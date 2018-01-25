Mỹ nữ lột đồ khoe trọn vòng 1, diễu hành khắp phố ăn mừng chiến thắng U23

Hình ảnh cô nàng lột phăng áo ngực, để lộ vòng 1 không che chắn rồi diễu hành khắp phố khiến dân mạng lùng sục không ngớt.

Những ngày vừa qua, cảm xúc của người yêu trái bóng tròn chưa bao giờ lại mãnh liệt đến vậy. Thành tích "chấn động địa cầu' của đội tuyển U23 khi đánh bại Qatar giành vé vào chung kết U23 Châu Á khiến người dân Việt Nam nức lòng. Hàng ngàn người mang cờ xuống đường ăn mừng chiến thắng, nhuộm đỏ cả một góc trời và hô vang "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng". Bên cạnh những cổ động viên chân chính, có không ít bạn trẻ lấy cớ ăn mừng để khoe thân phản cảm nhằm thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Điển hình như cô gái trẻ trong màn lột đồ ăn mừng U23 chiến thắng dưới đây. Hình ảnh cô nàng lột phăng áo ngực, để lộ vòng 1 không che chắn rồi diễu hành khắp phố khiến dân mạng lùng sục không ngớt. Cô nàng dùng cờ che chắn vòng 1 - Ảnh cắt từ clip Hình ảnh thu hút sự chú ý của người đi đường - Ảnh cắt từ clip Cô gái vẫn vô tư cười đùa khi lộ hoàn toàn vòng 1 trước hàng trăm con mắt của người đi đường - Ảnh cắt từ clip Các cô gái thản nhiên chở ba, không đội nón bảo hiểm - Ảnh cắt từ clip Hình ảnh vừa phản cảm vừa vi phạm luật giao thông khiến nhiều người 'nóng mắt' - Ảnh cắt từ clip Cộng đồng mạng đang săn lùng danh tính cô gái bí ẩn - Ảnh cắt từ clip Những hình ảnh này hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành động phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người hâm mộ thể thao chân chính.

"Không ngờ vẫn còn những kẻ lấy việc ăn mừng chiến thắng để câu like và thu hút sự chú ý của người khác. Cách này vừa lố lăng vừa rẻ tiền", T.A. bức xúc. "Chiến thắng của U23 Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè quốc tế, chính vì thế có khá nhiều phóng viên nước ngoài tác nghiệp trên đường phố. Nếu thấy những hình ảnh này họ sẽ nghĩ thế nào về người Việt Nam mình, về văn hóa yêu bóng đá của chúng ta?", T.U. bình luận.

'Việt Nam nói là làm' sau trận U23: Nữ cạo đầu, nam mặc váy và hàng loạt trò lố khác Trào lưu "Việt Nam nói là làm" đã trở lại sau trận thắng của U23 Việt Nam trước Qatar. Ngoài cô gái cạo trọc đầu hay nam thanh niên mặc váy đi làm còn có khá nhiều hành động khác thu hút sự chú ý của dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nu-lot-do-khoe-tron-vong-1-dieu-hanh-khap-pho-an-mung-chien-thang-u23-269117.html