Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia

Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm mạnh tay đầu tư cho thực đơn cỗ cưới với hàng loạt món ăn sang trọng, đẳng cấp.
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Hôn lễ của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm là một trong những sự kiện lớn thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng và giới truyền thông nhiều ngày qua. Lễ cưới được tổ chức vô cùng xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm quận 1, TP.HCM.
Đặc biệt, không chỉ đầu tư “khủng” với màn rước dâu bằng siêu xe gần 10 tỷ, Diệp Lâm Anh và ông xã còn không ngại chi mạnh cho thực đơn cỗ cưới toàn những món sang trọng được chế biến từ nhiều nguyên liệu đắt đỏ gồm 5 món chính, 2 món khai vị và 1 món tráng miệng.
Món khai vị:
Súp hải sản hoàng kim
Gan ngỗng áp chảo với sốt trái cây hảo hạng và bánh mỳ mứt hành hương quế
Món chính:
Gà uyên ương chiên giòn và xào hạt điều
Cá tuyết hấp tàu xì
Bò nướng với sốt BBQ đặc biệt và salad hỗn hợp
Bào ngư nguyên con hầm nấm đông cô và cải thìa
Cơm chiên hải sản kiểu Thái
Tráng miệng bằng bánh kem nướng với trái cây kiểu mỹ