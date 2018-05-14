Sau khi 'tố' mẹ ruột nợ 20 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này cho bà trong Ngày của Mẹ

Nhân Ngày của Mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời nhắn đầy tình cảm gửi đến đấng sinh thành khiến nhiều người xúc động.

Nhiều người lo ngại về mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ ruột sau khi nam ca sĩ tiết lộ chuyện mẹ vay nợ và bản thân phải gồng gánh trả nợ cho bà suốt nhiều năm. Tuy nhiên, vượt qua những sóng gió trong quá khứ, mới đây, “Ông hoàng nhạc Việt” vừa đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm nhắn gửi người sinh ra mình nhân Ngày của Mẹ.

Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ những lời xúc động đến mẹ ruột và em gái - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, nếu anh và em gái cứ mãi giữ cái tôi cá nhân, luôn nhớ chuyện cũ, im lặng, giận hờn và không thể hiện tình cảm ra ngoài thì sẽ khiến cả hai ngày càng xa cách hơn với mẹ.

"Có lẽ như vậy quá lâu ngày, có lẽ cuộc đời mẹ có quá ít ngày hạnh phúc, cộng thêm quá nhiều những biến cố đã mang mẹ xa anh em con nhiều lần như trong quá khứ nên nó vô hình trở thành thói quen.

Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh tình cảm bên mẹ của mình - Ảnh: FBNV

Ngày nào và đi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình người ta vui vẻ đi đây đó cùng nhau. Nhưng sao điều đó lại không có đối với một người như mình? Chỉ có 3 người thôi mà! Có nghèo nữa đâu mà lo sợ không có điều kiện để đi du lịch cùng nhau hoặc vô Chợ Lớn ăn 1 bữa nhà hàng như ngày xưa lúc còn có ba? Mình phải cùng nhau thay đổi nhé má và Hạnh ơi".

Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên gửi đến mẹ, em gái cùng tất cả những người đang làm mẹ có một ngày vui vẻ, bình yên và thật hạnh phúc.



Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng mẹ và em gái - Ảnh: FBNV

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