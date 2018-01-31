Fan cuồng rao bán 750.000 đồng một sợi tóc của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Ngoài tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc, các fan nữ đều phát cuồng trước dàn cầu thủ đẹp trai cực phẩm của tuyển U23. Vẻ điển trai, nam tính cùng tài năng xuất chúng trở thành thỏi nam châm thu hút chị em phụ nữ ở đủ mọi lứa tuổi.

Những ngày qua đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt không tưởng khi đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á. Sau khi trở về, đội tuyển nhận được sự chào đón của người dân nồng nhiệt đến mức khó tin. Hàng chục ngàn người đứng chật kín tuyến đường hơn 30km mà đoàn diễu hành của các cầu thủ đi qua. Chỉ cần tính sơ cũng có thể thấy sự chào đón của người hâm mộ nước nhà dành cho các "anh hùng thời hiện đại" khủng khiếp hơn rất nhiều lần các fan đón thần tượng sang Việt Nam biểu diễn.

Tin rao bán trên Facebook cho biết chủ tài khoản đang có 5 sợi tóc của thủ môn Bùi Tiến Dũng và muốn bán với giá 750.000 đồng một sợi cho ai có nhu cầu. Số tóc này được chủ tài khoản khẳng định đã giật được trong buổi đón đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, chợ mạng rộ lên nhiều chiêu buôn bán "độc" ăn theo kỳ tích của đội tuyển U23, trong đó có cả việc một fan nữ rao bán 5 sợi tóc mà người này cho hay đã "may mắn túm được" từ đầu của Bùi Tiến Dũng - chàng thủ môn có nhiều "vợ" nhất Việt Nam.

Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng yêu cầu chủ tài khoản chứng minh nguồn gốc của 5 sợi tóc này. "Làm sao chứng minh được đây là tóc của Bùi Tiến Dũng nhỉ? Nếu tôi mua thì bạn đưa ra bằng chứng được không?", một cư dân mạng nghi ngờ.

Bên cạnh đó, hầu hết mọi người đều phản đối hành vi cố tình "giật tóc" này và cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng, xâm phạm thân thể người khác.

"Văn hóa hâm mộ của các bạn kém quá đấy. Trong khi người ta chiến đấu hết sức để mang vinh quang về cho đất nước thì các bạn lại tìm cách kiếm lợi từ hành động xúc phạm người khác", tài khoản Ngọc Quyên để lại bình luận bức xúc.

Không chỉ có tóc, nhiều người còn đang rao bán tài khoản Facebook đã kết bạn với Tiến Dũng bởi số lượng tài khoản được phép kết bạn chỉ giới hạn ở mức 5.000, chưa kể phải được sự chấp thuận của Tiến Dũng nếu muốn kết bạn. Mức giá mà nhiều người đưa ra cho tài khoản dạng này là cả triệu đồng. Mỗi người bán thường chỉ có từ 1-2 tài khoản và không thể mua số lượng lớn - Ảnh: Facebook

"Nếu Tiến Dũng cạo trọc đầu rồi mang tóc đi 'phân phối chính hãng' chắc thu về khoảng vài chục tỷ. Lúc đấy chẳng cần đi đá bóng nữa cũng đủ sống sung túc cả đời", tài khoản Như Ngọc hài hước chia sẻ.

Trước đó, chợ mạng đã có nhiều hình thức kinh doanh ăn theo thành công của đội tuyển U23 nói chung và những cầu thủ nổi bật như Tiến Dũng, Quang Hải nói riêng như: giảm giá cho những khách hàng tên Hải, miễn phí vận chuyển cho khách hàng tên Dũng hay mới đây nhất là bán các loại quần áo giống như các cầu thủ từng mặc.