Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm

Hậu trường 07/05/2018 17:24

Vũ Hà đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi công khai tung ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trên trang cá nhân.

Cách đây ít lâu, Vũ Hà từng khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ ảnh cưới của Đàm Vĩnh HưngMỹ Tâm trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn thông báo đây là tin sét đánh và không quên gửi lời chúc phúc đến bạn thân.

“Chúc mừng đôi bạn 100 năm hạnh phúc. Đám cưới gì mà trốn chui trối nhủi. Khách chỉ mời toàn gia đình và bạn thân. Đám cưới lạ lùng nhất mà em được dự. Uống nước trà xong, 2 bên tuyên bố, chụp vài tấm hình, rồi giải tán luôn…”, Vũ Hà viết.

Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh 1
Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh 2
Vũ Hà gây sốc khi thông báo đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV

Bài đăng này lập tức nhận bão like và bình luận trên mạng xã hội. Hầu hết, khán giả đều nhận ra đây là ảnh ghép nhưng vẫn không tránh khỏi sự tò mò. Bên cạnh đó, cũng không ít người lo lắng mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà sẽ có biến vì trò đùa quá trớn này. 

Tuy nhiên, mới đây Vũ Hà tiết lộ rằng "Ông hoàng nhạc Việt" không hề giận mà còn bật cười vì thấy hài hước. Lý do Vũ Hà làm điều này là để trả đũa giọng ca Biển Tình tội dìm hàng anh khi ngủ. Thừa nhận chỉ là trò đùa nhưng Vũ Hà vẫn ẩn ý khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đã có ý trung nhân. Nhiều người đoán anh nắm được thông tin quan trọng nào đó và hy vọng chuyện Đàm Vĩnh Hưng cưới Mỹ Tâm sẽ thành sự thật.

Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh 3
Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng là cặp bạn thân nhiều năm trong showbiz - Ảnh: Internet
Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng từng thề sẽ không đám cưới nếu cô dâu không phải là Mỹ Tâm - Ảnh: Internet
Choáng khi biết lý do Vũ Hà bất chấp công khai đám cưới bí mật của Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh 5
Nhiều người xúi Vũ Hà tiết lộ thêm về chuyện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu

Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu

Lạc giữa rừng hoa ngập tràn hương sắc nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn cảm thấy cô đơn. Anh quyết tuyển người yêu để cùng tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn này.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Tâm đám cưới Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm Vũ Hà

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