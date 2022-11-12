Bà xã Quyền Linh tung loạt ảnh bên con gái, Lọ Lem xinh đẹp lấn át cả mẹ ở tuổi 16

Trên trang cá nhân mới đây, bà xã MC Quyền Linh - Dạ Thảo đã tung ra loạt ảnh mới và thu hút sự chú ý từ dân tình. Theo đó, gia đình MC Quyền Linh đi du lịch và khoe loạt ảnh chụp cùng Lọ Lem. Tuy nhiên, cô bé đã ngay lập tức "chiếm spotlight" từ mẹ và "gây sốt" vì nhan sắc xinh đẹp nức nở.

Bên cạnh đó, khi diện trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, con gái Quyền Linh cũng tăng thêm phần xinh đẹp và khiến dân tình phải trầm trồ không ngớt. Trước vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào của Lọ Lem, cư dân mạng hoàn toàn bị "đốn tim".