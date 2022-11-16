Con gái của cố diễn viên Mai Phương gặp vấn đề về sức khỏe trong suốt 2 tuần, bảo mẫu bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng

Hậu trường 16/11/2022 10:24

Tình hình sức khỏe của con gái cố diễn viên Mai Phương đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Hai năm trước, diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư phổi. Lúc đó, con gái cô, bé Lavie (tên thật Phùng Ngọc Thiên Như) mới tròn 6 tuổi. Nay ở tuổi lên 8, cô bé phổng phao lên nhiều và càng thêm xinh xắn. Đặc biệt, Lavie có đôi mắt cực kỳ giống mẹ ruột khiến ai gặp cũng mủi lòng nhớ đến nữ diễn viên quá cố.

Con gái của cố diễn viên Mai Phương gặp vấn đề về sức khỏe trong suốt 2 tuần, bảo mẫu bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng - Ảnh 1
Mai Phương và bé Lavie - Ảnh: Internet 

Con gái Mai phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy được nhận xét là rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ngoài ra cô bé còn có nhiều năng khiếu khác được thừa hưởng từ mẹ như ca hát hay nhảy múa,...nhờ vậy mà bé Lavie được đông đảo netizen cực kỳ quan tâm.

Mới đây  trên trang cá nhân của mình, bảo mẫu của con gái Mai Phương đã chia sẻ về tình hình sức khỏe không mấy ổn của bé Lavie. Cô cầu cứu cư dân mạng vì bé Lavie liên tục ho và không có dấu hiệu giảm bệnh. Cô viết: "Help me cả nhà! Bé nhà mình ho liên tục 2 tuần nay mình làm mọi cách từ dân gian đến thuốc tây, xông họng vẫn ko thấy phần thuyên giảm, tối ho nhiều hơn ban ngày và thường trước khi đi ngủ mình thoa dầu tràm trước và sau lưng cho bé ấm phổi và đỡ ho, hạn chế nằm máy lạnh tối đa... mà không thấy thuyên giảm cả nhà có thêm cách nào ko mách em với, chứ nghe con ho mà xót lòng xót dạ cả đêm mình cứ chập chờn vì tiếng ho của con... Thương đứt ruột".

Con gái của cố diễn viên Mai Phương gặp vấn đề về sức khỏe trong suốt 2 tuần, bảo mẫu bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng - Ảnh 2
Con gái của cố diễn viên Mai Phương gặp vấn đề về sức khỏe trong suốt 2 tuần, bảo mẫu bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng - Ảnh 3
Bảo mẫu đang cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của cô bé - Ảnh: Chụp màn hình 

Đính kèm chia sẻ là đoạn clip, bảo mẫu liên tục xoa lưng cho con gái Mai Phương. Còn cô bé nhỏ nhắn ho khá nhiều khiến ai nấy đều xót xa. Bé Lavie hiện đang bị viêm phổi. Mặc đù đã được cho đi khám bác sĩ nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu khởi sắc khi bệnh tình của cô bé vẫn tái phát liên tục khiến bảo mẫu vô cùng lo lắng. 

Con gái của cố diễn viên Mai Phương gặp vấn đề về sức khỏe trong suốt 2 tuần, bảo mẫu bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng - Ảnh 4
Bé Lavie - Ảnh: Internet 

Hiện tại, Lavie sống cùng với 2 cô bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm thủ tục để đưa con gái sang Mỹ sinh sống. Đúng như nguyện vọng của Mai Phương, bé Lavie tiếp tục học tập ở một trường quốc tế. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi.

Bất ngờ về khả năng ca hát của con gái Mai Phương, phải chăng thừa hưởng 'máu' nghệ thuật từ bố mẹ?

Bất ngờ về khả năng ca hát của con gái Mai Phương, phải chăng thừa hưởng 'máu' nghệ thuật từ bố mẹ?

Cuộc sống thường ngày của con gái Mai Phương - bé Lavie luôn được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên và nhận nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

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