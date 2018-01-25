Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử cho đội tuyển U23 Việt nam trước Qatar trong trận bán kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện đang được người hâm mộ cực kỳ săn đón. Không chỉ bắt bóng cực giỏi, Bùi Tiến Dũng còn siêu điển trai khiến hàng vạn cô gái xao xuyến. Ngoài những fan hâm mộ bình thường, chàng thủ môn còn được nhiều người mẫu, diễn viên xinh đẹp tích cực "thả thính".

Mọi thông tin về Bùi Tiến Dũng đều được người hâm mộ cực kỳ quan tâm - Ảnh: Facebook

Lượng người theo dõi Facebook của anh chàng tăng gấp 23 lần chỉ sau 1 ngày, con số này vượt xa nhiều ngôi sao trong showbiz và được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong vài ngày tới. Mỗi bức ảnh của Tiến Dũng thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lượt thích, điều mà ngôi sao sáng giá nhất hiện nay cũng khó lòng có được.