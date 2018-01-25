Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Xã hội 25/01/2018 19:13

Trong số các fan hâm mộ đang phát cuồng Bùi Tiến Dũng, một cô gái trẻ ở Hà Nội đã không ngại ngần hỏi mua tinh trùng của chàng cầu thủ. Danh tính cô nàng cũng vì thế mà được truy lùng ráo riết.

Là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử cho đội tuyển U23 Việt nam trước Qatar trong trận bán kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện đang được người hâm mộ cực kỳ săn đón. Không chỉ bắt bóng cực giỏi, Bùi Tiến Dũng còn siêu điển trai khiến hàng vạn cô gái xao xuyến. Ngoài những fan hâm mộ bình thường, chàng thủ môn còn được nhiều người mẫu, diễn viên xinh đẹp tích cực "thả thính".

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1
Mọi thông tin về Bùi Tiến Dũng đều được người hâm mộ cực kỳ quan tâm - Ảnh: Facebook

Lượng người theo dõi Facebook của anh chàng tăng gấp 23 lần chỉ sau 1 ngày, con số này vượt xa nhiều ngôi sao trong showbiz và được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong vài ngày tới. Mỗi bức ảnh của Tiến Dũng thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lượt thích, điều mà ngôi sao sáng giá nhất hiện nay cũng khó lòng có được.

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2
Mỗi bức ảnh của chàng thủ môn đều nhận về lượng thích và bình luận khủng từ chị em - Ảnh: Facebook

Mới đây, bình luận từ một cô gái trẻ xin được mua tinh trùng của chàng thủ môn thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Danh tính cô gái cũng theo đó mà được săn lùng ráo riết.

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3
Tiến Dũng đang là anh chàng sở hữu nhiều 'vợ' nhất Việt Nam - Ảnh: Facebook
Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4
Hàng ngàn cô gái phát cuồng vì vẻ điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam - Ảnh: Facebook
Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5
Thậm chí, cô gái này còn khá bạo miệng khi hỏi mua... tinh trùng của Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Facebook
Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 6
Dân mạng lùng sục không ngớt danh tính của cô gái - Ảnh: Facebook
Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 7
Cô nàng sở hữu vẻ ngoài tươi tắn... - Ảnh: Facebook
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...và gương mặt khá xinh đẹp - Ảnh: Facebook

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 9Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 10

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 11
Cô nàng tên P.T.H. và đang sống tại Hà Nội - Ảnh: Facebook
Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 12
Không biết Bùi Tiến Dũng có đáp trả bình luận táo bạo này không đây? - Ảnh: Facebook
Rộ nghi vấn lộ diện người yêu cũ Bùi Tiến Dũng, biết lý do chia tay ai cũng sốc

Rộ nghi vấn lộ diện người yêu cũ Bùi Tiến Dũng, biết lý do chia tay ai cũng sốc

Cô gái được cho là tình cũ của chàng thủ môn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, lý do chia tay của hai người được một cư dân mạng tiết lộ khiến nhiều chị em sốc nặng.

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