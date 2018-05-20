Quá bức xúc khi một MC lên tiếng mỉa mai người em thân thiết Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ vô cùng gay gắt trên trang cá nhân.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Dương Triệu Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối trả lời về câu hỏi giới tính. Nam ca sĩ còn gây sốc với phát ngôn: “Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được!”. Dương Triệu Vũ không muốn chia sẻ chuyện đời tư trên báo chí - Ảnh: Internet Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên mặt báo, một MC có tên là Lý Triệu Dân đã đăng tải status ngầm ý mỉa mai Dương Triệu Vũ. “Bộ lé sao mà không thấy pé lộ, cần chi phải lên giường mới biết”, người này viết.

Quan điểm cá nhân của nam MC này khiến cho Đàm Vĩnh Hưng vô cùng bức xúc. Giọng ca Biển Tình đã chụp lại bài viết trên và chia sẻ trên trang cá nhân để dằn mặt. Đàm Vĩnh Hưng bức xúc với kẻ mỉa mai Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV “Có những đứa thích đụng chạm tới những việc không liên can gì tới...nhà nó! Đã ít show rồi! Được cái là cũng không ai ưa! Cái nghề làm MC là để nói cho ra tiền ra cơm! Chứ không phải chọc cái mỏ thúi vô chuyện không ảnh hưởng gì tới mày!

Tao là không có đá xéo quánh xiên gì hết! Đập thẳng ngay mặt mày luôn nè Lý Triệu Dân! Mày thích kiếm chuyện để gây chú ý và để hot à!? Khó lắm nha con! Hứa với mày và cái showbiz này! Nếu tao gặp mà không quánh mày thì khỏi gọi tao là Đàm Vĩnh Hưng! Show biz hãy đợi cái clip đó nhé!”, Đàm Vĩnh Hưng viết. Nhiều người nổi tiếng như Vũ Hà, Hoa hậu Thu Hoài ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ có mối quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt. Cách đây ít lâu, khi Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV mới, Dương Triệu Vũ không ngại bán "hột xoàng" để mua 500 đĩa ủng hộ. Tuy bị nhiều người nghi ngờ là có mối quan hệ tình yêu đồng giới nhưng cả hai vẫn không ngại quan tâm nhau công khai. Dương Triệu Vũ từng tiết lộ, Đàm Vĩnh Hưng không thể sống mà thiếu đi sự tồn tại của mình. “Quan hệ của tôi với anh Hưng trên mức bạn bè, chúng tôi là tri kỷ. Tôi có thể nói rằng, anh Hưng không thể sống mà thiếu tôi, sự có mặt của tôi như một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời anh Hưng”, Dương Triệu Vũ chia sẻ trên Trí Thức Trẻ. Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ có mối quan hệ rất đặc biệt - Ảnh: Internet Clip Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ hát ở quán nhậu lề đường. Nguồn: Internet

Bẵng đi một thời gian, con trai nuôi Đàm Vĩnh Hưng đã lớn thế này! Bé Tin - con trai nuôi Đàm Vĩnh Hưng năm nay đã hơn 10 tuổi. Cậu bé được 'Ông hoàng nhạc Việt' cưng như trứng mỏng và thường được cha nuôi cho đi du lịch hay lưu diễn cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-doa-danh-ke-mia-mai-duong-trieu-vu-dong-tinh-ca-showbiz-cho-ma-xem-clip-283343.html