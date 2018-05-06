Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia

Hậu trường 06/05/2018 11:40

Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm mạnh tay đầu tư cho thực đơn cỗ cưới với hàng loạt món ăn sang trọng, đẳng cấp.

Hôn lễ của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm là một trong những sự kiện lớn thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng và giới truyền thông nhiều ngày qua. Lễ cưới được tổ chức vô cùng xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và Đức Phạm rạng rỡ trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, không chỉ đầu tư “khủng” với màn rước dâu bằng siêu xe gần 10 tỷ, Diệp Lâm Anh và ông xã còn không ngại chi mạnh cho thực đơn cỗ cưới toàn những món sang trọng được chế biến từ nhiều nguyên liệu đắt đỏ gồm 5 món chính, 2 món khai vị và 1 món tráng miệng.

Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia - Ảnh 2
Thực đơn tiệc cưới toàn những món ngon và đẳng cấp - Ảnh: Internet

Món khai vị:

Súp hải sản hoàng kim

Gan ngỗng áp chảo với sốt trái cây hảo hạng và bánh mỳ mứt hành hương quế

Món chính:

Gà uyên ương chiên giòn và xào hạt điều

Cá tuyết hấp tàu xì

Bò nướng với sốt BBQ đặc biệt và salad hỗn hợp

Bào ngư nguyên con hầm nấm đông cô và cải thìa

Cơm chiên hải sản kiểu Thái

Tráng miệng bằng bánh kem nướng với trái cây kiểu mỹ

Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia - Ảnh 3
Cận cảnh chiếc siêu xe 7 tỷ chú rể lái đến đón dâu - Ảnh: Internet
Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh bước ra từ chiếc siêu xe do chú rể Đức Phạm lái - Ảnh: Internet
Ai cũng choáng khi ngó thực đơn tiệc cưới hoành tráng của Diệp Lâm Anh với chồng thiếu gia - Ảnh 5
Không gian tiệc cưới ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet
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