Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh

Hậu trường 12/06/2023 16:28

Từng trải qua 4 chữ ‘’Hào quang rực rỡ’’ khi còn bé. Tuy nhiên cuộc sống bấp bênh, đau khổ trăm bề của dàn sao nhí Việt khi lớn lên khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Những sao nhí Việt từng nổi như ''cồn'' vào thập niên 2000, tưởng chừng sẽ có sự nghiệp đáng mơ ước trong tương lai. Tuy nhiên, khán giả cũng phải ngậm ngùi thương xót cho cuộc đời lắm gian truân của những ngôi sao nhí vốn dĩ tài hoa nhưng lận đận.  

Hùng Thuận 

Nhắc đến Hùng Thuận, có lẽ sẽ nhiều khán giả cảm thấy xa lạ với cái tên này. Nhưng chỉ cần nói rằng anh chính là người đã đảm nhận vai diễn bé An trong bộ phim Đất Phương Nam thì nhiều thế hệ khán giả sẽ tìm được sự quen thuộc. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 1
Hùng Thuận được khán giả biết đến qua vai diễn An trong Đất Phương Nam 

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi tác phẩm gây sốt màn ảnh nhỏ, tưởng chừng như đó là một bước đệm để sự nghiệp của anh trở nên rộng mở hơn. Thế nhưng ít ai biết, con đường diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1984 chưa bao giờ trải hoa hồng.  

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 2
Ngoài diễn xuất, Hùng Thuận còn từng lấn sân sang ca hát nhưng tên tuổi cũng không được nổi trội. 

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn phải đi casting, tìm kiếm từng vai diễn cũng như cơ hội lên sóng truyền hình, anh tham gia gameshow, các chương trình tạp kỹ, làm đủ thứ nghề để kiếm thêm thu nhập. Không lâu sau Hùng Thuận chia sẻ anh rẽ ngang con đường kinh doanh bất động sản, từ đây cuộc sống cũng đỡ bếp bênh hơn nhiều. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 3
Hùng Thuận tham gia gameshow, làm đủ thứ nghề để mưu sinh 

Bước sang tuổi 39, Hùng Thuận gặt hái thành công trong công việc nhưng vẫn lẻ bỏng một mình. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam diễn viên tâm sự anh chưa có dự định tìm kiếm, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hiện tại, anh chỉ muốn tập trung cho công việc và gia đình. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 4
Hùng Thuận hiện tại rẽ sang kinh doanh và cuộc sống đỡ chật vật hơn 
Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 5
Nam diễn viên dành thời gian nhiều hơn cho con trai của mình là bé Kim Bảo 

Phùng Ngọc 

Diễn viên Phùng Ngọc đảm nhận vai Cò trong Đất Phương Nam, trở thành ''bạn thân màn ảnh'' với nam diễn viên Hùng Thuận. 

Mặc dù gây ấn tượng mạnh với vai thằng Cò nhưng Phùng Ngọc không thực sự có duyên với điện ảnh Việt. Kết thúc vai diễn, nam diễn viên trở về với cuộc sống đời thường, phải đến năm 2002, anh mới xuất hiện trở lại trong 1 vai diễn nhỏ của phim Ông Nội Và Cháu Đích Tôn. Cũng kể từ đó, Phùng Ngọc gần như "biến mất" khỏi làng điện ảnh.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 6
Diễn viên Phùng Ngọc lúc nhỏ đóng vai Cò trong Đất Phương Nam 

Phùng Ngọc rũ sạch hào quang của thời niên thiếu, anh sẵn sàng mưu sinh bằng nhiều nghề: Bảo vệ, hớt tóc, bán quần áo vỉa hè, chạy xe ôm... Cuộc sống của Phùng Ngọc khó khăn tới mức có thời điểm anh phải vay mượn để có tiền mua 1 chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 7
Phùng Ngọc mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có cả thợ hớt tóc, xe ôm, bán quần áo vỉa hè,... 

Nhắc tới cuộc sống của mình, nam diễn viên cho hay dường như cái tên nhân vật thằng Cò đã vận vào cuộc đời anh. Cựu diễn viên chia sẻ cuộc sống của anh giống như bụi đời vậy. Ngày ngày bươn chải đủ thứ nghề đến kiếm sống. Nhiều khi anh cảm thấy cái tên 'Cò' thật hợp với bản thân. Cứ bay đi bay đi mãi rồi đến bao giờ mệt thì lại đậu xuống. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 8
Diện mạo của Phùng Ngọc hiện tại khác xa với cậu bé ''Cò'' vô lo vô nghĩ ngày nào 

Ca sĩ Nguyễn Huy (nghệ danh Bé Châu, sinh năm 1997) nổi lên như một ''thần đồng âm nhạc'' trong những năm đầu thập niên 2000. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng nên từ năm lên 3 tuổi, Bé Châu đã tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu ở các tỉnh thành. 

