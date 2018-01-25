Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trong số các fan hâm mộ đang phát cuồng Bùi Tiến Dũng, một cô gái trẻ ở Hà Nội đã không ngại ngần hỏi mua tinh trùng của chàng cầu thủ. Danh tính cô nàng cũng vì thế mà được truy lùng ráo riết.
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Là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử cho đội tuyển U23 Việt nam trước Qatar trong trận bán kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện đang được người hâm mộ cực kỳ săn đón. Không chỉ bắt bóng cực giỏi, Bùi Tiến Dũng còn siêu điển trai khiến hàng vạn cô gái xao xuyến. Ngoài những fan hâm mộ bình thường, chàng thủ môn còn được nhiều người mẫu, diễn viên xinh đẹp tích cực "thả thính".
Lượng người theo dõi Facebook của anh chàng tăng gấp 23 lần chỉ sau 1 ngày, con số này vượt xa nhiều ngôi sao trong showbiz và được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong vài ngày tới. Mỗi bức ảnh của Tiến Dũng thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lượt thích, điều mà ngôi sao sáng giá nhất hiện nay cũng khó lòng có được.
Mới đây, bình luận từ một cô gái trẻ xin được mua tinh trùng của chàng thủ môn thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Danh tính cô gái cũng theo đó mà được săn lùng ráo riết.