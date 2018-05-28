Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang

Hậu trường 28/05/2018 11:20

Gần 30 năm sau khi Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài năm 1989, Đàm Vĩnh Hưng khiến công chúng thích thú khi tiết lộ điều bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh hiếm hoi cách đây gần 30 năm của Đỗ Thị Kiều Khanh khi mỹ nhân này đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài năm 1989. Ngoài ra, “Ông hoàng nhạc Việt” còn viết dòng trạng thái tiết lộ anh từng yêu mến Hoa hậu Kiều Khanh đến mức thường xuyên đạp xe quanh nơi cô làm và cắt tóc tém giống thần tượng.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, anh từng đạp xe đạp quanh nơi làm việc của Hoa hậu Kiều Khanh chỉ mong được nhìn thấy thần tượng - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 2
Hình ảnh hiếm hoi của Hoa hậu Kiều Khanh được nam ca sĩ lưu lại suốt 29 năm - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng viết: “Mấy ai còn giữ được tờ báo này! Chấp luôn báo Phụ nữ luôn! Hihi!

Có lẽ vì quá yêu mến bà chị Hoa hậu Kiều Khanh này nên tôi không thể nào quên được cảm xúc của mình lúc đó! Mọi hình ảnh về chị tôi nhớ rất kỹ!

Ngày nào cũng đạp xe đạp ngang tiệm tóc nơi chị làm để đứng đợi chị xuất hiện...

Sau đó là mất tích luôn...

Tôi cũng lên mạng tìm hình của chị nhưng không hề có ngoài những bức hình của ngày xưa...

Sau đó bắt đầu có một vài tấm từ một cuộc thi hoa hậu tại Mỹ mà chị chụp chúc mừng người đăng quang...

Tôi có vẻ không thích mái tóc dài! Vì tôi chỉ có 1 hình ảnh tóc tém đó thôi!

Khi đi học tóc tôi cũng nhờ thầy tôi cắt cái mái lỉa chỉa rớt rớt cho giống bả mà! Riết rồi cũng quen! Bây giờ thì chịu rồi...

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 3
Kiều Khanh được mệnh danh là Hoa hậu tóc tém đầu tiên của Việt Nam - Ảnh: FBNV

Sau 24 năm mới được gặp người ấy trong một tâm trạng cả 2 chị em cùng thần tượng nhau!

Hồi đó số đo của hoa hậu, á hậu tôi cũng thuộc làu làu....

Chắc có lẽ mãi mãi yêu quý và chọn chị là hoa hậu dễ thương nhất trong lòng em thôi!"

Kiều Khanh là cái tên vang bóng một thời khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1989. Với nhan sắc xinh đẹp, số đo 3 vòng chuẩn cùng mái tóc ngắn ấn tượng, Hoa hậu Kiều Khanh là người đẹp được Đàm Vĩnh Hưng yêu mến suốt gần 30 năm.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 4
Nhiều hình ảnh cùng bài báo viết về Kiều Khanh được Đàm Vĩnh Hưng lưu lại một cách cẩn trọng - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng và Hoa hậu Kiều Khanh vui vẻ chụp ảnh lưu niệm khi vô tình gặp lại trong một đêm diễn - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 6
Cả hai có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 7
Sau 29 năm đăng quang, Kiều Khanh vẫn xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sự thật bất ngờ về Hoa hậu Kiều Khanh sau 29 năm đăng quang - Ảnh 8
Không còn mái tóc ngắn cá tính và trẻ trung, nàng hậu trở nên đằm thắm và mặn mà hơn với tóc dài thướt tha - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hoa hậu Kiều Khanh Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

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