 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 9
Nguyễn Huy (bé Châu) là một hiện tượng âm nhạc thập niên 2000 
Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 10
Khi còn nhỏ anh tham gia diễn xuất cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có Hoài Linh

Năm 2018, gia đình Nguyễn Huy làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản với số nợ vài trăm triệu đồng. Nam ca sĩ thừa nhận anh buồn, tiếc và suy sụp khi suy ngẫm quá khứ. Tuy nhiên, anh vực dậy tinh thần để làm điểm tựa cho gia đình, bố mẹ. Nam ca sĩ nhận lời làm nhân viên ở quán bar kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 11
Diện mạo của Nguyễn Huy hiện tại khiến khán giả không nhận ra anh chính là Bé Châu ngày nào 

Do bị đứt dây chằng sau một vụ tai nạn, Nguyễn Huy buộc phải thay đổi con đường âm nhạc. Anh phải hạn chế các động tác vũ đạo để tập trung ca hát. Nam ca sĩ nỗ lực luyện thanh, kiểm soát giọng với định hướng theo dòng nhạc trữ tình, bolero. Anh cũng thỉnh thoảng biểu diễn các ca khúc dance vốn từng là thể mạnh của mình phần nào gợi lại hình ảnh Bé Châu thủa bé. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 12
Nam ca sĩ nỗ lực luyện thanh, kiểm soát giọng với định hướng theo dòng nhạc trữ tình, bolero.

 

Giọng ca đình đám một thời thừa nhận bản thân hiện đã hết thời và không còn được nhiều khán giả quan tâm. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì hoạt động, nhận lời mời biểu diễn và chạy show với hy vọng phát triển được nghề nghiệp và ra mắt các dự án cá nhân khi đủ điều kiện. 

Mai Phương 

Mai Phương là diễn viên được yêu thích của điện ảnh Việt Nam. Cô thường đóng những vai như gái quê hiền lành, thể hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Dường như những vai diễn ấy vận vào cuộc đời của cô khi luôn phải đối diện với sóng gió cuộc đời. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 13
Mai Phương khi còn nhỏ là một cô bé thông minh và xinh đẹp 

Dù là một ngôi sao đa tài nhưng Mai Phương chưa từng có phút giây vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật mà cô còn có một cuộc đời với nhiều nước mắt và câu chuyện tình đầy đau khổ với Phùng Ngọc Huy, cùng căn bệnh ung thư quái ác. 

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 14
Cố diễn viên Mai Phương sở hữu gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đượm buồn đã là thương hiệu của cô 
Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 15
Mai Phương và con gái là bé Lavie được nhận xét có ngoại hình giống mẹ 

Năm 2013, Mai Phương quyết định tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để sinh con, cô làm mẹ đơn thân, một mình nuối lớn con gái là bé Lavie. 

Hồi giữa tháng 8/2018, nữ diễn viên đã phải nhập viện điều trị sau một thời gian âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhờ sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất của mọi người, cộng với sự lạc quan và kiên cường chiến đấu với bệnh nan y, Mai Phương đã được xuất viện và điều trị ngoại trú sau đợt điều trị ung thư phổi đầu tiên kéo dài 3 tuần.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 16
Mai Phương gặp phải căn bệnh ung thư quái ác, bạn bè và đồng nghiệp luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần cô 

Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô, cố diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 28/3/2020. Cô ra đi sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 17
Mai Phương qua đời vào năm 2020, sự ra đi của cô gây bàng hoàng cho khán giả Việt, ai nấy đều lấy lòng thương tiếc 

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền

Minh Hiền sinh năm 1993 tại Nha Trang. Từ nhỏ, em đã sinh hoạt tại nhà thiếu nhi thành phố và bộc lộ khả năng khiếu nghệ thuật rất rõ. Đáng yêu, dễ thương và hay cười là những từ các diễn viên trong đoàn làm phim Sống trong sợ hãi vẫn dùng để tả về nữ diễn viên nhí có cái tên rất đặc biệt, Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền.  

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 18
Diễn viên Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền sinh năm 1993

Từ cái nhìn đầu tiên, đạo diễn nổi tiếng đã ấn tượng với gương mặt dễ thương, lanh lợi của cô bé 12 tuổi. Sau khi cho Minh Hiền thử vai, ông lại càng thêm ưng ý bởi chất giọng tốt và lối biểu đạt cảm xúc khó thấy ở một diễn viên nhí.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 19
Vai diễn của Minh Hiền không có nhiều lời thoại nhưng từng hành động, cử chỉ và ánh mắt của cô bé để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem 

Sau Sống trong sợ hãi, Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền trở về với cuộc sống bình thường tại Nha Trang. 4 năm sau đó, cả gia đình phát hiện em có khối u ở não. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán u lành tính khiến cả gia đình rất hy vọng. Thế nhưng, sau khi Minh Hiền được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh để mổ lấy sinh thiết, em đã không qua khỏi.

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền đã từ biệt cõi tạm vào lúc 4h ngày 1/3/2009 để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh - Ảnh 20
Nguyễn Phước Lai Minh Hiền với vai Lành, bên cạnh diễn viên Trần Hữu Phúc trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Từng là 'ông trùm' kinh doanh bất động sản, nay diễn viên Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty vì ế ẩm

Từng là 'ông trùm' kinh doanh bất động sản, nay diễn viên Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty vì ế ẩm

Anh cũng đã gặt hái được nhiều thắng lợi với việc kinh doanh bất động sản. Nhưng ở thời điểm thị trường bất động sản xuống dốc, Hùng Thuận phải đóng cửa 2 công ty, sa thải gần 200 nhân viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hùng Thuận Mai Phương Phùng Ngọc Nguyễn Huy Nguyễn Phước Thị Lai Minh Hiền

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi