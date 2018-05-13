Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’

Hậu trường 13/05/2018 06:43

Hồ Quỳnh Hương, Diệp Lâm Anh, Yến Nhi… là một trong số những chân dài từng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Cùng nhìn lại nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt từng bị chê bai vì nhan sắc xuống cấp do ‘dao kéo’ quá đà.

Yến Nhi

Từng xuất hiện với gương mặt cứng đơ và thiếu tự nhiên, ca sĩ Yến Nhi bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Dù không ít lần khẳng định không dùng "dao kéo", tuy nhiên những thay đổi quá lớn trên gương mặt nữ ca sĩ đã khiến công chúng khẳng định cô đã phẫu thuật.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 1
Nhiều người đồn đoán rằng chân dài này tiêm botox quá đà khiến gương mặt biến dạng - Ảnh: Internet

Từng lọt top mỹ nhân tụt dốc về nhan sắc, song thời gian gần đây, người hâm mộ vui mừng khi thấy chân dài này xuất hiện với gương mặt tươi tắn hơn xưa khá nhiều.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 2

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 3
Hiện tại, chân dài này trở nên rạng rỡ và xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương vốn sở hữu gương mặt hơi thô nên việc thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khoảng năm 2009, khi đã sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, giọng ca Hoang mang vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc chỉnh sửa nhan sắc. Song kết quả không như mong đợi, người hâm mộ không ít lần bày tỏ sự thất vọng với vẻ ngoài khác lạ của Hồ Quỳnh Hương mỗi khi xuất hiện.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 4
Nhiều người hốt hoảng với nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet
Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 5
Với gương mặt thô cứng này, cô bị đồn lạm dụng 'dao kéo' quá đà - Ảnh: Internet

Đặc biệt, có một thời gian khá dài, nữ ca sĩ tuyên bố giải nghệ và không hoạt động trong showbiz. Việc này đã làm xuất hiện nhiều lời đồn đoán vì thẩm mỹ thất bại nên cô mới “ẩn danh” như vậy.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, Hồ Quỳnh Hương đã xuất hiện trở lại và tham gia hàng loạt các chương trình âm nhạc. Hiện tại, nữ ca sĩ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 6

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 7
Nhan sắc hiện tại được xem là khá hoàn thiện của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh

Chân dài đình đám này cũng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt sưng húp, khác lạ. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm với gương mặt cân đối, hút mắt.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 8
Nhan sắc khác lạ khó nhận ra của Diệp Lâm Anh trước đây - Ảnh: Internet

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 9

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 10
Hiện tại, chân dài này đã trở nên xinh đẹp và nóng bỏng hơn - Ảnh: Internet

Ngọc Quyên

Cái tên cuối cùng được nhắc tên trong top mỹ nhân “thảm họa thẩm mỹ” là người mẫu Ngọc Quyên. Chân dài này từng khiến dư luận dậy sóng một thời khi lạm dụng “dao kéo” quá đà khiến khuôn mặt trở nên méo mó đến kỳ dị.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 11
Chiếc cằm nhọn hoắt của Ngọc Quyên trước đây - Ảnh: Internet
Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 12
Gương mặt trở nên cứng đờ và thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet

Điều đáng mừng là sau nhiều lần dao kéo, chân dài này đã biết dừng lại đúng lúc. Hiện tại cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tự nhiên.

Dân tình ‘phát sốt’ với nhan sắc hiện tại của loạt mỹ nhân từng bị gắn mác ‘thảm họa thẩm mỹ’ - Ảnh 13
Gương mặt xinh xắn hiện tại của Ngọc Quyên - Ảnh: Internet
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