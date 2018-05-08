Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thói quen lạ lúc 1 giờ sáng khiến nhiều người giật mình

Khi mọi người đã lên giường đi ngủ thì Đàm Vĩnh Hưng mới có thời gian để làm một việc ai mà cũng làm vào ban ngày.

Có thâm niên hoạt động nhiều năm trong showbiz nhưng Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ là cái tên nhàm chán với công chúng. Với lịch trình làm việc dày đặc tất cả các ngày trong tuần, nam ca sĩ gần như không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Thậm chí, ngay cả khi cần thay đổi kiểu tóc thì "Ông hoàng nhạc Việt" cũng phải tranh thủ vào lúc 1 giờ sáng.

Thông tin này được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng bất ngờ lẫn hoang mang. Bởi thông thường, ai cũng muốn làm tóc vào ban ngày để tránh những điều kiêng kị theo quan niệm dân gian. Bên cạnh đó, không ít fan tỏ ra lo lắng khi thần tượng quá ham mê công việc mà không màng đến sức khỏe.

"Chương trình 1 phút viết thật! Tui thường xuyên làm tóc mới lúc 1 giờ sáng. Và đây! Giờ này mới gần xong. Tui ngồi xong rồi nằm, cứ vậy mà làm... Tui thiệt sự hỏng có thời gian ban ngày để ngồi yên 1 chỗ 5 tiếng được, đành chấp nhận như vậy thôi. Tui thuộc diện những hộ cần đựơc xoá đói giảm nghèo về thời gian nhất của huyện ta...", Đàm Vĩnh Hưng than thở.

Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu làm tóc lúc 1 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ - Ảnh: FBNV

Dù thức cả đêm làm tóc nhưng Đàm Vĩnh Hưng không về nhà ngủ mà tiếp tục đi quay 'Gương mặt thân quen' - Ảnh: FBNV

Khán giả lo lắng khi Đàm Vĩnh Hưng quá ham công tiếc việc, không dành thời gian để nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV

Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm Vũ Hà đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi công khai tung ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trên trang cá nhân.

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