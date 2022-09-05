'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương

Hậu trường 05/09/2022 18:49

Phạm Hương đăng ảnh mừng tuổi mới nhưng dân tình phải "ngã ngửa" trước độ giàu có và sang chảnh của nàng Hậu.

Mới đây, Phạm Hương khiến dân mạng 'sốt rần rần" đăng tải hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp trong tiệc sinh nhật 31 tuổi. Dù đã chạm ngưỡng u30 và đã làm mẹ của 2 con nhưng người đẹp Hải Phòng vẫn khiến dân tình "xỉu ngang" vì ngày càng mặn mà, nhuận sắc. Thế nhưng, điều khiến ai cũng phải chú ý trong bức ảnh của nàng hậu là outfit sang chảnh, với loạt đồ hiệu đắt đỏ bậc nhất. 

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 1
Phạm Hương đón sinh nhật tuổi 31 trên chiếc tàu sang trọng.

Theo đó, người đẹp Hải Phòng đã đón sinh nhật trên một chuyến tàu được trang trí cổ điển nhưng không kém phần sang chảnh. Cô diện váy trắng với thiết kế trễ vai, tạo cảm giác cuốn hút và thanh lịch. Nàng hậu trang điểm vô cùng đơn giản và kiểu tóc cũng chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điểm nhấn của outfit chính là cặp nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ" của Phạm Hương. Phạm Hương từng người hâm mộ ưu ái gọi là đại gia kim cương khi sở hữu bộ sưu tập nhẫn đủ kích cỡ, màu sắc. Chiếc nào chiếc nấy sáng bóng, kích thước lớn, thuộc dạng quý hiếm mà không phải ai có tiền cũng có thể mua được.

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 2

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 3
Nàng hậu khoe nhan sắc rạng rỡ, sắc sảo trong ngày sinh nhật của mình.

Bên cạnh hai chiếc nhẫn kim cương, cô còn đeo khuyên tai đến từ nhà Chanel và xách theo chiếc túi Hermes Birkin đắt đỏ. Chỉ "sương sương" vậy nhưng cũng đã quá đủ để nâng tầm phong cách của bà mẹ hai con. Dưới phần bình luận, dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự sang chảnh của Phạm Hương.

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 4
Outfit nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại "toàn mùi tiền" của Phạm Hương.

Kể từ khi sang Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương hiếm hoi tham gia nghệ thuật. Cô tận hưởng cuộc sống bên chồng con cùng với sở thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền mỗi ngày. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đúng chuẩn nàng dâu hào môn của mình. Không chỉ lên đồ xịn sò, cô còn khoe loạt khung ảnh "check-in" ở biệr thự, địa điểm sang trọng. Ngoài ra kim cương, hột xoàn cũng không thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện đắt đỏ của người đẹp sinh năm 1991.

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 5
Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh ở Mỹ. 

Trước đó vào tháng 6, cô đã có chuyến về thăm nhà sau 4 năm sinh sống tại Mỹ. Về Việt Nam, Phạm Hương chuộng style giản dị với những bộ đồ vô cùng đơn giản như áo phông, áo sơ mi, quần jeans,... Thậm chí, cô còn mượn cả đồ của mẹ và đi dép của em trai và vẫn chụp hình vô tư. 

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 6
Dù diện nguyên set đồ hiệu xịn sò, cô bị fan "soi" mang dép lê rẻ bèo.

 

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 7
Mỹ nhân gốc Hải Phòng khoe bộ cánh mượn của bà ngoại.

Từ một "Hoa hậu Quốc dân" đình đám Vbiz, đến nay Phạm Hương đã toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm nhỏ cùng ông xã đại gia. Sau 4 năm sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương giờ đây đã có cuộc sống viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ. Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn giữ được phong độ đẹp nức lòng, thậm chí ngày càng mặn mà, rạng ngời hơn mỗi khi xuất hiện.

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 8
Dù đăng quang đã lâu nhưng Phạm Hương luôn toát lên khí chất sang chảnh, khó ai có thể rời mắt.
Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu'

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu'

Dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc ngọt ngào và sang trọng của Phạm Hương trong mỗi bộ váy cưới lại khiến người nhìn phải say đắm mãi không thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương phạm hương khoe nhẫn kim cương Hoa hậu Phạm Hương

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 51 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh