'Việt Nam nói là làm' sau trận U23: Nữ cạo đầu, nam mặc váy và hàng loạt trò lố khác

Trào lưu "Việt Nam nói là làm" đã trở lại sau trận thắng của U23 Việt Nam trước Qatar. Ngoài cô gái cạo trọc đầu hay nam thanh niên mặc váy đi làm còn có khá nhiều hành động khác thu hút sự chú ý của dân mạng.

Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Qatar, nhiều thanh niên lâm vào tình trạng "cười không nổi, mếu không xong" vì đã lỡ hứa "Việt Nam nói là làm…" trước trận đấu. Có người hứa khỏa thân, có người hứa sẽ cạo đầu, có người lại hứa sẽ quay clip tỏ tình với người trong mộng. Kết quả thì không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện lời hứa của mình.

Nam thanh niên mặc váy đi làm

Nam thanh niên tên Vũ Minh Trường (Hà Nội) khiến cả công ty náo loạn vì giữ đúng lời hứa nếu Việt Nam thắng sẽ mặc váy đi làm. Anh xuất hiện trong bộ váy bó sát người, không ngại ngùng trước những tiếng cười không ngớt từ đồng nghiệp và hàng chục điện thoại đang chĩa về phía mình.

Cô gái xinh đẹp cạo trọc đầu

Cô gái xinh đẹp đăng clip ghi lại cảnh cạo trọc đầu vì giữ đúng lời hứa "Nếu Việt Nam thắng sẽ cạo đầu" khiến dân mạng nể phục. Có thể thấy trước đây cô nàng có bộ tóc khá chất. Tuy nhiên một số người nhận xét, kể cả khi đã cạo đầu cô gái này vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp quay clip ghi lại cảnh cạo đầu, cho biết bản thân rất vui vẻ và tự hào chứ không hề xấu hổ - Ảnh cắt từ clip

Học sinh lột đồ ăn mừng

Ngoài cạo đầu, một số thanh niên còn hứa sẽ lột đồ nếu U23 Việt Nam vào chung kết. Điển hình như em học sinh tại một trường ở TPHCM. Hành động này diễn ra ở một bãi đỗ xe ven đường, xung quanh còn rất nhiều học sinh vẫn mang trên mình áo đồng phục, khăn quàng đỏ…

Hàng loạt trò lố khác

Nhóm thanh niên ở Nghệ An quay clip cảnh đập tivi sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh trong clip, chiếc tivi bị đập nát không thương tiếc trong sự hò reo vui mừng của nhiều người xung quanh - Ảnh cắt từ clip

Đang sút penalty, Xuân Trường bỏ ra ngoài khiến tất cả kinh ngạc, sau đó lại cảm động rơi nước mắt Sau khi thực hiện cú sút penalty thành công, đội trưởng Xuân Trường đã xin phép các trọng tài và HLV Park Hang Seo để chạy vào trong khu vực kỹ thuật. Hành động cực lạ này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-nam-noi-la-lam-sau-tran-u23-nu-cao-dau-nam-mac-vay-va-hang-loat-tro-lo-khac-269074.html