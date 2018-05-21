Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể

Hậu trường 21/05/2018 15:19

Nhiều người sẽ rất bất ngờ khi chiêm ngưỡng sự thay đổi lớn trên gương mặt và vóc dáng của Á quân The Voice 2012 Xuân Nghi.

Xuân Nghi đến gần hơn với khán giả sau khi giành giải Á quân của chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Với giọng hát nội lực và khả năng trình diễn tự tin, học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Điều duy nhất khiến nữ ca sĩ bị mất điểm chính là cân nặng của cô.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 1
Xuân Nghi không hài lòng với cân nặng hơi 'quá khổ' của mình trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Vì thế, Xuân Nghi đã quyết định sử dụng “dao kéo” để bản thân trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt và ngoại hình của Á quân The Voice mùa đầu tiên thay đổi một cách chóng mặt. Nhìn vào nhan sắc hiện tại của học trò “Ông hoàng nhạc Việt”, nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 2
Nữ ca sĩ quyết định thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 3
Hình ảnh sau ca phẫu thuật thẩm mỹ được học trò Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cách đây 1 năm - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 4
Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi thấy nhan sắc hiện tại của Xuân Nghi - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 5
Không chỉ thân hình trở nên thon gọn hơn...
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 6
...mà gương mặt của Á quân The Voice cũng thanh thoát hơn xưa rất nhiều - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 7

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 8
Cô đã thực sự 'lột xác' đến mức khó nhận ra - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể - Ảnh 9
Thân hình quyến rũ của Xuân Nghi hiện tại nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Hot girl Thuý Vi tuyên bố xấu đâu thẩm mỹ đó sau bức ảnh ngấn mỡ khó nhận ra

Hot girl Thuý Vi tuyên bố xấu đâu thẩm mỹ đó sau bức ảnh ngấn mỡ khó nhận ra

Thay vì im lặng hay tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng cân đối ban đầu, Thúy Vi lại tỏ ra khá thoải mái trước hình ảnh kém đẹp của bản thân và dành lời chia sẻ khá thẳng thắn.

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