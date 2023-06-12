Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh

Nhắc đến Hùng Thuận , có lẽ sẽ nhiều khán giả cảm thấy xa lạ với cái tên này. Nhưng chỉ cần nói rằng anh chính là người đã đảm nhận vai diễn bé An trong bộ phim Đất Phương Nam thì nhiều thế hệ khán giả sẽ tìm được sự quen thuộc.

Những sao nhí Việt từng nổi như ''cồn'' vào thập niên 2000, tưởng chừng sẽ có sự nghiệp đáng mơ ước trong tương lai. Tuy nhiên, khán giả cũng phải ngậm ngùi thương xót cho cuộc đời lắm gian truân của những ngôi sao nhí vốn dĩ tài hoa nhưng lận đận.

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn phải đi casting, tìm kiếm từng vai diễn cũng như cơ hội lên sóng truyền hình, anh tham gia gameshow, các chương trình tạp kỹ, làm đủ thứ nghề để kiếm thêm thu nhập. Không lâu sau Hùng Thuận chia sẻ anh rẽ ngang con đường kinh doanh bất động sản , từ đây cuộc sống cũng đỡ bếp bênh hơn nhiều.

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi tác phẩm gây sốt màn ảnh nhỏ, tưởng chừng như đó là một bước đệm để sự nghiệp của anh trở nên rộng mở hơn. Thế nhưng ít ai biết, con đường diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1984 chưa bao giờ trải hoa hồng.

Hùng Thuận tham gia gameshow, làm đủ thứ nghề để mưu sinh

Bước sang tuổi 39, Hùng Thuận gặt hái thành công trong công việc nhưng vẫn lẻ bỏng một mình. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam diễn viên tâm sự anh chưa có dự định tìm kiếm, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hiện tại, anh chỉ muốn tập trung cho công việc và gia đình.

Hùng Thuận hiện tại rẽ sang kinh doanh và cuộc sống đỡ chật vật hơn

Nam diễn viên dành thời gian nhiều hơn cho con trai của mình là bé Kim Bảo

Phùng Ngọc

Diễn viên Phùng Ngọc đảm nhận vai Cò trong Đất Phương Nam, trở thành ''bạn thân màn ảnh'' với nam diễn viên Hùng Thuận.

Mặc dù gây ấn tượng mạnh với vai thằng Cò nhưng Phùng Ngọc không thực sự có duyên với điện ảnh Việt. Kết thúc vai diễn, nam diễn viên trở về với cuộc sống đời thường, phải đến năm 2002, anh mới xuất hiện trở lại trong 1 vai diễn nhỏ của phim Ông Nội Và Cháu Đích Tôn. Cũng kể từ đó, Phùng Ngọc gần như "biến mất" khỏi làng điện ảnh.

Diễn viên Phùng Ngọc lúc nhỏ đóng vai Cò trong Đất Phương Nam

Phùng Ngọc rũ sạch hào quang của thời niên thiếu, anh sẵn sàng mưu sinh bằng nhiều nghề: Bảo vệ, hớt tóc, bán quần áo vỉa hè, chạy xe ôm... Cuộc sống của Phùng Ngọc khó khăn tới mức có thời điểm anh phải vay mượn để có tiền mua 1 chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm.

Phùng Ngọc mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có cả thợ hớt tóc, xe ôm, bán quần áo vỉa hè,...

Nhắc tới cuộc sống của mình, nam diễn viên cho hay dường như cái tên nhân vật thằng Cò đã vận vào cuộc đời anh. Cựu diễn viên chia sẻ cuộc sống của anh giống như bụi đời vậy. Ngày ngày bươn chải đủ thứ nghề đến kiếm sống. Nhiều khi anh cảm thấy cái tên 'Cò' thật hợp với bản thân. Cứ bay đi bay đi mãi rồi đến bao giờ mệt thì lại đậu xuống.

Diện mạo của Phùng Ngọc hiện tại khác xa với cậu bé ''Cò'' vô lo vô nghĩ ngày nào

Nguyễn Huy (bé Châu)

Ca sĩ Nguyễn Huy (nghệ danh Bé Châu, sinh năm 1997) nổi lên như một ''thần đồng âm nhạc'' trong những năm đầu thập niên 2000. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng nên từ năm lên 3 tuổi, Bé Châu đã tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu ở các tỉnh thành.

