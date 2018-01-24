Cặp đôi chụp ảnh cưới giữa biển người mừng U23 VN chiến thắng: Muốn sinh con gái để kết thông gia với nhà có con trai tên Tiến Dũng, Quang Hải

Một cặp đôi ở Hà Nội đã chụp ảnh cưới giữa biển người mừng U23 Việt Nam chiến thắng để vừa có thể lưu lại kỷ niệm đẹp nhất đời người, vừa giữ mãi mốc son lịch sử của nền thể thao nước nhà.

Sau trận đấu lịch sử của U23 Việt Nam trước Qatar, người dân tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng với không khí nô nức hơn cả đón Tết. Hòa chung với niềm hạnh phúc của cả dân tộc, một cặp đôi ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh cưới trên đường phố để vừa có thể lưu lại kỷ niệm đẹp nhất đời người, vừa giữ mãi mốc son lịch sử của nền thể thao nước nhà. Bộ ảnh độc đáo lập tức gây sốt mạng vì quá đẹp và ý nghĩa. Không cần bãi biển thơ mộng hay rừng núi hoang sơ, mỗi bức ảnh đều chạm đến trái tim người xem vì có quá nhiều hạnh phúc được đan xen trong đó.

Bộ ảnh cưới gây sốt mạng vì quá đẹp và ý nghĩa - Ảnh: Hailecao Studio Ảnh: Hailecao Studio Được biết, chú rể điển trai tên Vũ Quang Tám (sống tại Hà Nội) làm trong ngành Công nghệ Thông tin, còn cô dâu xinh đẹp là Trương Bích Đào (quê Thái Nguyên) hiện đang kinh doanh. Cả hai gặp nhau lần đầu ở 1 sự kiện về marketing và dự định sẽ kết hôn vào đầu tháng 3 năm nay. Ảnh: Hailecao Studio Ảnh: Hailecao Studio Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Đào hạnh phúc chia sẻ: "Mình rất bất ngờ vì trước đó không bao giờ nghĩ sẽ chụp ảnh cưới theo cách này. Chiều hôm qua anh ấy rủ mình đi coi bóng đá. Sau trận đấu, anh kéo mình ra ngoài và cầu hôn khiến mình xúc động đến phát khóc. Sau đó, anh đưa mình qua studio để make up và thay trang phục.

Cảm giác khi được làm điều đặc biệt và hoà mình vào không khí cực kỳ sôi động ấy khiến mình hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Tất cả mọi người cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam! Vô địch" khiến mình cảm thấy niềm vui như được nhân lên gấp bội vậy. Thực sự mình quá hạnh phúc, không biết nói sao để diễn tả hết được". Ngoài ra, chị Đào cũng hóm hỉnh bật mí rằng muốn sinh một cô công chúa để kết thông gia với một gia đình có con trai tên Quang Hải, Tiến Dũng. Một số hình ảnh tuyệt vời khác về bộ ảnh cưới độc đáo khiến ai nấy phát sốt. Cô dâu chú rể đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá nước nhà - Ảnh: Hailecao Studio Hạnh phúc lứa đôi hòa chung với niềm tự hào dân tộc - Ảnh: Hailecao Studio Hiếm có khi nào những người xa lạ lại dễ dàng xích lại gần nhau đến thế - Ảnh: Hailecao Studio Bộ ảnh cưới độc đáo, ý nghĩa đã truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn trẻ - Ảnh: Hailecao Studio

Hình ảnh chú rể khóc như mưa trong ngày cưới vì thương bố mẹ vợ đã gả con gái cho mình khiến cộng đồng mạng xôn xao Thương bố mẹ vợ đã gả con gái cho mình, thương người vợ lặn lội 250km, chịu xa gia đình để lấy mình làm chồng, chú rể bỗng mếu máo, khóc như mưa trong đám cưới khi đứng tiễn gia đình nhà gái.

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