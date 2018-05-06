Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia

Hôn lễ của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm là một trong những sự kiện lớn thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng và giới truyền thông nhiều ngày qua. Lễ cưới được tổ chức vô cùng xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm rạng rỡ trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, không chỉ đầu tư “khủng” với màn rước dâu bằng siêu xe gần 10 tỷ, Diệp Lâm Anh và ông xã còn không ngại chi mạnh cho thực đơn cỗ cưới toàn những món sang trọng được chế biến từ nhiều nguyên liệu đắt đỏ gồm 5 món chính, 2 món khai vị và 1 món tráng miệng.