê nhà Hải Phòng. Đây là cuộc thi được tổ chức nội bộ trực thuộc công ty bà làm việc.

Nhan sắc U60 của mẹ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được khán giả khen ngợi.

Nhan sắc trẻ trung, vóc dáng sang trọng của mẹ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn nhận được "mưa lời khen" từ cư dân mạng.

- "Đúng là mẹ nào con nấy mà, mẹ trẻ đẹp như thế này bảo sao Phạm Hương không làm hoa hậu".

- "Mẹ Phạm Hương đúng chuẩn quý bà thanh lịch, nhìn đẹp và sang trọng quá".

- "Ngoài 50 nhưng nhìn mẹ Phạm Hương vẫn trẻ đẹp chẳng kém gái 18".

- "Chắc Phạm Hương thừa hưởng hết gen đẹp của mẹ rồi".

Đây không phải lần đầu công chúng phải trầm trồ về nhan sắc của mẹ nàng hậu sinh năm 1991. Từ sau năm 2018, khi Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ định cư ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, bà cũng thường xuyên xuất ngoại để đoàn tụ với con gái. Nàng hậu cũng rất thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường với mẹ. Trong đó, mẹ Phạm Hương nhận nhiều lời khen với ngũ quan hài hòa, làn da mịn màng ở tuổi U60.

Mẹ Phạm Hương cũng thỉnh thoảng sang Mỹ để thăm và chăm sóc con gái lẫn cháu ngoại.

Phạm Hương thường xuyên đưa mẹ đi du lịch sang chảnh.

Không chỉ nhan sắc nổi bật, bà Trần Thị Huyền còn sở hữu hình thể đáng mơ ước ở độ tuổi U60. Tự tin với vóc dáng, mẹ Phạm Hương diện những thiết kế ôm dáng phô diễn đường cong. Mẫu thân nàng hậu 9x cũng nhiều lần gây chú ý với màn thả dáng trong các mẫu bodysuit gợi cảm. Ngoài ra, bà cũng đầu tư hàng hiệu để nâng tầm hình ảnh cho mình cũng như con gái.