'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương đăng ảnh mừng tuổi mới nhưng dân tình phải "ngã ngửa" trước độ giàu có và sang chảnh của nàng Hậu.

Mới đây, Phạm Hương khiến dân mạng 'sốt rần rần" đăng tải hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp trong tiệc sinh nhật 31 tuổi. Dù đã chạm ngưỡng u30 và đã làm mẹ của 2 con nhưng người đẹp Hải Phòng vẫn khiến dân tình "xỉu ngang" vì ngày càng mặn mà, nhuận sắc. Thế nhưng, điều khiến ai cũng phải chú ý trong bức ảnh của nàng hậu là outfit sang chảnh, với loạt đồ hiệu đắt đỏ bậc nhất. Phạm Hương đón sinh nhật tuổi 31 trên chiếc tàu sang trọng. Theo đó, người đẹp Hải Phòng đã đón sinh nhật trên một chuyến tàu được trang trí cổ điển nhưng không kém phần sang chảnh. Cô diện váy trắng với thiết kế trễ vai, tạo cảm giác cuốn hút và thanh lịch. Nàng hậu trang điểm vô cùng đơn giản và kiểu tóc cũng chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điểm nhấn của outfit chính là cặp nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ" của Phạm Hương. Phạm Hương từng người hâm mộ ưu ái gọi là đại gia kim cương khi sở hữu bộ sưu tập nhẫn đủ kích cỡ, màu sắc. Chiếc nào chiếc nấy sáng bóng, kích thước lớn, thuộc dạng quý hiếm mà không phải ai có tiền cũng có thể mua được.

Nàng hậu khoe nhan sắc rạng rỡ, sắc sảo trong ngày sinh nhật của mình. Bên cạnh hai chiếc nhẫn kim cương, cô còn đeo khuyên tai đến từ nhà Chanel và xách theo chiếc túi Hermes Birkin đắt đỏ. Chỉ "sương sương" vậy nhưng cũng đã quá đủ để nâng tầm phong cách của bà mẹ hai con. Dưới phần bình luận, dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự sang chảnh của Phạm Hương.

Outfit nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại "toàn mùi tiền" của Phạm Hương. Kể từ khi sang Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương hiếm hoi tham gia nghệ thuật. Cô tận hưởng cuộc sống bên chồng con cùng với sở thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền mỗi ngày. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đúng chuẩn nàng dâu hào môn của mình. Không chỉ lên đồ xịn sò, cô còn khoe loạt khung ảnh "check-in" ở biệr thự, địa điểm sang trọng. Ngoài ra kim cương, hột xoàn cũng không thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện đắt đỏ của người đẹp sinh năm 1991. Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh ở Mỹ. Trước đó vào tháng 6, cô đã có chuyến về thăm nhà sau 4 năm sinh sống tại Mỹ. Về Việt Nam, Phạm Hương chuộng style giản dị với những bộ đồ vô cùng đơn giản như áo phông, áo sơ mi, quần jeans,... Thậm chí, cô còn mượn cả đồ của mẹ và đi dép của em trai và vẫn chụp hình vô tư. Dù diện nguyên set đồ hiệu xịn sò, cô bị fan "soi" mang dép lê rẻ bèo. Mỹ nhân gốc Hải Phòng khoe bộ cánh mượn của bà ngoại. Từ một "Hoa hậu Quốc dân" đình đám Vbiz, đến nay Phạm Hương đã toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm nhỏ cùng ông xã đại gia. Sau 4 năm sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương giờ đây đã có cuộc sống viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ. Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn giữ được phong độ đẹp nức lòng, thậm chí ngày càng mặn mà, rạng ngời hơn mỗi khi xuất hiện. Dù đăng quang đã lâu nhưng Phạm Hương luôn toát lên khí chất sang chảnh, khó ai có thể rời mắt.

Phạm Hương tiếp tục 'nhá hàng' chiếc váy cưới thứ 6: 'cô dâu đầu tư nhất là đây chứ đâu' Dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc ngọt ngào và sang trọng của Phạm Hương trong mỗi bộ váy cưới lại khiến người nhìn phải say đắm mãi không thôi.

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