Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ

Hậu trường 11/05/2018 11:47

Diện đồ bơi trước biển, Kỳ Hân khiến chị em xuýt xoa khi khoe trọn thân hình cân đối, bốc lửa khó cưỡng của mình.

Vợ chồng Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân vừa “trốn con” đi hâm nóng tình yêu tại biển Nha Trang. Bà mẹ một con cho biết, vì chỉ đi một ngày nên không đưa con trai theo cùng vì sợ bé bị mệt.

Tuy đây chỉ là chuyến đi công tác kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ngắn nhưng chân dài này cũng không quên dành thời gian để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất tại đây. Diện bikini một mảnh, Kỳ Hân nhận được nhiều lời khen nhờ vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà.

Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 1
Kỳ Hân cùng ông xã hâm nóng tình cảm tại bãi biển Nha Trang - Ảnh: FBNV
Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 2
Bà mẹ một con tự tin diện bikini khoe thân hình cân đối trước biển - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà xã Mạc Hồng Quân cũng đã livestream trực tiếp chia sẻ về chuyến du lịch này. Không chỉ khoe được ông xã “đội nắng” chụp ảnh cho, Kỳ Hân cũng tiết lộ cô đẹp hơn trước rất nhiều nhờ vào việc thẩm mỹ mũi và làm răng sứ.

Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 3
Kỳ Hân hạnh phúc khoe được ông xã Mạc Hồng Quân 'đội nắng' chụp hình giúp - Ảnh: FBNV

Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 4

Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 5
Kỳ Hân tiết lộ, chuyến đi này là vì công việc của cô - Ảnh: FBNV
Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 6
Tuy nhiên, cô tranh thủ thời gian để vui chơi bên ông xã - Ảnh: FBNV
Diện bikini khoe thân nuột nà, Kỳ Hân tự tin khẳng định mình đẹp hơn xưa nhiều nhờ thẩm mỹ - Ảnh 7
Vì chuyến đi ngắn nên cô không đi cùng con trai - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai chửa hoang, Kỳ Hân gay gắt: 'Tôi có chồng đàng hoàng, nếu có bầu trước thì vẫn được cưới'

Bị mỉa mai chửa hoang, Kỳ Hân gay gắt: 'Tôi có chồng đàng hoàng, nếu có bầu trước thì vẫn được cưới'

Khi bị mỉa mai: "Con đó lại muốn chửa hoang hay sao?", Kỳ Hân gay gắt bảo: "Tôi có chồng được cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải chửa hoang. Nếu tôi có chửa trước thì cũng vẫn được cưới nhé".

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