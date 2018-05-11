Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ

Vợ chồng Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân vừa “trốn con” đi hâm nóng tình yêu tại biển Nha Trang. Bà mẹ một con cho biết, vì chỉ đi một ngày nên không đưa con trai theo cùng vì sợ bé bị mệt.

Tuy đây chỉ là chuyến đi công tác kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ngắn nhưng chân dài này cũng không quên dành thời gian để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất tại đây. Diện bikini một mảnh, Kỳ Hân nhận được nhiều lời khen nhờ vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà.