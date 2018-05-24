Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người

Những hành động quan tâm nhẹ nhàng của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Mỹ Tâm khiến nhiều người tiếp tục nuôi hy vọng rằng họ sẽ là một cặp.

Sau thời gian dài không có cơ hội làm việc chung, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vừa nhận lời làm giám khảo trong một cuộc thi mang tên Giọng ca bất bại. Sáng 24/5, cặp đôi tin đồn đã có buổi ghi hình đầu tiên, thu hút sự quan tâm của rất đông khán giả trẻ tuổi. Trong khi Mỹ Tâm xuất hiện cực giản dị thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thay đổi phong cách với quần sort và áo sơ mi ngắn tay. Nam ca sĩ chọn kiểu tóc giống sao Hàn nên trông trẻ ra cả chục tuổi.

Điều đáng nói, hai ca sĩ nổi tiếng liên tục có những cử chỉ tình tứ trong hậu trường khiến các fan liên tục reo hò. Trước khi chụp ảnh chung, Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận chỉnh váy cho "người tình trăm năm", còn Mỹ Tâm cũng dịu dàng sửa lại vạt áo cho giọng ca Biển Tình. Ánh mắt nồng nàn của họ không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận chỉnh váy cho Mỹ Tâm - Ảnh: VTC News Cả hai đều trẻ trung bất ngờ - Ảnh: VTC News Đàm Vĩnh Hưng dặm lại phấn trước khi ghi hình - Ảnh: VTC News Mỹ Tâm gây ấn tượng với màu môi quyến rũ - Ảnh: VTC News Cách đây ít lâu, Vũ Hà từng khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn thông báo đây là tin sét đánh và không quên gửi lời chúc phúc đến bạn thân.

“Chúc mừng đôi bạn 100 năm hạnh phúc. Đám cưới gì mà trốn chui trối nhủi. Khách chỉ mời toàn gia đình và bạn thân. Đám cưới lạ lùng nhất mà em được dự. Uống nước trà xong, 2 bên tuyên bố, chụp vài tấm hình, rồi giải tán luôn…”, nam ca sĩ viết. Sau đó, Vũ Hà thừa nhận đây chỉ là ảnh ghép và lấp lửng hé lộ chuyện Mr Đàm đã có ý trung nhân. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không khỏi tò mò, liên tục nuôi hy vọng về một đám cưới không xa giữa cặp đôi quyền lực Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm. Ảnh cưới Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm do Vũ Hà chia sẻ - Ảnh: FBNV Clip Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm song ca Trái tim không ngủ yên

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể Nhiều người sẽ rất bất ngờ khi chiêm ngưỡng sự thay đổi lớn trên gương mặt và vóc dáng của Á quân The Voice 2012 Xuân Nghi.

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