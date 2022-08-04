Phạm Hương 'nhá hàng' hình ảnh của chồng đại gia khiến người hâm mộ 'sốt ruột', chia sẻ con cái chính là hào quang lớn nhất

Trong suốt những ngày ở Việt Nam, cô liên tục nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện giải trí , lời mời phỏng vấn, cũng như các nhãn hàng mời hợp tác. Cô cho biết đó là vinh dự rất lớn đối với cô, nhất là ở hiện tại cô không còn hoạt động showbiz nữa. Tuy nhiên, vì còn nhiều dự định cần thực hiện nên nàng hậu đã từ chối nhiều lời mời tham gia các sự kiện, cũng như các hoạt động giải trí trong showbiz.

Sau 4 năm có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ tại Mỹ, mới đây, Phạm Hương đã cùng với hai quý tử của mình về thăm Việt Nam trong thời gian hơn một tháng. Phạm Hương quyết định dành trọn thời gian của mình cho gia đình cũng như thực hiện ý nguyện đưa các con về thăm quê nhà tại Hải Phòng và gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, cô nàng lại chọn lui vào trong nhường lại hào quang cho những bạn trẻ sau này, cô quyết định lấy chồng và xây dựng cho mình một tổ ấm hạnh phúc ở đất Mỹ. Từ bỏ mọi công việc, hào quang rực rỡ, cô nàng lại hài lòng với việc toàn tâm chăm sóc và nuôi dạy các con của mình.

Ở tuổi 31, cô có cho mình một cuộc sống viên mãn bên chồng và các con, cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nàng hậu luôn cảm thấy đây là một lựa chọn vô cùng đúng đắn và hiện tại cô đang rất hạnh phúc với quyết định này của mình.

Gác lại hào quang, mỹ nhân chọn cho mình cuộc sống ấm êm cùng tổ ấm nhỏ tại đất Mỹ. - Ảnh: Internet

Cô cho biết dù các con sống ở Mỹ nhưng cũng phải cố gắng rèn luyện tiếng Việt, cô nàng luôn dành nhiều thời gian để dạy các con nói Tiếng Việt để các con không bị mất gốc. Cậu con trai lớn đã có thể hiểu và vận dụng rất nhanh ngôn ngữ Tiếng Việt, đặc biệt cậu bé đã có thể giao tiếp với bà ngoại rất dễ dàng.

Nhắc đến hào quang bị bỏ lại, nàng hậu có những chia sẻ thẳng thắn ở bài viết: 'Hào quang lớn nhất là nhìn con trưởng thành mỗi ngày!'

Dòng trạng thái đầy cảm xúc được nàng hậu chia sẻ. - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng hậu cũng chia sẻ thêm về hành trình làm mẹ hai con của mình, vất vả, mệt mỏi có, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc vì được chăm lo cho các con mỗi ngày: 'Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10 giờ đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác…'

Hành trình làm mẹ chưa bao giờ là đơn giản những người đẹp hài lòng với cuộc sống như vậy vì với cô 'hào quang lớn nhất chính là chứng kiến sự trưởng thành của các con'. - Ảnh: Internet

Trong lần trở về Việt Nam, nàng hậu cũng tranh thủ cùng các con chụp lại một bộ ảnh nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của cậu con trai thứ hai, cô muốn lưu lại những kỉ niệm cùng các con của mình.

Bé Maximus - con trai lớn của Phạm Hương - đã hơn 3 tuổi. Nhờ đi học mà khả năng tiếp thu của bé rất nhanh, bé dễ dàng học được Tiếng Việt và đã có thể giao tiếp được với bà ngoại của mình. - Ảnh: FBNV Bé Apollo - sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi. - Ảnh: FBNV Nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của Hoa hậu khi ngắm nhìn các con cũng đủ để thấy cô đang cực kì hài lòng với cuộc sống hiện tại. - Ảnh: FBNV

Những lần hiếm hoi nàng hậu cũng 'úp mở' chồng đại gia, lần về thăm Việt Nam, nàng hậu không chỉ tranh thủ đăng ảnh cùng các con mà cũng không quên 'nhá hàng' ảnh chụp với chồng. Nhưng cũng như bao bức ảnh trước đó, lần này Phạm Hương cũng 'khoe như không khoe', vẫn chọn khoảnh khắc khuất mặt chồng để khoe, chỉ để lộ vóc dáng cao lớn của bạn đời.

Vóc dáng cao lớn của chồng Hoa hậu khiến cư dân mạng tò mò danh tinh. - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trước đó cũng chia sẻ lý do không công khai chồng trong suốt nhiều năm chung sống. Cụ thể cô nói:

'Anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người bình thường thôi. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái với điều đó, đối với công việc của họ và đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là một người bình thường, nhường lại hào quang cho các bạn khác, các em khác để mọi người có thể tỏa sáng'.

Việc không công khai danh tính của nửa kia đã khiến không ít người hâm mộ 'sốt ruột' vì tò mò danh tính của 'nhà trai'.