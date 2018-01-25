Rộ nghi vấn lộ diện người yêu cũ Bùi Tiến Dũng, biết lý do chia tay ai cũng sốc

Cô gái được cho là tình cũ của chàng thủ môn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, lý do chia tay của hai người được một cư dân mạng tiết lộ khiến nhiều chị em sốc nặng.
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Trong trận bán kết với Qatar hôm 23/1, các cầu thủ U23 Việt Nam một lần nữa tạo cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ rất mạnh để tiến vào chung kết giải U23 Châu Á. Bên cạnh chiến thắng lịch sử làm thỏa mãn người hâm mộ bóng đá nước nhà, các chân sút còn khiến chị em phát cuồng bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính. Trong đó nổi bật nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Theo đó, không chỉ những cô gái bình thường mê mệt Bùi Tiến Dũng mà còn có cả những cô người mẫu, diễn viên nóng bỏng, thậm chí cả hoa hậu. Danh tính người yêu của Bùi Tiến Dũng cũng được lùng sục khắp nơi. Khi biết chàng thủ môn vẫn còn độc thân, chị em mừng rỡ vì cho rằng mình vẫn còn cơ hội.
Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội rộ lên thông tin lộ diện người yêu cũ của Bùi Tiến Dũng. Nguồn tin này còn tiết lộ Dũng và bạn gái mới chia tay được vài tháng, ngay sau SEA Games 29. Trước tin đồn này, một số cư dân mạng cho rằng "không có lửa thì sao có khói", trong khi nhiều người nghĩ đây chỉ là tin thất thiệt.