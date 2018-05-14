Sau khi 'tố' mẹ ruột nợ 20 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này cho bà trong Ngày của Mẹ

Hậu trường 14/05/2018 14:25

Nhân Ngày của Mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời nhắn đầy tình cảm gửi đến đấng sinh thành khiến nhiều người xúc động.

Nhiều người lo ngại về mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ ruột sau khi nam ca sĩ tiết lộ chuyện mẹ vay nợ và bản thân phải gồng gánh trả nợ cho bà suốt nhiều năm. Tuy nhiên, vượt qua những sóng gió trong quá khứ, mới đây, “Ông hoàng nhạc Việt” vừa đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm nhắn gửi người sinh ra mình nhân Ngày của Mẹ.

Sau khi 'tố' mẹ ruột nợ 20 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này cho bà trong Ngày của Mẹ - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ những lời xúc động đến mẹ ruột và em gái - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, nếu anh và em gái cứ mãi giữ cái tôi cá nhân, luôn nhớ chuyện cũ, im lặng, giận hờn và không thể hiện tình cảm ra ngoài thì sẽ khiến cả hai ngày càng xa cách hơn với mẹ.

"Có lẽ như vậy quá lâu ngày, có lẽ cuộc đời mẹ có quá ít ngày hạnh phúc, cộng thêm quá nhiều những biến cố đã mang mẹ xa anh em con nhiều lần như trong quá khứ nên nó vô hình trở thành thói quen.

Sau khi 'tố' mẹ ruột nợ 20 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này cho bà trong Ngày của Mẹ - Ảnh 2
Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh tình cảm bên mẹ của mình - Ảnh: FBNV

Ngày nào và đi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình người ta vui vẻ đi đây đó cùng nhau. Nhưng sao điều đó lại không có đối với một người như mình? Chỉ có 3 người thôi mà! Có nghèo nữa đâu mà lo sợ không có điều kiện để đi du lịch cùng nhau hoặc vô Chợ Lớn ăn 1 bữa nhà hàng như ngày xưa lúc còn có ba? Mình phải cùng nhau thay đổi nhé má và Hạnh ơi".

Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên gửi đến mẹ, em gái cùng tất cả những người đang làm mẹ có một ngày vui vẻ, bình yên và thật hạnh phúc.

Sau khi 'tố' mẹ ruột nợ 20 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều này cho bà trong Ngày của Mẹ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng mẹ và em gái - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng tậu siêu xe chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia

Đàm Vĩnh Hưng tậu siêu xe chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia

Đàm Vĩnh Hưng tậu siêu xe chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Ngày của Mẹ mẹ Đàm Vĩnh Hưng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42