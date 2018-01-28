Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa

Đời sống 28/01/2018 11:37

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng không dám xem mà chỉ luôn miệng cầu khấn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cậu con trai cùng đội tuyển nước nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho hai cậu con trai và đội tuyển nước nhà, không dám xem trận đấu khiến nhiều người vô cùng xúc động. Chỉ một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và sự hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở của người mẹ này. 

Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Mẹ Bùi Tiến Dũng không dám theo dõi trận đấu vì quá hồi hộp, lo lắng - Ảnh: Facebook

Rất động cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc sau khi nhìn thấy khoảnh khắc xúc động này. "Hai con trai đang chinh chiến ở nơi tuyết rơi dày đặc vì niềm tự hào dân tộc nên chắc cô đang lo lắng và sợ hãi lắm. Nhìn mà thương cô quá. Mình theo dõi trận đấu cũng thót tim mấy lần, cô chẳng dám xem là phải. Việt Nam vào được đến chung kết và chiến đấu quật cường đến phút cuối cùng đã là kỳ tích rồi. Chúc mừng U23 Việt Nam và cảm ơn những người cha người mẹ đã sinh ra những anh hùng này", một cư dân mạng xúc động cho biết.

Chiều qua (28/1), rất đông người dân đã đến nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng để cùng nhau đón xem trận chung kết lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam với một đối thủ rất mạnh là Uzbekistan. Để đón đợi giây phút lịch sử đó, hàng triệu người dân Việt Nam đã dừng mọi công việc, tập trung tại những địa điểm lớn để cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Hàng xóm tập trung tại nhà chàng thủ môn để cổ vũ cho đội tuyển U23 - Ảnh: VnExpress

Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3

Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Chiếc tivi vừa được tài trợ cho gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh: VnExpress
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gặp Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gặp Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay

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