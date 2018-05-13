Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’

Hồ Quỳnh Hương, Diệp Lâm Anh, Yến Nhi… là một trong số những chân dài từng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.
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Cùng nhìn lại nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt từng bị chê bai vì nhan sắc xuống cấp do ‘dao kéo’ quá đà.
Từng xuất hiện với gương mặt cứng đơ và thiếu tự nhiên, ca sĩ Yến Nhi bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Dù không ít lần khẳng định không dùng "dao kéo", tuy nhiên những thay đổi quá lớn trên gương mặt nữ ca sĩ đã khiến công chúng khẳng định cô đã phẫu thuật.
Từng lọt top mỹ nhân tụt dốc về nhan sắc, song thời gian gần đây, người hâm mộ vui mừng khi thấy chân dài này xuất hiện với gương mặt tươi tắn hơn xưa khá nhiều.
Hồ Quỳnh Hương vốn sở hữu gương mặt hơi thô nên việc thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khoảng năm 2009, khi đã sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, giọng ca Hoang mang vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc chỉnh sửa nhan sắc. Song kết quả không như mong đợi, người hâm mộ không ít lần bày tỏ sự thất vọng với vẻ ngoài khác lạ của Hồ Quỳnh Hương mỗi khi xuất hiện.
Đặc biệt, có một thời gian khá dài, nữ ca sĩ tuyên bố giải nghệ và không hoạt động trong showbiz. Việc này đã làm xuất hiện nhiều lời đồn đoán vì thẩm mỹ thất bại nên cô mới “ẩn danh” như vậy.
Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, Hồ Quỳnh Hương đã xuất hiện trở lại và tham gia hàng loạt các chương trình âm nhạc. Hiện tại, nữ ca sĩ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Chân dài đình đám này cũng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt sưng húp, khác lạ. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm với gương mặt cân đối, hút mắt.
Ngọc Quyên
Cái tên cuối cùng được nhắc tên trong top mỹ nhân “thảm họa thẩm mỹ” là người mẫu Ngọc Quyên. Chân dài này từng khiến dư luận dậy sóng một thời khi lạm dụng “dao kéo” quá đà khiến khuôn mặt trở nên méo mó đến kỳ dị.
Điều đáng mừng là sau nhiều lần dao kéo, chân dài này đã biết dừng lại đúng lúc. Hiện tại cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tự nhiên.