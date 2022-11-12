Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16

Hậu trường 12/11/2022 10:49

Mỗi lần đăng loạt ảnh mới, con gái lớn của MC Quyền Linh - Lọ Lem đều được cư dân mạng khen nức nở vì nhan sắc vượt trội, hứa hẹn sẽ còn thăng hạng hơn nữa trong tương lai.

Trên trang cá nhân mới đây, bà xã MC Quyền Linh - Dạ Thảo đã tung ra loạt ảnh mới và thu hút sự chú ý từ dân tình. Theo đó, gia đình MC Quyền Linh đi du lịch và khoe loạt ảnh chụp cùng Lọ Lem. Tuy nhiên, cô bé đã ngay lập tức "chiếm spotlight" từ mẹ và "gây sốt" vì nhan sắc xinh đẹp nức nở.

Bên cạnh đó, khi diện trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, con gái Quyền Linh cũng tăng thêm phần xinh đẹp và khiến dân tình phải trầm trồ không ngớt. Trước vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào của Lọ Lem, cư dân mạng hoàn toàn bị "đốn tim".

Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16 - Ảnh 1
Bà xã Quyền Linh khoe ảnh bên con gái - Ảnh: FBNV
Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16 - Ảnh 2Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16 - Ảnh 3
Vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào của Lọ Lem ở tuổi 16 khiến dân mạng khen ngợi - Ảnh: FBNV

Từ trước đến nay, Lọ Lem luôn thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ xinh xắn tự nhiên của mình. Cô bé sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười khả ái. Không ít khán giả còn yêu mến gọi Lọ Lem là "Hoa hậu", "nữ thần đồng phục"...

Nhiều khán giả còn khuyến khích MC Quyền Linh ủng hộ con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp khi đủ tuổi, hay sớm lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên.

Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16 - Ảnh 4
Tổ ấm của Quyền Linh được mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Tổ ấm của MC Quyền Linh chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều người khi cả 2 vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau. Chưa kể, nam MC còn có cho mình 2 cô con gái rất đáng đồng tiền bát gạo. Hứa hẹn càng lớn, Lọ Lem sẽ càng được nhiều người yêu mến và sở hữu lượng người hâm mộ lớn vượt mặt bố mẹ mình.

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