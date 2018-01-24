Sáng nay (24/1), nghi can vụ án sát hại 2 bà cháu dã man trong phòng trọ được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn cây cao su.

Sáng nay (24/1), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được nghi can trong vụ sát hại 2 bà cháu dã man tại phòng trọ là Chu Văn Sự (28 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn). Hai nạn nhân là Bùi Thị Hương (48 tuổi) và bé trai Trần Quốc Trung (7 tuổi, cháu ngoại bà Hương). Sự sống cùng khu trọ với hai bà cháu tại khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Sự có tình cảm với con gái bà Hương là chị Trần Thị Kim Giang (26 tuổi) nhưng bị gia đình ngăn cấm không cho đến với nhau.

Tuy nhiên sáng cùng ngày, Sự được người dân phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn cao su thuộc khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Ngay sau đó, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường dãy phòng trọ nơi hai bà cháu bị sát hại - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 23/1, chị Giang đi làm về thì thấy cửa phòng trọ bị khóa ngoài. Chị gọi điện cho mẹ để lấy chìa khóa vào nhà nhưng không được.

Lúc này, chị Giang phát hiện thấy một số vết máu ở cửa phòng. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị nhờ một số hàng xóm phá cửa vào kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện bé Trung tử vong giữa nhà, còn bà Hương đã chết trong phòng vệ sinh. Trên cổ hai nạn nhân có một vết cắt sâu, thi thể có nhiều vết thương.

Tuy nhiên, trong phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn, đồ đạc cũng không bị lục lọi. Hiện trường không giống như bị giết người cướp của.

Một số người hàng xóm cho biết, sau khi kết thúc trận đấu bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam - Qatar, hai bà cháu vẫn còn quét lá và đốt rác trước cửa khu trọ. Đến khoảng 19 giờ thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong thương tâm khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chị Giang đã ly hôn nhiều năm nay, hiện đang làm công nhân, sống cùng mẹ và con nhỏ tại phòng trọ thuê ở phường Long Bình.

Đồng Nai: Hai bà cháu bị sát hại dã man ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam Khi cửa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và bé Trần Quốc Trung (7 tuổi) đang nằm trên vũng máu giữa nhà. Cả hai nạn nhân đã tử vong, trên cổ có một vết cắt sâu, thi thể có nhiều vết thương.

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