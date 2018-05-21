Ngỡ ngàng trước nhan sắc của học trò Đàm Vĩnh Hưng sau khi 'dao kéo' 25 bộ phận trên cơ thể

Xuân Nghi đến gần hơn với khán giả sau khi giành giải Á quân của chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Với giọng hát nội lực và khả năng trình diễn tự tin, học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Điều duy nhất khiến nữ ca sĩ bị mất điểm chính là cân nặng của cô.

Xuân Nghi không hài lòng với cân nặng hơi 'quá khổ' của mình trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Vì thế, Xuân Nghi đã quyết định sử dụng “dao kéo” để bản thân trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt và ngoại hình của Á quân The Voice mùa đầu tiên thay đổi một cách chóng mặt. Nhìn vào nhan sắc hiện tại của học trò “Ông hoàng nhạc Việt”, nhiều người không khỏi ngạc nhiên.