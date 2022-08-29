Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu'

Hậu trường 29/08/2022 20:19

Dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc ngọt ngào và sang trọng của Phạm Hương trong mỗi bộ váy cưới lại khiến người nhìn phải say đắm mãi không thôi.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương đăng tải loạt ảnh cô diện một mẫu váy cưới có thiết kế trễ vai, cầm hoa cưới tươi cười hạnh phúc. Cô tiếp tục diện sắc trắng tinh khôi, không đính kết cầu kỳ nhưng vẫn cực kỳ tôn dáng. 

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 1

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 2
Ngắm trọn chiếc váy cưới vừa được Phạm Hương bổ sung vào BST váy cưới của mình. 

Vào tháng 6 vừa qua, trong dịp trở về thăm quê nhà ở Việt Nam sau 4 năm định cư nước ngoài, Hoa hậu Phạm Hương chính thức "nhá hàng" về hôn lễ với ông xã doanh nhân. Những bộ ảnh váy cưới lung linh được “Hoa hậu quốc dân” đăng tải đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Được biết, một trong số loạt váy cưới sang chảnh của nàng hậu đến từ nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Dù không có nhiều thông tin về đám cưới nhưng chỉ cần nhìn vào cách cô đầu tư cho trang phục, ai nấy đều cho rằng hỷ sự này hứa hẹn sẽ vô cùng hoành tráng.

Tới thời điểm hiện tại, nàng hậu đã nhá hàng tới 6 bộ váy cưới lung linh. Các mẫu váy thiết kế theo phong cách sang trọng, tối giản. Khuôn mặt người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 30. 

Đầu tiên phải kể đến bộ váy được nàng Hậu diện khi chụp ảnh đôi với ông xã, đó là một thiết kế có đuôi váy dài, phần trên ôm sát, khoét lưng và điểm xuyết thêm những chuỗi dây ngọc trai. Khoác lên mình bộ váy này, Phạm Hương toát lên vẻ đẹp sang trọng.

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 3
Hoa hậu Phạm Hương đẹp kiêu sa, sang trọng khi chụp ảnh cưới cùng ông xã giấu mặt. Bộ váy tôn lên 3 vòng hoàn hảo của bà mẹ 2 con. 

Chiếc váy cưới tiếp theo là một thiết kế cut-out ngay eo giúp Phạm Hương khoe khéo vòng 2 thon gọn. Khi diện bộ váy này, nàng Hậu chỉ làm tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. 

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 4
Phạm Hương diện váy cưới hệt như nàng công chúa. 

 Bộ váy cưới tiếp theo với thiết kế nơ to bản phía sau lưng, tuy đơn giản nhưng cực cuốn hút. Người đẹp gốc Hải Phòng búi tóc thấp, trang điểm không cầu kỳ vẫn chiếm trọn ánh nhìn.

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 5

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 6
Sắc vóc chuẩn "nữ thần sắc đẹp" của nàng Hậu được tôn lên triệt để. 

Bộ váy cổ chữ V khoe lấp ló "đôi gò bồng đào" quyến rũ là thiết kế thứ 4 được người đẹp trưng diện. Trang phục phối voan nữ tính, vừa nền nã lại cực sexy.

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 7
Hoa hậu Phạm Hương xinh đẹp dịu dàng trong mẫu váy cưới thứ 4. 

Cuối cùng là bộ váy dáng quây giúp Hoa hậu Phạm Hương khoe trọn cặp chân thon dài miên man. Ở phần chân váy, nhà thiết kế đã khéo léo tạo hình hàng chục bông hoa hồng trắng mang đến cho Phạm Hương vẻ đẹp điệu đà, duyên dáng. 

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' - Ảnh 8
Khi diện thiết kế này, nàng Hậu trang điểm sắc sảo hơn so với những bộ váy trước. 

 Người hâm mộ ngóng chờ đám cưới hoành tráng của nàng hậu sau loạt nhá hàng những bộ váy cưới tinh xảo. Danh tính chồng người đẹp cũng nhận được vô số sự đồn đoán, cho rằng anh là doanh nhân có tiếng hoạt động trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ.

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Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Phạm Hương bất ngờ khoe loạt ảnh chụp cùng 2 quý tử. Nàng hậu cũng có những chia sẻ cảm xúc của bản thân trong hành trình làm mẹ của mình.

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