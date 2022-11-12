Cuộc sống thường ngày của con gái Mai Phương - bé Lavie luôn được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên và nhận nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Mới đây, bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương đã cập nhật đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt văn nghệ cuối tuần của bé Lavie. Dù mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã được đánh giá cao về thiên chất nghệ thuật khi có thể thành thạo và khéo léo nhiều môn giải trí. Có thể thấy, cô bé có giọng hát truyền cảm, trong trẻo và hoàn toàn bắt được nhịp để thể hiện trơn tru bài hát. Khoảnh khắc lắc lư theo giai điệu của thiên thần nhí cũng nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Dù mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã được đánh giá cao về thiên chất nghệ thuật - Ảnh: Cắt từ clip Dù không có gia đình bên cạnh nhưng Lavie vẫn có được thành tích học tập tốt. Cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3. Theo chia sẻ của bảo mẫu, con gái cố diễn viên Mai Phương ngoan hiền, chăm học và rất có tính tự lập. Cô bé có thể tự làm việc nhà, nấu ăn, làm bánh...

Bên cạnh đó, nhóc tỳ còn rất có năng khiếu với nghệ thuật và dạn dĩ trước máy quay. Bảo mẫu cho cô bé theo học một số môn năng khiếu như đàn, nhảy hiện đại để con phát triển toàn diện và tìm được niềm yêu thích của mình. Lavie rất chăm chỉ và có thành tích học tập tốt tại trường - Ảnh: FBNV Cô bé đã lớn phổng phao ngày càng giống mẹ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt to tròn trong sáng - Ảnh: FBNV Bé Lavie được hai bảo mẫu chăm sóc rất tốt - Ảnh: FBNV

Sau khi Mai Phương qua đời, ba của bé Lavie - Phùng Ngọc Huy cho biết sẽ đón bé sang Mỹ để tiện chăm sóc cũng như phát triển sau này. Tuy nhiên, gần đây nhất, Phùng Ngọc Huy đã tiết lộ hiện tại anh đang làm nhiều nghề cùng lúc để mưu sinh, với hy vọng có thể lo lắng đủ đầy cho con gái sau này. Anh cũng trải lòng mình đang sống khá chật vật ở Mỹ với điều kiện kinh tế khó khăn. Mục tiêu hàng đầu là tập trung kiếm tiền, dành dụm lo cho con và có thể đón bé sang Mỹ với cha. Hiện tại, cuộc sống của nhóc tỳ cũng thường xuyên được bảo mẫu cập nhật trên mạng xã hội. Ngoài hai cô bảo mẫu, Lavie còn được diễn viên Ốc Thanh Vân, bạn thân của mẹ bé, dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Thanh Vân luôn xem con gái của người bạn thân như một thành viên trong gia đình nhỏ của mình, thường xuyên đưa bé tham gia sự kiện và bữa tiệc cả nhà. Cô cũng thay mặt Mai Phương cho bé hưởng đầy đủ những quyền lợi về học tập, sức khỏe, vui chơi… không khác gì con ruột.

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