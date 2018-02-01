Kỳ Hân nổi giận khi Mạc Hồng Quân bị so sánh với Bùi Tiến Dũng: 'Chồng tôi không phải để các người chà đạp’

Hậu trường 01/02/2018 10:56

Người mẫu Kỳ Hân vô cùng bức xúc khi có một bài viết nhắc nhở Bùi Tiến Dũng đừng đi vào vết xe đổ của chân sút Hải Dương - Mạc Hồng Quân.

Mới đây, Kỳ Hân đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp tựa đề một bài báo với thái độ tức giận. Theo đó, cựu người mẫu bức xúc vì Mạc Hồng Quân bị đem ra so sánh với thủ môn Bùi Tiến Dũng trong một khía cạnh không mấy tốt đẹp.

Kỳ Hân nổi giận khi Mạc Hồng Quân bị so sánh với Bùi Tiến Dũng: 'Chồng tôi không phải để các người chà đạp’ - Ảnh 1
Kỳ Hân bức xúc với bài báo nhắc nhở Bùi Tiến Dũng đừng đi theo vết xe đổ của chồng mình - Ảnh: FBNV

Dựa theo nội dung Kỳ Hân đăng tải, bài báo này không chỉ dùng tít tựa cảnh báo Bùi Tiến Dũng đừng đi theo vết xe đổ của Mạc Hồng Quận mà còn ghép hình ảnh Ly Kute, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh... để nói về tình trường đào hoa của hai tuyển thủ nổi tiếng.

Tuy nhiên, chân dài Sóc Trăng khẳng định Mạc Hồng Quân đã luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Bà mẹ một con rất hâm mộ Bùi Tiến Dũng nhưng không thích cách so sánh khập khiễng này.

 “Đừng so sánh chồng chế kiểu này nha. Em Dũng xứng đáng được tung hô và mình cũng vô cùng thích em ấy nhá. Nhưng chồng chế không phải để chà đạp, ok? Dù cho cả thế giới có ghét chồng chế thì với chế anh ấy vẫn là người chồng tuyệt vời và là người cha chu đáo” - Kỳ Hân viết.

Kỳ Hân nổi giận khi Mạc Hồng Quân bị so sánh với Bùi Tiến Dũng: 'Chồng tôi không phải để các người chà đạp’ - Ảnh 2
Bà mẹ một con dọa block bất cứ ai dám phát ngôn bừa bãi - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Kỳ Hân Mạc Hồng Quân Mạc Hồng Quân

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