Nguyễn Huy (bé Châu) là một hiện tượng âm nhạc thập niên 2000 Khi còn nhỏ anh tham gia diễn xuất cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có Hoài Linh

Năm 2018, gia đình Nguyễn Huy làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản với số nợ vài trăm triệu đồng. Nam ca sĩ thừa nhận anh buồn, tiếc và suy sụp khi suy ngẫm quá khứ. Tuy nhiên, anh vực dậy tinh thần để làm điểm tựa cho gia đình, bố mẹ. Nam ca sĩ nhận lời làm nhân viên ở quán bar kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Diện mạo của Nguyễn Huy hiện tại khiến khán giả không nhận ra anh chính là Bé Châu ngày nào

Do bị đứt dây chằng sau một vụ tai nạn, Nguyễn Huy buộc phải thay đổi con đường âm nhạc. Anh phải hạn chế các động tác vũ đạo để tập trung ca hát. Nam ca sĩ nỗ lực luyện thanh, kiểm soát giọng với định hướng theo dòng nhạc trữ tình, bolero. Anh cũng thỉnh thoảng biểu diễn các ca khúc dance vốn từng là thể mạnh của mình phần nào gợi lại hình ảnh Bé Châu thủa bé.

Nam ca sĩ nỗ lực luyện thanh, kiểm soát giọng với định hướng theo dòng nhạc trữ tình, bolero.

Giọng ca đình đám một thời thừa nhận bản thân hiện đã hết thời và không còn được nhiều khán giả quan tâm. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì hoạt động, nhận lời mời biểu diễn và chạy show với hy vọng phát triển được nghề nghiệp và ra mắt các dự án cá nhân khi đủ điều kiện.

Mai Phương là diễn viên được yêu thích của điện ảnh Việt Nam. Cô thường đóng những vai như gái quê hiền lành, thể hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Dường như những vai diễn ấy vận vào cuộc đời của cô khi luôn phải đối diện với sóng gió cuộc đời.

Mai Phương khi còn nhỏ là một cô bé thông minh và xinh đẹp

Dù là một ngôi sao đa tài nhưng Mai Phương chưa từng có phút giây vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật mà cô còn có một cuộc đời với nhiều nước mắt và câu chuyện tình đầy đau khổ với Phùng Ngọc Huy, cùng căn bệnh ung thư quái ác.

Cố diễn viên Mai Phương sở hữu gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đượm buồn đã là thương hiệu của cô

Mai Phương và con gái là bé Lavie được nhận xét có ngoại hình giống mẹ

Năm 2013, Mai Phương quyết định tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để sinh con, cô làm mẹ đơn thân, một mình nuối lớn con gái là bé Lavie.

Hồi giữa tháng 8/2018, nữ diễn viên đã phải nhập viện điều trị sau một thời gian âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhờ sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất của mọi người, cộng với sự lạc quan và kiên cường chiến đấu với bệnh nan y, Mai Phương đã được xuất viện và điều trị ngoại trú sau đợt điều trị ung thư phổi đầu tiên kéo dài 3 tuần.

Mai Phương gặp phải căn bệnh ung thư quái ác, bạn bè và đồng nghiệp luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần cô

Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô, cố diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 28/3/2020. Cô ra đi sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Mai Phương qua đời vào năm 2020, sự ra đi của cô gây bàng hoàng cho khán giả Việt, ai nấy đều lấy lòng thương tiếc

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền

Minh Hiền sinh năm 1993 tại Nha Trang. Từ nhỏ, em đã sinh hoạt tại nhà thiếu nhi thành phố và bộc lộ khả năng khiếu nghệ thuật rất rõ. Đáng yêu, dễ thương và hay cười là những từ các diễn viên trong đoàn làm phim Sống trong sợ hãi vẫn dùng để tả về nữ diễn viên nhí có cái tên rất đặc biệt, Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền.

Diễn viên Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền sinh năm 1993

Từ cái nhìn đầu tiên, đạo diễn nổi tiếng đã ấn tượng với gương mặt dễ thương, lanh lợi của cô bé 12 tuổi. Sau khi cho Minh Hiền thử vai, ông lại càng thêm ưng ý bởi chất giọng tốt và lối biểu đạt cảm xúc khó thấy ở một diễn viên nhí.

Vai diễn của Minh Hiền không có nhiều lời thoại nhưng từng hành động, cử chỉ và ánh mắt của cô bé để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem

Sau Sống trong sợ hãi, Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền trở về với cuộc sống bình thường tại Nha Trang. 4 năm sau đó, cả gia đình phát hiện em có khối u ở não. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán u lành tính khiến cả gia đình rất hy vọng. Thế nhưng, sau khi Minh Hiền được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh để mổ lấy sinh thiết, em đã không qua khỏi.

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền đã từ biệt cõi tạm vào lúc 4h ngày 1/3/2009 để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè.