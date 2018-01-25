Rộ nghi vấn lộ diện người yêu cũ Bùi Tiến Dũng, biết lý do chia tay ai cũng sốc

Trong trận bán kết với Qatar hôm 23/1, các cầu thủ U23 Việt Nam một lần nữa tạo cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ rất mạnh để tiến vào chung kết giải U23 Châu Á. Bên cạnh chiến thắng lịch sử làm thỏa mãn người hâm mộ bóng đá nước nhà, các chân sút còn khiến chị em phát cuồng bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính. Trong đó nổi bật nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng .

Không chỉ bắt bóng siêu đỉnh... - Ảnh: Internet

...Bùi Tiến Dũng còn cực điển trai - Ảnh: Internet

Chị em phát cuồng vì chàng thủ môn xứ Thanh - Ảnh: Internet

Theo đó, không chỉ những cô gái bình thường mê mệt Bùi Tiến Dũng mà còn có cả những cô người mẫu, diễn viên nóng bỏng, thậm chí cả hoa hậu. Danh tính người yêu của Bùi Tiến Dũng cũng được lùng sục khắp nơi. Khi biết chàng thủ môn vẫn còn độc thân, chị em mừng rỡ vì cho rằng mình vẫn còn cơ hội.

Mọi thông tin hình ảnh của Bùi Tiến Dũng đều được người hâm mộ quan tâm - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội rộ lên thông tin lộ diện người yêu cũ của Bùi Tiến Dũng. Nguồn tin này còn tiết lộ Dũng và bạn gái mới chia tay được vài tháng, ngay sau SEA Games 29. Trước tin đồn này, một số cư dân mạng cho rằng "không có lửa thì sao có khói", trong khi nhiều người nghĩ đây chỉ là tin thất thiệt.