Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người

Hậu trường 24/05/2018 15:48

Những hành động quan tâm nhẹ nhàng của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Mỹ Tâm khiến nhiều người tiếp tục nuôi hy vọng rằng họ sẽ là một cặp.

Sau thời gian dài không có cơ hội làm việc chung, Đàm Vĩnh HưngMỹ Tâm vừa nhận lời làm giám khảo trong một cuộc thi mang tên Giọng ca bất bại

Sáng 24/5, cặp đôi tin đồn đã có buổi ghi hình đầu tiên, thu hút sự quan tâm của rất đông khán giả trẻ tuổi. Trong khi Mỹ Tâm xuất hiện cực giản dị thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thay đổi phong cách với quần sort và áo sơ mi ngắn tay. Nam ca sĩ chọn kiểu tóc giống sao Hàn nên trông trẻ ra cả chục tuổi.

Điều đáng nói, hai ca sĩ nổi tiếng liên tục có những cử chỉ tình tứ trong hậu trường khiến các fan liên tục reo hò. Trước khi chụp ảnh chung, Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận chỉnh váy cho "người tình trăm năm", còn Mỹ Tâm cũng dịu dàng sửa lại vạt áo cho giọng ca Biển Tình. Ánh mắt nồng nàn của họ không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận chỉnh váy cho Mỹ Tâm - Ảnh: VTC News
Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người - Ảnh 2
Cả hai đều trẻ trung bất ngờ - Ảnh: VTC News
Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng dặm lại phấn trước khi ghi hình - Ảnh: VTC News
Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người - Ảnh 4
Mỹ Tâm gây ấn tượng với màu môi quyến rũ - Ảnh: VTC News

Cách đây ít lâu, Vũ Hà từng khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn thông báo đây là tin sét đánh và không quên gửi lời chúc phúc đến bạn thân.

“Chúc mừng đôi bạn 100 năm hạnh phúc. Đám cưới gì mà trốn chui trối nhủi. Khách chỉ mời toàn gia đình và bạn thân. Đám cưới lạ lùng nhất mà em được dự. Uống nước trà xong, 2 bên tuyên bố, chụp vài tấm hình, rồi giải tán luôn…”, nam ca sĩ viết.

Sau đó, Vũ Hà thừa nhận đây chỉ là ảnh ghép và lấp lửng hé lộ chuyện Mr Đàm đã có ý trung nhân. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không khỏi tò mò, liên tục nuôi hy vọng về một đám cưới không xa giữa cặp đôi quyền lực Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm.

Sau tin đồn đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm bị bắt gặp đang 'thả thính' nhau ở nơi vắng người - Ảnh 5
Ảnh cưới Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm do Vũ Hà chia sẻ - Ảnh: FBNV

Clip Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm song ca Trái tim không ngủ yên

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể

Nhiều người sẽ rất bất ngờ khi chiêm ngưỡng sự thay đổi lớn trên gương mặt và vóc dáng của Á quân The Voice 2012 Xuân Nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Đàm Vĩnh Hưng đám cưới Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm ông hoàng nhạc Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42