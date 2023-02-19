Con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn sống vui bên bảo mẫu dù chưa được đoàn tụ cùng bố ruột

Cuối tháng 3/2020, làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của Mai Phương ở độ tuổi còn quá trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè không khỏi tiếc nuối.

Nữ bảo mẫu thường xuyên chăm lo đời sống tình cảm cho bé Lavie, chăm chút từng bài học của cô bé và trở thành người mẹ thứ hai của Lavie. Song nhận được sự yêu thương, bao bọc từ Mi Châu, nhưng bé Lavie vẫn chưa thể đoàn tụ với cha Phùng Ngọc Huy , cô bé vẫn chưa thể nhận đầy đủ tình cảm từ cha bởi khoảng cách địa lý của 2 cha con quá xa xôi.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, bảo mẫu được ủy quyền nuôi bé Lavie . Ngay cả khi không có cha mẹ ruột ở bên, bé vẫn được chăm sóc chu đáo và lớn lên trong một môi trường tốt. Bảo mẫu cũng thường xuyên đưa con gái Mai Phương đi du lịch nhiều nơi để cô bé khám phá thế giới.

Được biết, vào khoảng thời gian năm 2020 đến năm 2021, tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn ra khá căng thẳng, vấn đề nhập cảnh rất phức tạp nên Phùng Ngọc Huy không thể đón Lavie đoàn tụ. Đến thời điểm hiện tại, việc đi lại quốc tế đã trở nên đơn giản nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn tiếp tục trì hoãn việc đưa Lavie qua Mỹ. Nhiều khán giả và người hâm mộ đã liên tiếp tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để "chất vấn".

Tuy nhiên, sau khi nghe xong lý do, ai nấy cũng nghẹn ngào và không khỏi xót xa về hoàn cảnh của anh tại nơi "đất khách quê người". Nam diễn viên cho biết mong ước hiện tại của anh của anh lúc này là tích cóp đủ tiền để đoàn tụ và luôn cố gắng để con gái có cuộc sống hạnh phúc: "Lavie đang được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Tôi lo lắng mọi chi phí của con. Cứ cuối tuần, tôi gọi điện trò chuyện với con. Song ước mơ của tôi là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Do vậy, tôi muốn tập trung công việc để kiếm tiền, vừa lo cho bé vừa tiết kiệm đủ vững vàng. Sau đó, tôi hy vọng sẽ về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Tôi thích chở bé đi học, dù có vất vả cũng vẫn muốn".

Hiện tại, dù không có gia đình bên cạnh nhưng Lavie vẫn có được thành tích học tập tốt. Cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3.Không chỉ học tập tốt, Lavie còn được cô bảo mẫu nhận xét là ngoan hiền, chăm chỉ và rất có tính tự lập.