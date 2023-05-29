Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ

Hậu trường 29/05/2023 09:33

Những hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương được bảo mẫu chia sẻ khiến cộng đồng mạng chú ý quan tâm.

Mới đấy nhất, trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie đã đăng tải khoảnh khắc cô nàng hào hứng trong chuyến đi du lịch. Nhân dịp nghỉ hè, cô cho bé Lavie trải nghiệm nhiều nơi: 'Chuyến đi ở đảo 3 ngày di chuyển nhiều và vất vả vậy mà em thích nghi rất giỏi. 

Trộm vía, sau bao nhiêu lần cô Mi cho em đi, trải nghiệm thích nghi với đa dạng môi trường và hoàn cảnh thì lần này em thể hiện rõ về sức dẻo vai của mình, 10 điểm cho em bé của tôi. Hè rồi cô cháu mình còn vài chuyến dài hơi nữa, để tuổi thơ của trôi qua một cách tẻ nhạt cô luôn cố gắng để tụi mình đi cùng nhau thật nhiều em nhé'.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ - Ảnh 1
Bé Lavie có được những trải nghiệm thú vị vào kỳ nghỉ hè 

Cuộc sống của nhóc tỳ cũng thường xuyên được bảo mẫu cập nhật trên mạng xã hội. Việc ở với hai bảo mẫu từ bé nên việc có bảo mẫu ở cạnh khiến Lavie cũng không thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm. Bảo mẫu tiết lộ, bé Lavie giờ đã tự lập hơn rất nhiều, thích đi trải nghiệm và là cô bé hiểu chuyện, sống tình cảm. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen cô bé xinh xắn đáng yêu và giỏi giang. 

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ - Ảnh 2
Khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho cô bé Lavie 

Được biết, vào tháng 3/2020, cố diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của Mai Phương khiến khán giả không khỏi thương tiếc, càng xót xa hơn khi biết cô có một con gái tên Lavie mới chỉ tròn 6 tuổi.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ - Ảnh 3
Mai Phương và cô con gái Lavie

Mẹ mất, bé Lavie ở với bảo mẫu trong lúc chờ sang Mỹ đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy. Nhưng lúc đó do tình hình dịch diễn biến phức tạp, hai bố con chưa có cơ hội gặp nhau. Bù lại, Lavie được rất nhiều sao Việt và khán giả yêu thương.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ - Ảnh 4
Bé Lavie cùng bảo mẫu 

Càng lớn, Lavie càng xinh xắn và lanh lợi. Bé có đôi mắt to tròn, nụ cười phúc hậu giống hệt mẹ Mai Phương. Trong những bức ảnh được đăng tải, Lavie từng có thời gian thử sức với vai trò người mẫu nhí cho một nhãn hàng của người quen. Có thể thấy, Lavie có chiều cao nổi trội, đôi chân dài và thẳng. Diễn viên Ốc Thanh Vân cũng từng chia sẻ, bé lớn nhanh và tăng cân nhanh hơn Cola nhà nữ diễn viên.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 3 năm sau khi mẹ mất: Ngày càng bộc lộ rõ tính cách, được ví như bản sao của mẹ - Ảnh 5
Lavie từng có thời gian thử sức với vai trò người mẫu nhí 

Bên cạnh đó, hai bảo mẫu đang chăm sóc cho Lavie cũng đã ở bên bé từ khi còn nhỏ. Cả hai luôn quan tâm, dạy dỗ Lavie như con đẻ, lo cho bé từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học chính khóa, ngoại khóa. Dưới sự bảo bọc của bảo mẫu, con gái Mai Phương có cuộc sống đầy đủ và hoạt bát, vui vẻ, dần nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ.

Con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn sống vui bên bảo mẫu dù chưa được đoàn tụ cùng bố ruột

Con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn sống vui bên bảo mẫu dù chưa được đoàn tụ cùng bố ruột

Vì tình hình kinh tế đang gặp nhiều hạn chế, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể đưa bé Lavie sang Mỹ cùng đoàn tụ dù nam diễn viên luôn mong nhớ con từng ngày.

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