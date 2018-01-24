Đang sút penalty, Xuân Trường bỏ ra ngoài khiến tất cả kinh ngạc, sau đó lại cảm động rơi nước mắt

Xã hội 24/01/2018 22:17

Sau khi thực hiện cú sút penalty thành công, đội trưởng Xuân Trường đã xin phép các trọng tài và HLV Park Hang Seo để chạy vào trong khu vực kỹ thuật. Hành động cực lạ này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Tối qua (23/1), U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Qatar trong trận bán kết để tiến tới chung kết giải U23 châu Á. Thành tích xuất sắc này khiến hàng triệu con dân Việt đều hướng về tập thể thầy trò HLV Park Hang Seo.

Giống như trận đấu với Iraq trước đó, các cầu thủ Việt Nam lại phải bước vào những loạt sút penalty cân não. Quang Hải thực hiện cú sút đầu tiên không thành công khiến nhiều người nghẹt thở vì lo lắng.

Đang sút penalty, Xuân Trường bỏ ra ngoài khiến tất cả kinh ngạc, sau đó lại cảm động rơi nước mắt - Ảnh 1
Hành động mẫu mực của đội trưởng Xuân Trường khiến nhiều người nể phục - Ảnh: Thethao247

Cú sút thứ hai được thực hiện bởi đội trưởng Xuân Trường. Dù áp lực rất lớn nhưng Trường đã thực hiện thành công khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Xuân Trường đã xin phép các trọng tài và HLV Park Hang Seo để chạy vào trong khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam.

Hành động này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngay cả HLV Park Hang Seo cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. 

Sau đó, tất cả mới ngỡ ngàng khi thấy cầu thủ người Tuyên Quang sợ đồng đội bị cóng vì lạnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu nên Xuân Trường đã chạy vào lấy rất nhiều áo ấm, khăn ấm.

Một mình chàng cầu thủ ôm hơn 10 chiếc áo ấm và khăn ấm ra cho đồng đội đang đứng giữa sân run vì lạnh. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều cầu thủ còn chưa kịp mặc áo do thủ quân mang ra thì đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của đội trưởng U23 Việt Nam nhiều fan hâm mộ vô cùng cảm động. Điều này cũng khiến các chị em đổ gục trước chàng cầu thủ có tính cách chu đáo, luôn quan tâm đến người khác.

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